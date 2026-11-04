Tecno

Televisores Vizio y Samsung siguen enviando datos de los usuarios aunque se desactive el rastreo

LG, Amazon Fire TV y Sony sí dejaron de enviar tráfico sospechoso al desactivar la opción, según los investigadores

Una persona de espaldas sentada en un sofá oscuro viendo una televisión con la imagen difuminada en una habitación con poca luz.
Un estudio de la Universidad Northeastern reveló que los televisores inteligentes de Vizio y Samsung envían datos de visionado tras desactivar el rastreo en los ajustes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los televisores inteligentes de Vizio y Samsung siguen enviando datos de lo que el usuario mira aunque este desactive el rastreo en los ajustes, según un estudio de la Universidad Northeastern, de Estados Unidos. Los investigadores midieron 12 televisores de 10 fabricantes y no pudieron confirmar qué contenía ese tráfico, porque viaja cifrado.

La función se llama reconocimiento automático de contenido (ACR, por sus siglas en inglés). Toma muestras del audio o de la imagen en pantalla, las convierte en una huella digital y las envía a una base de datos que identifica qué se está viendo. Las empresas la usan para recomendar programas, medir audiencias y mostrar publicidad dirigida, según The Verge.

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El caso de Vizio, marca que pertenece a Walmart, fue el más extremo. El tráfico hacia el servidor asociado a esa función no cambió en ninguna prueba con la opción desactivada, ni siquiera con el televisor quieto en la pantalla de inicio, según el trabajo.

En Samsung, el tráfico compatible con ese rastreo persistió en las 30 mediciones con su servicio de streaming propio, en 41 de 60 con antena y en 18 de 30 con un aparato conectado por HDMI. En los dos televisores con sistema Roku, el rastreo continuó dentro de The Roku Channel, el servicio propio de la marca.

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Los dispositivos de LG, Amazon Fire TV, Sony y el sistema Vidaa suprimieron el tráfico sospechoso luego de que los usuarios apagaron la opción de seguimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro sistemas sí respetaron la opción de desactivar

En los televisores de LG, en los Fire TV de Amazon, en los Sony con Google TV y en los que usan el sistema Vidaa (presente en Hisense, Toshiba y otras marcas), el tráfico sospechoso desapareció al desactivar el rastreo. Otros equipos no mostraron actividad de ese tipo desde un principio, como el Westinghouse con Xumo.

Netflix y YouTube no fueron objeto de rastreo, salvo una pequeña cantidad en los LG, que también cesó al desactivar la opción. Todos los sistemas con ACR analizan las emisiones por antena, y casi todos miran también sus servicios de streaming propios.

Los autores advierten el límite de su método. “Consideramos sospechosa la presencia continua de tráfico compatible con rastreo tras desactivarlo”, escribieron, aunque no pueden confirmar el contenido de esos datos ni si los servidores los procesan o los guardan. Hablan de “posibles violaciones de la privacidad”, no de pruebas.

Ilgar Mammadov, autor principal y asistente de investigación en Northeastern, dijo a Ars Technica que los autores consideran improbable que las empresas reciban esos datos solo para descartarlos. Si fuera un error técnico, agregó, “el resultado para los usuarios es el mismo”: su decisión no se refleja en el comportamiento del televisor.

delay de audio - TV - audio - televisor - tecnología - 29 de junio
Los investigadores detectaron un servidor sin autenticación en el sistema Vidaa que transmitió datos sin cifrar de más de un millón de aparatos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una falla de Vidaa expuso a más de un millón de televisores

Durante la investigación, el equipo halló en el sistema Vidaa un servidor de mensajes sin autenticación que transmitía sin cifrar los resultados del reconocimiento de contenido. En tres horas reunieron datos de más de un millón de televisores. Cada mensaje incluía un identificador permanente del aparato, la aplicación, la entrada (antena o HDMI), el canal y una huella del audio.

Vidaa confirmó la falla y la corrigió exigiendo un inicio de sesión para acceder al servidor, aunque los mensajes se siguen enviando sin cifrar, según The Verge. Los investigadores informaron de la falla a la empresa.

Vizio ya tuvo un antecedente. En 2017, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) la acusó de recopilar datos de visionado sin consentimiento, y la empresa pagó USD 2,2 millones para cerrar el caso. Ars Technica consultó a Samsung y a Vizio, y The Verge a Walmart, sin respuesta en sus notas.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también demandó a Samsung, Hisense, LG, Sony y TCL por recopilar datos personales con esta tecnología. Según Ars Technica, Samsung llegó a un acuerdo y aceptó explicar con más claridad su uso del ACR en sus términos.

Un televisor ultradelgado exhibe una obra de arte digital abstracta en una pared blanca de un salón moderno con muebles claros, plantas y luz natural.
La Comisión Federal de Comercio sancionó a Vizio en 2017 y la fiscalía de Texas presentó demandas contra cinco fabricantes por el uso de tecnología ACR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio recomienda desconectar el televisor de internet y usar un dispositivo de streaming externo sin esa función. Pide a los fabricantes que detallen qué entradas vigilan y cifren los datos, y a los reguladores que comprueben que las opciones de desactivar funcionen.

Los sistemas analizados cubren cerca del 95% de los televisores inteligentes de Estados Unidos, según Mammadov. El investigador aclaró que los resultados no deben extenderse a proveedores de ACR que el trabajo no estudió.

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