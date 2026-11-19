El Senado vuelve a sesionar para tratar tres proyectos centrales en agenda: discapacidad, propiedad privada y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT), pedido por los Estados Unidos.

El oficialismo llega al recinto tras conseguir el dictamen para suspender las PASO en 2027. El texto eliminó las colectoras durante la negociación con bloques aliados y quedó a la espera de una eventual votación la próxima semana.