Cómo cambiar mi número de WhatsApp sin perder los chats y contactos

WhatsApp permite cambiar el número de teléfono sin perder el historial de chats ni crear una cuenta nueva. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

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Cambiar de número de teléfono no obliga a crear una nueva cuenta de WhatsApp ni a perder el historial de conversaciones. La aplicación de Meta incorpora una función específica para transferir el perfil, los contactos y los chats a la nueva línea sin que el usuario tenga que empezar de cero.

El proceso está pensado para quienes cambian de operador, pierden acceso a su línea anterior o simplemente necesitan actualizar el número vinculado a la cuenta. Basta con que el nuevo teléfono pueda recibir SMS o llamadas y cuente con conexión a internet para completar la verificación.

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Qué requisitos debe cumplir el nuevo número

Antes de iniciar el cambio, conviene confirmar que el número antiguo está efectivamente registrado en WhatsApp. Esa información puede verificarse desde el ícono de tres puntos, en el apartado de ajustes, al tocar la foto de perfil.

No todos los números son compatibles con el sistema. WhatsApp no admite líneas de VoIP, números gratuitos, líneas premium con cargo por llamada, números de acceso universal ni números privados. Las líneas fijas tampoco se aceptan, salvo en la aplicación de WhatsApp Business.

La modificación de la línea telefónica solo puede realizarse desde el dispositivo móvil principal. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El cambio de número solo puede realizarse desde el dispositivo móvil principal. No es posible hacerlo desde WhatsApp Web ni desde la versión de escritorio.

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Qué transfiere el sistema y qué elimina

Al completar el cambio, WhatsApp traslada al nuevo número la foto de perfil, el nombre de usuario, el nombre visible, la configuración de privacidad, los contactos de WhatsApp y todos los chats individuales y grupales.

En simultáneo, elimina la cuenta vinculada al número anterior. Esto significa que los contactos dejarán de ver ese número en su lista, aunque conservarán el historial de conversación con el perfil migrado.

Los contactos bloqueados seguirán estándolo tras el cambio, sin recibir ninguna notificación del número actualizado. Si se administra una lista de difusión, solo recibirán los mensajes aquellos destinatarios que hayan guardado el nuevo número en su libreta de contactos.

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Las listas de difusión requieren que los destinatarios registren el nuevo número en su libreta de contactos. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

Paso a paso para cambiar el número en el mismo dispositivo

Para cambiar de número conservando el mismo teléfono, primero hay que insertar la tarjeta SIM con la nueva línea. Luego, dentro de la aplicación, se debe ingresar al ícono de tres puntos, seleccionar Ajustes, tocar la foto de perfil y buscar la opción de número de teléfono.

El siguiente paso consiste en tocar Cambiar número y avanzar con Siguiente. En la pantalla que aparece, se escribe el número anterior en el primer campo y el nuevo número en el segundo, ambos en formato internacional completo.

WhatsApp ofrece la opción de notificar a los contactos sobre el cambio, y permite elegir entre avisar a todos, solo a quienes se tiene un chat abierto, o personalizar la selección. Los chats grupales, en cambio, reciben la notificación del cambio de forma automática, se haya activado o no esa opción para los contactos individuales. Al confirmar con OK, el sistema solicita registrar el nuevo número para completar el proceso.

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Cómo migrar el número al estrenar un teléfono nuevo

Cuando el cambio de número coincide con el estreno de un teléfono, el procedimiento requiere un paso adicional. Primero debe completarse el cambio de número en el dispositivo anterior y, después, generar una copia de seguridad vinculada ya al número nuevo, preferentemente a través de la cuenta de Google.

El traspaso a un equipo nuevo exige completar el trámite en el teléfono anterior y generar una copia de seguridad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Si no se genera esa copia con la cuenta de Google, la transferencia del historial deberá hacerse de forma manual. En cualquier caso, para restaurar una copia de seguridad es imprescindible usar el mismo número de teléfono con el que fue creada.

Una vez generada la copia con el número correcto, el proceso en el teléfono nuevo consiste en instalar WhatsApp, registrar el número actualizado y restaurar la copia de seguridad correspondiente.

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Qué tener en cuenta antes de hacer el cambio

Las copias de seguridad en la nube quedan atadas al número utilizado en el momento de crearlas. Por eso, tras cambiar de línea, las copias realizadas con el número anterior dejan de ser válidas para restaurar datos, y se recomienda generar una nueva copia inmediatamente después del cambio.

Conviene además avisar a los contactos antes de modificar el número, para que lo guarden en sus agendas y no se generen confusiones con los mensajes.

El cambio de número es irreversible. Si se revierte por error y se vuelve a usar el número original, no hay manera de deshacer la migración. En ese caso, para recuperar el acceso a los grupos de los que se formaba parte, será necesario pedirle al administrador de cada grupo que envíe una nueva invitación.

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