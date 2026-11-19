El ICC bajó en noviembre a 40,99 puntos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella bajó 1,3% en noviembre respecto de octubre y se ubicó en 40,99 puntos.

La disminución tuvo lugar pese a que comenzó a caer la preocupación de los analistas por la mora crediticia, después de los acuerdos que bancos y fintech ofrecieron a los deudores, según mostraron informes oficiales y privados.

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El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 3 y el 17 de noviembre en 40 grandes centros urbanos. La encuesta funciona como termómetro del humor económico de los hogares: releva cómo evalúan su situación actual, qué esperan para los próximos meses y qué disposición tienen para consumir.

La encuesta funciona como termómetro del humor económico de los hogares

La caída del ICC resultó exclusivamente localizada en el área del Gran Buenos Aires, donde el índice bajó 7,6%, mientras que aumentó 9,4% en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y 3,3% en el interior del país.

Destaca el informe a cargo del director del CIF, Sebastián Auguste,: “El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (47,52 puntos), en tanto que el GBA presenta el valor más bajo entre las tres regiones (36,51 puntos)”.

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El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (47,52 puntos)

Respecto de un año antes, el ICC regional mostró un aumento de 8,7% en CABA y caídas de 18,4% en GBA y de 7,8% en el interior del país.

Brecha entre los hogares de ingresos altos y bajos

El informe también reflejó una divergencia marcada según el nivel socioeconómico. Los hogares de ingresos altos mostraron una baja de 3%, mientras que los hogares de ingresos bajos registraron una suba de 2,4%, aunque mantuvieron una brecha reducida en los índices del ICC: 40,52 y 41,74 puntos, respectivamente.

El ICC registró disminuciones de 14,5% en la franja de la población con mayores recursos monetarios y de 7,7% en el tramo inferior

En comparación con la percepción observada en noviembre de 2025, el ICC registró disminuciones de 14,5% en la franja de la población con mayores recursos monetarios y de 7,7% en el tramo inferior.

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El componente futuro supera al de condiciones presentes

El componente de Condiciones Presentes, que mide cómo los encuestados evalúan su situación personal y la marcha general de la economía, cayó 2,9% respecto de octubre y 6,1% en la comparación interanual, hasta 34,2 puntos. La percepción sobre el futuro empeoró 0,1% mensual y 14,2% en comparación con el año anterior, con 47,8 puntos.

La percepción sobre el presente bajó 2,9% y sobre el futuro empeoró 0,1 por ciento

La disposición a comprar bienes durables continuó entre los componentes más débiles: disminuyó 2,1% tanto respecto de octubre como del indicador de un año antes, a un nivel de 34,9 puntos.

El creciente peso en los presupuestos de los hogares del pago de los servicios esenciales y la incertidumbre que se advierte en los mercados financieros contribuyeron a esa cautela.

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El creciente peso en los presupuestos de los hogares del pago de los servicios esenciales y la incertidumbre que se advierte en los mercados financieros contribuyeron a la cautela e las decisiones de compra

Sin embargo, la percepción que detectó Poliarquía para el CIF no fue homogénea ni a nivel regional ni por tipo de bien —compra de electrodomésticos y de automóviles e inmuebles—:

Promedio nacional : subió 1,3% en el primer caso y bajó 6,8% en el segundo.

CABA : aumentó 13,2% y 0,3%, respectivamente.

GBA : registró caídas de 2,2% y 13,3% en esos segmentos.

Interior: mejoró 1,3% en electrodomésticos y declinó 0,9% en automotores y casas.

Casi tres años de gestión libertaria dejan un balance dispar

El informe del CIF incluyó además un repaso de la trayectoria del índice durante la presidencia de Javier Milei. En sus primeros 35 meses de gestión, la confianza del consumidor acumuló una suba de 3 por ciento.

La percepción sobre la situación personal bajó 6,1%, la visión sobre la economía general retrocedió 18,6% y las expectativas de compra de bienes durables crecieron 96,7%, aunque desde un piso extremadamente bajo.

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Al cabo de 35 meses de gobierno de Milei la percepción sobre la situación personal bajó 6,1%, la visión sobre la economía general retrocedió 18,6% y las expectativas de compra de bienes durables crecieron 96,7% (Foto: Reuters)

A nivel regional, el ICC aumentó en el período 7,3% en CABA y 12,5% en el Interior, mientras que cayó 4,5% en el Gran Buenos Aires.

Sebastián Auguste, director del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, recordó que el punto más alto del ICC durante la actual gestión fue enero de 2025, con 47,38 puntos. Desde entonces, el índice acumuló una baja de 13,5 por ciento. En sentido inverso, desde el piso de enero de 2024, cuando había caído a 35,6 puntos tras las primeras medidas del gobierno de Milei, el indicador muestra una recuperación de 15,1 por ciento.

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