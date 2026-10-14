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Lista de teléfonos Samsung que no podrán actualizarse a One UI 9 y Android 17

El conjunto de los modelos afectados incluye los Galaxy S22, los plegables Z Fold 4 y Z Flip 4, varios modelos Galaxy A, M y F

Los modelos afectados no perderán de inmediato acceso a funciones claves para los usuarios como aplicaciones de mensajería o bancarias. (Foto: Europa Press)
Los modelos afectados no perderán de inmediato acceso a funciones claves para los usuarios como aplicaciones de mensajería o bancarias. (Foto: Europa Press)
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Samsung dejará fuera a 25 dispositivos de la actualización One UI 9, basada en Android 17. La medida alcanza a teléfonos de las series Galaxy S, Galaxy A, Galaxy M y Galaxy F, sumado a los plegables Galaxy Z y tres tabletas de la familia Galaxy Tab S8.

Los modelos afectados todavía podrían recibir One UI 8.5 y parches de seguridad durante un período determinado, pero no accederán a las novedades principales de la próxima versión del sistema.

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La decisión incluye modelos de gama media, dispositivos económicos y antiguos modelos de gama alta que aún mantienen presencia en el mercado de segunda mano.

Samsung celular
El modelo Galaxy S22 es uno de los que no tendrán acceso a One UI 9. (Foto: Samsung Electronics/Handout via REUTERS)

Cuáles celulares quedarán fuera de One UI 9 y Android 17

El listado incluye seis teléfonos de la serie Galaxy S y de la línea plegable: Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 4 y Galaxy Z Flip 4.

Se trata de dispositivos que, por sus características de hardware, pueden ejecutar aplicaciones actuales y tareas cotidianas, aunque llegaron al final del ciclo de actualizaciones principales previsto por la empresa.

En la serie Galaxy A aparecen los Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A14 en sus versiones 4G y 5G, Galaxy A06 4G, Galaxy A05 y Galaxy A05s.

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Además, la lista comprende los Galaxy M53 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M14, Galaxy M05, Galaxy F53 5G, Galaxy F33 5G, Galaxy F14 y Galaxy F05. Completan el grupo el Galaxy XCover 6 Pro y las tabletas Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ y Galaxy Tab S8 Ultra.

One UI 9 incorporará cambios visuales y nuevas herramientas de multitarea compatibles con Android 17. (Foto: Europa Press)
One UI 9 incorporará cambios visuales y nuevas herramientas de multitarea compatibles con Android 17. (Foto: Europa Press)

Qué funciones dejarán de incorporar los dispositivos sin la nueva actualización

La ausencia de One UI 9 impedirá el acceso a cambios previstos para la interfaz y a funciones nativas vinculadas con Android 17. Entre ellas figuran herramientas de multitarea con burbujas avanzadas para aplicaciones compatibles y ajustes visuales en menús, notificaciones y elementos gráficos del sistema.

Cada nueva versión suele incorporar mejoras de rendimiento, administración de permisos y optimización energética. Los modelos excluidos mantendrán sus funciones actuales, pero no recibirán esas modificaciones integradas de fábrica.

Algunas novedades podrán llegar mediante actualizaciones individuales de aplicaciones, aunque dependerán de la compatibilidad de cada servicio. La diferencia puede ser más visible con el paso del tiempo, a medida que nuevas funciones de aplicaciones y accesorios requieran versiones recientes de Android.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La falta de actualizaciones puede dejar brechas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo queda la seguridad de los dispositivos incompatibles

Quedar fuera de una actualización principal no equivale a perder de inmediato la protección frente a amenazas digitales. Se mantendrán parches periódicos de seguridad para corregir vulnerabilidades y fallas críticas en los dispositivos incluidos en esta lista, de acuerdo con el período de soporte restante para cada modelo.

Esas actualizaciones son claves porque corrigen problemas que pueden afectar el sistema, las conexiones inalámbricas, el navegador y otras funciones del dispositivo. Para recibirlas, será necesario mantener activadas las actualizaciones automáticas y revisar de forma regular el apartado de software en la configuración del teléfono.

No obstante, el riesgo aumenta cuando finalizan tanto las actualizaciones del sistema como los parches de seguridad. En esa etapa, cualquier vulnerabilidad descubierta después del cierre del soporte puede permanecer sin corrección oficial.

Por ese motivo, conviene evitar instalar aplicaciones fuera de las tiendas verificadas y mantener copias de seguridad de la información personal.

Se debe revisar el sistema operativo del dispositivo y ver si se puede actualizar. (Foto: Europa Press)
Se debe revisar el sistema operativo del dispositivo y ver si se puede actualizar. (Foto: Europa Press)

Qué fallos pueden aparecer en las aplicaciones

En el corto plazo, la mayoría de las aplicaciones bancarias, redes sociales, servicios de mensajería y plataformas de video deberían continuar operativas.

Los desarrolladores suelen mantener compatibilidad con varias generaciones de Android, sobre todo cuando existen millones de dispositivos que todavía utilizan versiones anteriores del sistema.

Asimismo, la situación puede cambiar de manera gradual. Algunas aplicaciones podrían exigir una versión más reciente de Android para incorporar nuevas herramientas, elevar sus estándares de seguridad o adaptar sus servicios a cambios técnicos.

En esos casos, el teléfono no necesariamente dejará de funcionar, pero perderá acceso a versiones futuras de determinadas plataformas.

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