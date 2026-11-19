El Senado vuelve a sesionar para tratar tres proyectos centrales en agenda: discapacidad, propiedad privada y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT), pedido por los Estados Unidos.
El oficialismo llega al recinto tras conseguir el dictamen para suspender las PASO en 2027. El texto eliminó las colectoras durante la negociación con bloques aliados y quedó a la espera de una eventual votación la próxima semana.
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El Senado rechazó tratar sobre tablas la ley de ludopatía
El Senado rechazó el pedido del peronismo para tratar sobre tablas el proyecto de ley de ludopatía, que cuenta con media sanción de Diputados.
La votación terminó con 28 votos afirmativos, 40 negativos y ninguna abstención. La iniciativa requería una mayoría especial para habilitar su debate durante la sesión.
La Libertad Avanza propuso convocar a un plenario de comisiones el martes para revisar el texto y buscar un acuerdo antes de llevarlo al recinto. Luis Juez se diferenció de esa postura y acompañó el planteo de José Mayans para tratarlo este jueves.
Luis Juez se diferenció de La Libertad Avanza y respaldó el pedido de Mayans para tratar la ley de ludopatía
El senador Luis Juez anticipó que acompañará el pedido del peronismo para tratar sobre tablas el proyecto de ludopatía con media sanción de Diputados. “No es un tema partidario, es un tema de conciencia”, afirmó, en referencia a la posición de La Libertad Avanza de llevar el debate a comisiones.
“Yo acompaño la idea del presidente de la bancada de la oposición. Creo que algo es mejor que nada”, sostuvo Juez. El legislador consideró que el Gobierno podría reglamentar la norma y que el Congreso tendría la posibilidad de endurecerla más adelante.
El senador cuestionó la falta de una ley después de más de dos años de debate. “Hoy no tenemos nada, absolutamente nada”, dijo, y alertó sobre las consecuencias de las apuestas en línea entre adolescentes y jóvenes.
“Los pibes hoy salen a robar para pagar al narco que les presta plata para hacer apuestas ilegales”, afirmó Juez. También planteó que la discusión sobre el juego atraviesa a todos los espacios políticos: “Es un tema poderoso, banca campañas, banca dirigentes, banca estructuras políticas”.
Juez cuestionó que el Senado postergue el debate para la próxima semana ante el riesgo de que termine el período legislativo sin una definición. “El año legislativo va a terminar sin tener una ley”, advirtió.
Mayans calificó a las apuestas en línea como “un negocio de hijos de puta” y Vischi pidió avanzar con cambios
El senador José Mayans defendió el proyecto de ludopatía con media sanción de Diputados y sostuvo que el peronismo busca avanzar contra las plataformas de apuestas. “Esto es un negocio de hijos de puta, vamos a ser claritos”, afirmó durante el debate.
Mayans respondió así a Eduardo Vischi, quien le preguntó si el bloque tenía presentado un proyecto para prohibir el juego en el país. El jefe del interbloque peronista señaló que apoyan “con toda nuestra fuerza” la iniciativa proveniente de la Cámara baja y anticipó que impulsarán nuevas medidas.
Vischi planteó que el texto debe ser revisado antes de su votación. “Si hace dos años está acá y no se aprobó, es porque hay reparos respecto a esta ley”, señaló.
El senador radical propuso que las comisiones discutan el proyecto el martes y que el Senado lo trate en la próxima sesión. “Yo prefiero que se reforme y que sea una mejor ley antes de aprobar una mala ley”, sostuvo.
Vischi pidió que los bloques asuman el compromiso de alcanzar un acuerdo. Si el Senado aprueba sin modificaciones el texto enviado por Diputados, se convertirá en ley; si incorpora cambios, el expediente deberá volver a la Cámara baja.
Cruce entre Corpacci y Bullrich por el tratamiento de la ley de ludopatía
La senadora peronista Lucía Corpacci reclamó que el Senado trate durante la sesión el proyecto contra la ludopatía que ya cuenta con media sanción de Diputados. “Los chicos están expuestos todos los días. La verdad que si quieren tratarlo, esta es la oportunidad de tratarlo”, sostuvo.
