Tecno

Google y XREAL inician la preventa de las gafas con Android XR, Gemini y funciones con gestos

El dispositivo tiene un precio inicial de 1.279 dólares en el mercado estadounidense y hay dos versiones disponibles

Las gafas XREAL AURA debutaron en preventa como el primer dispositivo de realidad extendida con cable que integra el sistema Android XR.
Las gafas XREAL AURA debutaron en preventa como el primer dispositivo de realidad extendida con cable que integra el sistema Android XR.
Guardar

Las gafas XREAL AURA llegaron a su etapa de preventa como el primer dispositivo de realidad extendida con cable impulsado por Android XR, el sistema operativo que Google desarrolló junto con Qualcomm para la nueva generación de computación espacial.

A diferencia de dispositivos como las Specs de Snap y las gafas de realidad virtual de Meta, estafas son una combinación de realidad aumentada y virtual en un formato de menos de 95 gramos con una propuesta centrada en mantener al usuario conectado con su entorno físico en lugar de aislarlo por completo.

PUBLICIDAD

Cómo es el diseño y las pantallas de las XREAL AURA

Las gafas utilizan el sistema óptico transparente X Prism, con un campo de visión de 70 grados que permite superponer imágenes virtuales sobre el entorno real. Incorporan dos pantallas Sony Micro-OLED con resolución de 1.200p (1.920 × 1.200 píxeles por ojo), frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y brillo máximo de 1.050 nits, con cobertura completa del espacio de color sRGB.

Las lentes permiten ajustar de forma electrónica la transparencia en cinco niveles mediante atenuación electrocrómica. El equipo cuenta con cinco certificaciones de TÜV Rheinland que respaldan la comodidad visual, el bajo nivel de luz azul y la precisión de color.

PUBLICIDAD

El diseño ofrece dos tamaños para distintas distancias interpupilares y cuenta con un sistema de sonido calibrado por Bose.
El diseño ofrece dos tamaños para distintas distancias interpupilares y cuenta con un sistema de sonido calibrado por Bose.

Se ofrecen en dos tamaños, pensados para distancias interpupilares de 60 a 66 milímetros y de 66 a 72 milímetros, con apoyos nasales ajustables y compatibilidad con lentes graduadas. El sonido corre a cargo de un sistema calibrado por Bose, con cuatro micrófonos integrados para el control por voz.

El peso reducido se explica por una arquitectura de cómputo dividido: el procesamiento principal y la batería quedan alojados en una unidad externa llamada Computing Puck, que incluye panel táctil y un lector de huellas dactilares para desbloquear el dispositivo.

Esa unidad incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon Reality Elite, con un acelerador de inteligencia artificial de 48 TOPS, además del coprocesador propio XREAL X1S, que ofrece una latencia de entre 3 milisegundos entre el movimiento y la visualización de la imagen. El Puck suma entre 12 y 16 gigabytes de RAM, almacenamiento UFS 4.0 de 256 o 512 gigabytes, una batería de 4.455 mAh (34,84 Wh) con refrigeración activa y carga por cable de hasta 57 W.

Funciones con Gemini y el control por gestos

El sistema Android XR permite ejecutar aplicaciones de Google Play, redimensionar ventanas virtuales y fijarlas en el espacio. Dos cámaras realizan el seguimiento espacial con seis grados de libertad y reconocen gestos de las manos, mientras una tercera analiza el entorno, con un indicador LED que señala cuándo está activa.

El asistente Gemini utiliza sensores ópticos para reconocer objetos del entorno y facilitar la navegación en las aplicaciones abiertas.
El asistente Gemini utiliza sensores ópticos para reconocer objetos del entorno y facilitar la navegación en las aplicaciones abiertas.

El asistente de inteligencia artificial Gemini utiliza esas cámaras para reconocer objetos del entorno, responder preguntas y ofrecer información contextual, además de ayudar a operar aplicaciones abiertas resaltando los elementos de la interfaz.

Las gafas se controlan con la voz, con gestos de las manos o a través del panel táctil del Computing Puck, que también admite conexión Bluetooth con teclados, ratones y mandos de juego. Existe además un mando desarrollado junto con GameSir con una tecla dedicada para invocar a Gemini, y un teclado inalámbrico plegable, ambos de venta separada y sin precio anunciado aún.

Entre las funciones más relevantes se encuentra el duplicado por cable, que permite proyectar la pantalla de una laptop o una consola portátil compatible mediante USB-C en una pantalla virtual privada, con las aplicaciones de Android XR abiertas en simultáneo junto a esa imagen. El Computing Puck cuenta con dos puertos USB-C y es compatible con Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.3 y navegación por satélite.

