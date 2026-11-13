Universidad peruana otorga doctor honoris causa a Abdessattar Ben Moussa, el Nobel número 14 distinguido por la institución

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La Universidad César Vallejo (UCV) otorgó el grado de doctor honoris causa a Abdessattar Ben Moussa, Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la promoción de la democracia, la justicia y las libertades fundamentales.

La distinción, presentada por la institución como su máximo reconocimiento académico, fue entregada en el marco de las celebraciones por los 35 años de la UCV. Según la universidad, Ben Moussa se convirtió en el Nobel número 14 en recibir este grado honorífico.

Tras recibir el reconocimiento, el jurista tunecino presentó la ponencia “La historia detrás del Premio Nobel de la Paz”, en la que compartió reflexiones sobre su experiencia y la importancia de trabajar por sociedades democráticas.

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<b>Educación, democracia y diálogo</b>

Durante su intervención, Ben Moussa destacó el papel que puede desempeñar la educación superior en la formación de nuevas generaciones y vinculó esa tarea con la democracia y la construcción de sociedades más justas.

“Vuestra universidad es capaz de formar generaciones que trabajarán por una democracia estable, por entornos tranquilos y una sociedad más justa”, afirmó.

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El jurista también se refirió a las consecuencias de los conflictos armados y planteó la necesidad de fortalecer el entendimiento entre las naciones.

“Mantengamos unidos y firmes para eliminar incluso, a largo plazo, las guerras, los genocidios y las armas que solo dejan lágrimas”, expresó.

Ben Moussa hizo además un llamado al diálogo, la paz y la defensa de los derechos humanos.

“Unámonos por el diálogo, por la paz para salvar los derechos humanos”, señaló.

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<b>Reconocimiento durante los 35 años de la UCV</b>

Durante la ceremonia, César Acuña Peralta, fundador de la Universidad César Vallejo, calificó la presencia de Ben Moussa como un honor para la institución y destacó los reconocimientos otorgados por la universidad a galardonados con el Nobel.

“La presencia del premio Nobel es un honor para la universidad. La UCV es la universidad de los premios Nobel, porque ya son 14 premios Nobel que son reconocidos con el grado de doctor honoris causa”, afirmó.