El instituto Future of Finance coordinará las tres misiones tecnológicas con representantes de la industria, investigadores y organismos públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El viceprimer ministro de Singapur, Gan Kim Yong, anunció el 18 de noviembre que el país usará inteligencia artificial para detectar estafas que atraviesan varios bancos. Cinco entidades ya reúnen los datos de sus transacciones para que los modelos hallen patrones que ninguna vería sola, y el regulador financiero diseñará un sistema común.

Gan, que además preside la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, el regulador financiero del país), habló en el Singapore FinTech Festival, que se realiza del 18 al 20 de noviembre. Presentó tres “misiones nacionales de IA” para el sector financiero: delitos financieros, crédito a pequeñas empresas y pagos hechos por agentes de IA.

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El primer frente apunta al camino que sigue el dinero robado. “Las estafas no se limitan a los confines de un banco”, dijo Gan. “El dinero de una víctima puede pasar por varias instituciones en minutos”, recogió Bloomberg. Según el funcionario, si cada entidad solo ve su tramo de la cadena, no se puede reducir el riesgo.

La Autoridad Monetaria de Singapur iniciará en 2027 el estudio de diseño de un sistema compartido contra las estafas financieras (REUTERS/Edgar Su)

Por eso las entidades combinarán su información. La prueba con cinco bancos ya está en marcha, y sus datos se reúnen de forma segura para que los modelos de IA detecten movimientos sospechosos antes y permitan intervenir más rápido.

Un sistema común de detección, con diseño previsto para 2027

Esa prueba sentará las bases de lo que Gan llamó “Scam Detection Utility”, un servicio compartido para detectar estafas en todo el sector. La MAS comenzará un estudio de diseño con el plan, la gobernanza y el modelo de funcionamiento del sistema a comienzos del próximo año.

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Al principio solo abarcará cuentas y datos dentro de Singapur. El viceprimer ministro dijo que, con el tiempo, podría haber oportunidades de cooperación con otros países, porque las estafas cruzan fronteras.

La MAS había descrito la prueba el 4 de mayo, junto con la agencia tecnológica del gobierno y la policía de Singapur. Según ese comunicado, los números de cuenta se codifican, de modo que solo el banco que aporta los datos puede identificarlos, y la información se borrará al terminar la prueba.

Dos misiones más: préstamos para pymes y compras por agentes de IA

La segunda misión busca facilitar el crédito a pequeñas y medianas empresas. Gan explicó que muchos prestamistas evalúan a un negocio por su historial de pagos y exigen garantías personales, un método que deja afuera a empresas nuevas con poco historial o pocos bienes.

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El gobierno de Singapur implementó una prueba con cinco bancos para rastrear transferencias fraudulentas mediante inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan combina datos de cuentas bancarias, facturas, pagos y registros públicos, hoy dispersos y difíciles de reunir. Singapur invitará a empresas de IA a probar soluciones con datos sintéticos, es decir, creados de forma artificial, y consultará a las pymes si esas herramientas responden a lo que necesitan. Según Gan, la IA podría reducir los costos de endeudamiento.

La tercera misión explora cómo los agentes de IA, asistentes que ejecutan tareas por su cuenta, pueden hacer pagos y compras en nombre de personas y empresas. Una de las ideas es que paguen automáticamente un contrato cuando se verifiquen las condiciones pactadas, con dinero asignado a un fin concreto.

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“Una mayor autonomía debe ir acompañada de una responsabilidad clara”, advirtió Gan. Los agentes deberán actuar dentro de límites definidos, y las instituciones y empresas seguirán respondiendo por lo que hagan en su nombre.

El Future of Finance Institute, un instituto del sector, coordinará las tres misiones con la industria, investigadores y organismos públicos. Bloomberg informó que el sector financiero aporta cerca del 14% de la economía de Singapur y emplea a unas 200.000 personas.

The Business Times señaló que el anuncio llega cuando las nuevas restricciones de Estados Unidos a la exportación de chips generan dudas sobre el acceso a la capacidad de cómputo que requieren las ambiciones de IA de Singapur. El próximo paso confirmado es el estudio de diseño de la MAS, previsto para comienzos de 2027.

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