La legisladora por Catamarca pidió aprobar el texto sin más demoras y cuestionó la falta de avances en el Congreso. “Dejen de pensar en los negocios que hace cada uno y asuman la responsabilidad”, afirmó durante su intervención.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respondió que no aceptaba esa acusación. “No le voy a aceptar a la senadora Corpacci que diga que atrás de esto hay negocios”, señaló.
“Es una falta total y absoluta de respeto y no le voy a aceptar eso de ninguna manera. No se la voy a dejar pasar”, agregó Bullrich. La senadora había propuesto convocar el martes a un plenario de comisiones para discutir el proyecto antes de que llegue al recinto.
Patricia Bullrich propuso debatir la ley de ludopatía en un plenario de comisiones el martes
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que la ludopatía es un tema que “preocupa y ocupa” y recordó que el proyecto lleva dos años en el Congreso.
“No nos hacemos los distraídos”, afirmó la senadora, luego del pedido del peronismo para tratar la iniciativa sobre tablas durante la sesión.
Bullrich rechazó que el Senado vote el texto sin dictamen. “No vamos a votar exprés sin dictamen porque tenemos cosas para aportar en el proyecto valiosísimas”, sostuvo.
Como alternativa, propuso convocar para el martes a un plenario de comisiones para avanzar con el análisis de la ley.
Mayans pidió tratar sobre tablas la ley de ludopatía
El senador José Mayans pidió que el Senado trate sobre tablas el proyecto de ley para prevenir la ludopatía y regular las apuestas en línea. Sostuvo que la iniciativa tiene “el acompañamiento de muchos sectores” y reclamó una respuesta ante el aumento del juego entre adolescentes.
“Tenemos una explosión del tema de plataforma de juego en las redes, una cosa impresionante”, afirmó. El legislador cuestionó la publicidad de sitios de apuestas a través de personajes, deportistas e influencers, a quienes acusó de funcionar como un “cebo para los jóvenes”.
Mayans destacó que el proyecto prohíbe el acceso de menores de edad a las plataformas de juego y regula la publicidad y los patrocinios. Según explicó, la iniciativa veta la promoción en redes sociales, radio, televisión, vía pública, medios gráficos, estadios, camisetas e indumentaria deportiva.
El senador también enumeró otros puntos de la propuesta, como la verificación biométrica al ingresar a una plataforma, durante la sesión y antes de cobrar premios. Además, prevé que los pagos se realicen mediante tarjeta de débito o billetera virtual y prohíbe el uso de tarjetas de crédito.
“La ley tiene 54 artículos, 13 capítulos”, señaló Mayans. El texto incluye advertencias obligatorias en las pantallas de las plataformas sobre la prohibición de participación de menores y los riesgos de salud y adicción asociados a las apuestas en línea.
El Senado postergó el tratamiento de un proyecto sobre un predio en Bariloche
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió postergar una semana el tratamiento del expediente vinculado con un predio ubicado en Bariloche, ante diferencias sobre su uso actual por parte del Ejército Argentino.
“Queremos plantear la posibilidad de esperar una semana para poder hacer las reuniones pertinentes”, explicó Bullrich. La senadora señaló que existe una discrepancia entre la información aportada por Ana Marks, autora de la iniciativa, y la posición del Ministerio de Defensa y el Ejército.
Bullrich sostuvo que el objetivo es determinar si la parcela “está en uso del Ejército o no está en uso del Ejército” antes de definir si el proyecto debe ser sometido a votación.
Marks aceptó la postergación. José Mayans cuestionó la demora para obtener esa información, aunque el pedido fue aprobado a mano alzada.
ARTÍCULO DE INFOBAE
El Senado debatirá hoy sobre discapacidad, propiedad privada y patentes tras el dictamen para suspender las PASO
La sesión comenzará a las 11:00 horas. Mientras tanto, el oficialismo buscará asegurar el apoyo para llevar la reforma electoral al recinto la próxima semana
Luego de que el Gobierno consiguiera aprobar el dictamen para debatir la suspensión de las PASO en 2027, este jueves el Senado volverá a sesionar para tratar tres proyectos centrales en agenda: discapacidad, propiedad privada y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT), pedido por los Estados Unidos.