Cuál es su precio y dónde están disponibles

Los pedidos anticipados de XREAL AURA se abrieron el 28 de octubre en Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur, a través del sitio oficial de la marca y de Best Buy. En Japón comenzarán el 2 de noviembre. Los primeros envíos están programados para mediados de noviembre.

Dos cámaras frontales realizan el seguimiento de seis grados de libertad y permiten fijar aplicaciones de Google Play en el espacio virtual.
Dos cámaras frontales realizan el seguimiento de seis grados de libertad y permiten fijar aplicaciones de Google Play en el espacio virtual.

En Estados Unidos, la configuración de 12 gigabytes de RAM y 256 gigabytes de almacenamiento tiene un precio regular de USD 1.279. La versión superior, con 16 gigabytes de RAM y 512 gigabytes con un valor de USD 1.499.

El paquete incluye las gafas, el Computing Puck, un cable y un estuche. XREAL prevé ampliar la distribución a otros mercados en 2027, aunque todavía no definió fecha de llegada ni precio para Europa o Latinoamérica.

Temas Relacionados

GoogleXREALGafas inteligentesAndroid XRGeminiIATecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Steve Jobs rechazó los MacBook con pantallas táctiles, 10 años después Apple lanzó uno

El confudador de la compañía calificó esta tecnología como “ergonómicamente terrible” por su formato vertical

Steve Jobs rechazó los MacBook con pantallas táctiles, 10 años después Apple lanzó uno

La lucha del hijo de Steve Jobs contra el cáncer tras la muerte de su padre: “personas se sienten motivadas por una razón familiar”

El hijo del fundador de Apple orientó parte de su actividad financiera hacia empresas dedicadas a la prevención y los tratamientos oncológicos, motivado por una experiencia familiar iniciada durante su adolescencia

La lucha del hijo de Steve Jobs contra el cáncer tras la muerte de su padre: “personas se sienten motivadas por una razón familiar”

Mientras GTA 6 prepara su lanzamiento, trabajadores de Rockstar deciden si obtienen representación sindical

El proceso podría establecer un canal formal entre los equipos británicos y la dirección para discutir flexibilidad, bonificaciones, seguridad profesional y condiciones posteriores a la publicación

Mientras GTA 6 prepara su lanzamiento, trabajadores de Rockstar deciden si obtienen representación sindical

Así puedes crear una lámina para colorear de Las Guerreras K-pop como hokages de Naruto

Con imágenes de referencia y un prompt detallado en Gemini, es posible transformar a las protagonistas de la película de Netflix en líderes ninja

Así puedes crear una lámina para colorear de Las Guerreras K-pop como hokages de Naruto

SpaceX alquilará chips de Nvidia por USD 40.000 millones para ampliar su capacidad de IA

Elon Musk dijo que el financiamiento está cerrado, pero el documento presentado ante el regulador bursátil lo condiciona a requisitos pendientes

SpaceX alquilará chips de Nvidia por USD 40.000 millones para ampliar su capacidad de IA

DEPORTES

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Los rumores de un triángulo amoroso entre dos figuras del tenis y una bailarina que desataron una interna en el equipo campeón de la Copa Davis

Una figura de España reveló el gesto de un jugador de la selección argentina que fue clave en el gol en la final del Mundial

La reflexión de la atleta que sufrió un accidente escatológico en un evento de Hyrox antes de volver a a competir: “He aprendido mucho de la situación”

Revelaron detalles detrás del “Balón de Oro de todos los tiempos” que Cristiano Ronaldo le ganó a Messi: la lupa sobre 5009 votos

TELESHOW

Murió Juan Marcelo, ícono de los 70 y voz del recordado dúo Juan y Juan

Murió Juan Marcelo, ícono de los 70 y voz del recordado dúo Juan y Juan

Mario Pergolini frenó su programa por un ruido en la tribuna y la explicación de la espectadora sorprendió a todos

El reencuentro de Georgina Barbarossa con su familia en Estados Unidos: postales otoñales, afectos y mucha emoción

Zaira Nara reveló el acuerdo que hizo con Jakob von Plessen para la reconciliación: “Esto no se toca”

La dedicatoria de Marta Fort a su padre Ricardo tras ganar en los Premios Ídolo 2026: “Espero que sepa que sigo su legado”

INFOBAE AMÉRICA

¿Israel podrá tener un primer ministro? Tres escenarios posibles

¿Israel podrá tener un primer ministro? Tres escenarios posibles

Netanyahu y Eisenkot pelean por liderar la compleja transición en Israel: ninguno obtuvo una mayoría electoral clara

Honduras comenzará el 4 de noviembre la entrega de placas metálicas tras acumular más de 1.1 millones pendientes

Panamá consolida un nodo regional para la gestión de información oceánica mediante un comité técnico nacional

Una cosecha favorable en el norte de Guatemala contiene la crisis alimentaria, pero no despeja la amenaza climática de 2027