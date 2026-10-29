Google y XREAL inician la preventa de las gafas con Android XR, Gemini y funciones con gestos

Las gafas XREAL AURA debutaron en preventa como el primer dispositivo de realidad extendida con cable que integra el sistema Android XR.

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Las gafas XREAL AURA llegaron a su etapa de preventa como el primer dispositivo de realidad extendida con cable impulsado por Android XR, el sistema operativo que Google desarrolló junto con Qualcomm para la nueva generación de computación espacial.

A diferencia de dispositivos como las Specs de Snap y las gafas de realidad virtual de Meta, estafas son una combinación de realidad aumentada y virtual en un formato de menos de 95 gramos con una propuesta centrada en mantener al usuario conectado con su entorno físico en lugar de aislarlo por completo.

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Cómo es el diseño y las pantallas de las XREAL AURA

Las gafas utilizan el sistema óptico transparente X Prism, con un campo de visión de 70 grados que permite superponer imágenes virtuales sobre el entorno real. Incorporan dos pantallas Sony Micro-OLED con resolución de 1.200p (1.920 × 1.200 píxeles por ojo), frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y brillo máximo de 1.050 nits, con cobertura completa del espacio de color sRGB.

Las lentes permiten ajustar de forma electrónica la transparencia en cinco niveles mediante atenuación electrocrómica. El equipo cuenta con cinco certificaciones de TÜV Rheinland que respaldan la comodidad visual, el bajo nivel de luz azul y la precisión de color.

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El diseño ofrece dos tamaños para distintas distancias interpupilares y cuenta con un sistema de sonido calibrado por Bose.

Se ofrecen en dos tamaños, pensados para distancias interpupilares de 60 a 66 milímetros y de 66 a 72 milímetros, con apoyos nasales ajustables y compatibilidad con lentes graduadas. El sonido corre a cargo de un sistema calibrado por Bose, con cuatro micrófonos integrados para el control por voz.

El peso reducido se explica por una arquitectura de cómputo dividido: el procesamiento principal y la batería quedan alojados en una unidad externa llamada Computing Puck, que incluye panel táctil y un lector de huellas dactilares para desbloquear el dispositivo.

Esa unidad incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon Reality Elite, con un acelerador de inteligencia artificial de 48 TOPS, además del coprocesador propio XREAL X1S, que ofrece una latencia de entre 3 milisegundos entre el movimiento y la visualización de la imagen. El Puck suma entre 12 y 16 gigabytes de RAM, almacenamiento UFS 4.0 de 256 o 512 gigabytes, una batería de 4.455 mAh (34,84 Wh) con refrigeración activa y carga por cable de hasta 57 W.

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Funciones con Gemini y el control por gestos

El sistema Android XR permite ejecutar aplicaciones de Google Play, redimensionar ventanas virtuales y fijarlas en el espacio. Dos cámaras realizan el seguimiento espacial con seis grados de libertad y reconocen gestos de las manos, mientras una tercera analiza el entorno, con un indicador LED que señala cuándo está activa.

El asistente Gemini utiliza sensores ópticos para reconocer objetos del entorno y facilitar la navegación en las aplicaciones abiertas.

El asistente de inteligencia artificial Gemini utiliza esas cámaras para reconocer objetos del entorno, responder preguntas y ofrecer información contextual, además de ayudar a operar aplicaciones abiertas resaltando los elementos de la interfaz.

Las gafas se controlan con la voz, con gestos de las manos o a través del panel táctil del Computing Puck, que también admite conexión Bluetooth con teclados, ratones y mandos de juego. Existe además un mando desarrollado junto con GameSir con una tecla dedicada para invocar a Gemini, y un teclado inalámbrico plegable, ambos de venta separada y sin precio anunciado aún.

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Entre las funciones más relevantes se encuentra el duplicado por cable, que permite proyectar la pantalla de una laptop o una consola portátil compatible mediante USB-C en una pantalla virtual privada, con las aplicaciones de Android XR abiertas en simultáneo junto a esa imagen. El Computing Puck cuenta con dos puertos USB-C y es compatible con Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.3 y navegación por satélite.

Cuál es su precio y dónde están disponibles

Los pedidos anticipados de XREAL AURA se abrieron el 28 de octubre en Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur, a través del sitio oficial de la marca y de Best Buy. En Japón comenzarán el 2 de noviembre. Los primeros envíos están programados para mediados de noviembre.

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Dos cámaras frontales realizan el seguimiento de seis grados de libertad y permiten fijar aplicaciones de Google Play en el espacio virtual.

En Estados Unidos, la configuración de 12 gigabytes de RAM y 256 gigabytes de almacenamiento tiene un precio regular de USD 1.279. La versión superior, con 16 gigabytes de RAM y 512 gigabytes con un valor de USD 1.499.

El paquete incluye las gafas, el Computing Puck, un cable y un estuche. XREAL prevé ampliar la distribución a otros mercados en 2027, aunque todavía no definió fecha de llegada ni precio para Europa o Latinoamérica.