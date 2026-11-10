Uber lanzó en su app un servicio para reservar estacionamiento en 15 ciudades de Estados Unidos

Uber planea implentar un servicio para reservar estacionamientos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Uber lanzó el 9 de noviembre un servicio dentro de su aplicación para buscar, comparar y pagar estacionamiento por adelantado en 15 ciudades de Estados Unidos. El servicio nace de la compra de SpotHero, una aplicación de reservas de estacionamiento, y se dirige primero a quienes manejan su propio auto.

Los usuarios eligen destino, fecha y hora, y ven en un mapa los garajes, playas y servicios con valet, con el precio por adelantado. Al reservar, cargan marca, modelo y patente del vehículo y pagan con el medio guardado en la billetera de Uber. La entrada se hace con un código QR o con lectura automática de la patente.

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La cancelación es gratuita hasta la hora de inicio, según Uber. El servicio abre en Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Los Ángeles, Miami, Nashville, Nueva York, Filadelfia, San Diego, San Francisco, Seattle y Washington. Bloomberg informó que se sumarán más mercados, sin fecha.

Uber empieza a probar en 15 ciudades de Estados Unidos su nuevo servicio para reservar estacionamiento. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

El beneficio para suscriptores tiene condiciones

Los miembros de Uber One, el programa de suscripción de la empresa, reciben el 10% de lo gastado en créditos por cada reserva completada y elegible. Esos créditos se pueden usar después en viajes y pedidos de comida. Uber informó que el programa superaba los 55 millones de miembros al 30 de septiembre.

El blog View from the Wing, especializado en viajes, calculó que la suscripción cuesta USD 9,99 al mes o USD 96 al año. Para recuperar esa cuota anual con los créditos haría falta gastar USD 960 al año en estacionamiento elegible.

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Según el blog, el beneficio sirve sobre todo a quien ya es suscriptor. También señaló que el crédito aplica a impuestos y cargos, que llega en general en 24 horas y que no todos los lugares califican.

La red de SpotHero suma más de 13.000 garajes, playas y servicios de valet en 400 ciudades de Estados Unidos y Canadá, según Uber. La propia página de Uber para el servicio, de acuerdo con el mismo blog, listaba 7.000 instalaciones al momento del lanzamiento.

Uber da beneficios para sus suscripciones premium. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

Una reserva no asegura un lugar concreto

View from the Wing advirtió que la reserva no implica que se guarde una plaza específica: SpotHero administra el inventario con los operadores. Si el conductor llega y no puede entrar, Uber lo remite a la opción de ayuda del pase de estacionamiento. Las reglas de entrada, extensión, altura del vehículo y cargos extra dependen de cada local.

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Las preguntas frecuentes de Uber indican otras dos limitaciones: los perfiles de empresa no son compatibles y las cuentas de Uber y SpotHero no se pueden vincular. Una reserva hecha en Uber no aparece en la cuenta de SpotHero.

Uber señala que su servicio no asegura un estacionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compra de SpotHero se anunció en febrero, según TechCrunch. Uber también planea usar esos espacios como puntos de espera para vehículos autónomos y así reducir los kilómetros que recorren vacíos. El director ejecutivo Dara Khosrowshahi dijo en la presentación de resultados del tercer trimestre que el trayecto al trabajo es “una de nuestras categorías más grandes”.

Un vocero de Uber dijo, según lo informado por Bloomberg, que la empresa mantendrá SpotHero funcionando como aplicación independiente.