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Grand Theft Auto VI ya se puede jugar de forma escalonada en algunos mercados de Oceanía, por la diferencia horaria que separa a esos territorios de América Latina. La salida oficial del videojuego está fijada para el jueves 19 de noviembre de 2026, pero los jugadores de países como Nueva Zelanda y Fiyi acceden de países como Colombia, Argentina o México donde aún transcurre el miércoles 18.

La empresa Rockstar Games confirmó que el nuevo título de su franquicia llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre. La fecha representa el cierre de una espera prolongada para uno de los videojuegos más anticipados de la última década, después de que su calendario inicial fuera aplazado en más de una ocasión.

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El videojuego traslada la acción al estado ficticio de Leonida y a una versión contemporánea de Vice City. La historia gira en torno a Lucia y Jason, dos personajes presentados por Rockstar en los avances oficiales. La empresa ha mostrado imágenes de playas, zonas urbanas, carreteras, redes sociales ficticias y actividades criminales dentro de un mapa inspirado en Florida.

Trece años para una entrega nueva de GTA. (Foto: Rockstar Games)

La salida internacional no implica, por tanto, que el juego esté disponible de inmediato en todos los países al mismo tiempo. La disponibiidad del juego avanza a medida que cada región alcanza la fecha de lanzamiento en su propio huso horario.

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Oceanía y Asia reciben el juego antes que América Latina

Después de Nueva Zelanda y Fiyi, el acceso se habilitaría en Australia, con referencias para Sídney y Melbourne a las 8:00 a. m. de Colombia el miércoles 18. Dos horas más tarde se sumaría Asia Oriental, incluida Japón y Corea del Sur.

El cronograma sitúa a China, Singapur y Filipinas a las 11:00 a. m. de Colombia. India aparece después, a la 1:30 p. m., mientras que los Emiratos Árabes Unidos, con Dubái como referencia, tendrían acceso a las 3:00 p. m. Durante la tarde, el turno llegaría a Europa. España, Francia, Alemania e Italia; Reino Unido y Portugal, a las 7:00 p. m.

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La información oficial de Rockstar Games confirma la fecha global, aunque los horarios concretos de desbloqueo pueden variar entre servicios y territorios. Por eso, las personas que esperan jugar desde Latinoamérica deben comprobar la hora que indique PlayStation Store o Microsoft Store en sus respectivas consolas.

Latinomérica espera su turno durante la madrugada del 19 de noviembre

GTA VI está disponible inicialmente en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar no ha anunciado una fecha de estreno para computadores personales, una ausencia que mantiene la atención sobre posibles planes posteriores de la compañía.

La llegada del título ocurre bajo una expectativa comercial considerable. La franquicia Grand Theft Auto es una de las más exitosas de la industria y su entrega anterior, GTA V, se mantuvo durante años entre los videojuegos con mayores ventas y presencia en plataformas digitales.

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Cómo descargar GTA 6 en diferentes consolas de videojuegos

La predescarga está disponible desde el 10 de noviembre para quienes reservaron la edición digital. El juego requiere hasta 212 GB de espacio libre en la unidad SSD, una capacidad que puede demorar el inicio si la instalación se realiza cuando se active el lanzamiento.

En PlayStation 5, la descarga se inicia desde la biblioteca de juegos o la PlayStation Store. En Xbox Series X|S, queda habilitada desde la Xbox Store después de completar la reserva.

Las copias físicas tampoco incluirán un disco: la caja contendrá un código de descarga. Por ese motivo, los compradores necesitarán conexión a internet y espacio suficiente en la consola incluso si eligen esa edición.

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La campaña principal podría durar cerca de 50 horas. Esa versión calcula unas 100 misiones distribuidas en cinco capítulos centrados en Jason y Lucia, protagonistas de esta versión de la entrega.