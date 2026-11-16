Los siete fundadores de Anthropic tendrán la mitad de los votos tras su salida a bolsa

El control de voto de los fundadores pasará a los accionistas comunes cuando queden menos de tres integrantes en la sociedad (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Anthropic, la empresa del chatbot Claude, saldrá a bolsa con una estructura que da a sus siete cofundadores el 50,1% de los votos y a un fideicomiso el poder de elegir a la mayoría del directorio. Según la agencia AP, los expertos creen que el diseño deja a la compañía amplio margen para decidir qué cuenta como beneficio social.

La empresa fijará el precio de sus acciones el 18 de noviembre y empezará a cotizar en el mercado Nasdaq el 19, con el símbolo ANT. Ofrecerá 825 millones de acciones a un precio de entre USD 70 y USD 78, según su prospecto actualizado y el aviso de Nasdaq.

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Antes de la oferta, la compañía emitirá una acción especial, llamada Clase F, a una sociedad formada por Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish y Christopher Olah. Esa acción no da derechos económicos, pero concentra la mitad de los votos en los asuntos generales de los accionistas, según el prospecto.

El poder de los fundadores no es permanente: el documento indica que los votos pasan a los accionistas comunes cuando en la sociedad queden menos de tres cofundadores.

Un fideicomiso sin acciones elige al directorio

El segundo centro de poder es el Long-Term Benefit Trust, un fideicomiso de cinco fiduciarios sin interés financiero en la empresa, con experiencia en seguridad de la IA, seguridad nacional, políticas públicas y empresas con fines sociales. Controla una sola acción, de Clase T, que no tiene derechos económicos y que no puede vender, según AP.

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El nombramiento del séptimo director del directorio requerirá el consentimiento del comité de nominaciones de la empresa (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

Con esa acción, el fideicomiso elige y destituye a los directores de Clase T, que forman la mayoría del directorio. De los siete miembros, elige a cuatro; uno de esos puestos tiene salvaguardas, entre ellas un voto de los empleados si la empresa y el fideicomiso no coinciden. Los fundadores eligen a los otros tres.

AP precisó que ese séptimo director, con posible voto de desempate, no puede ser nombrado ni destituido sin el consentimiento del comité de nominaciones, que se espera que controlen los fundadores. El prospecto agrega que ni el fideicomiso ni los fiduciarios deciden la gestión diaria ni la estrategia de la compañía.

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Los especialistas dudan del alcance de ese control

Stavros Gadinis, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, dijo a AP que el fideicomiso solo puede pedir cuentas a la empresa hasta cierto punto. Si discrepa con los directores, deberá destituirlos, y podría no lograrlo con la mayoría.

Sarah Kreps, directora del Instituto de Política Tecnológica de la Universidad de Cornell, sostuvo que la prueba real llegará cuando el beneficio público resulte costoso. Planteó si la compañía revisará sus límites de seguridad ante la competencia de modelos de código abierto chinos, que responden casi cualquier pedido.

Anthropic debutará en el mercado Nasdaq el 19 de noviembre con el símbolo ANT tras fijar el precio de 825 millones de acciones (REUTERS/Shannon Stapleton)

Anthropic, igual que OpenAI, es una sociedad de beneficio público, figura legal que obliga a equilibrar el interés de los accionistas con el bien común. Según AP, hay pocas cotizadas con ese formato y todas son mucho más pequeñas, como la marca de anteojos Warby Parker, la aseguradora Lemonade y la desarrolladora de software Veeva Systems.

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La empresa transfirió 5% de sus acciones a un fondo de beneficio público, 846.840.960 títulos de Clase N, calculados al 30 de junio. Su directorio puede sumar hasta 2% más cada vez que el precio suba 50% sobre el hito anterior. Los cofundadores prometieron donar el 80% de su participación personal.

AP recordó que Google puso en su prospecto de 2004 el lema “No seas malvado”, que no era vinculante y que los críticos dicen que la empresa dejó atrás. Gadinis consideró que ser pública obligará a Anthropic a revelar más información, porque inversores y reguladores harán preguntas. El 18 de noviembre, Anthropic fijará el precio definitivo de la oferta, y el 19 sus acciones comenzarán a negociarse en Nasdaq.

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