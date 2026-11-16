Sociedad

El Niño continúa golpeando el litoral: una embarazada de mellizas tuvo que ser rescatada por Prefectura

Una mujer de Paraná con un embarazo avanzado tuvo que ser socorrida por personal de la fuerza cuando fue a controlar su vivienda inundada. Se esperan lluvias fuertes en el sur de Brasil y en Paraguay que repercutirán en los niveles de los ríos

Un vehículo anfibio militar con personas a bordo avanza por una calle residencial cubierta de agua, cerca de postes y una pequeña canoa azul
Unas cincuenta personas permanecen en las zonas anegadas de Paraná con el propósito de custodiar sus pertenencias (X: @mariogaloppo)
Guardar

Brenda López es vecina del barrio Bajada Grande de la capital entrerriana, que se encuentra embarazada de mellizas. Por la crecida del río Paraná, se trasladó a la casa de su madre pero días después decidió volver a ver en qué situación se encontraba su vivienda anegada donde permanecía su marido. La mujer llegó hasta el lugar y como el día había transcurrido y se hizo de noche, decidió quedarse. Allí comenzó con contracciones que podrían adelantar el parto, pese a que recién transita el octavo mes.

Según expresó, lo que generó la situación fue el esfuerzo que debió hacer para treparse a la casilla precaria que su esposo había construido arriba de su vivienda. La mujer debió ser rescatada por efectivos de la Prefectura Naval desplegados en el operativo de control de las inundaciones.

PUBLICIDAD

“Estaba abajo, en la casa con mi marido, con contracciones. Me tuvo que ir a buscar Prefectura porque me encontraba con cuatro de dilatación. Las bebés ya querían salir, pero todavía no era tiempo”, relató la mujer a Canal Once.

Brenda comentó además que ya tiene definido el nombre de sus hijas. Se llamarán Abigail y Cataleia.

Una mujer con camiseta gris habla frente a un micrófono con el logotipo Elonce en un área exterior con césped y tierra
Prefectura Naval rescató en el barrio Bajada Grande a una mujer con ocho meses de embarazo que comenzó con contracciones en su vivienda anegada. (captura de video, El Once)

Lo ocurrido con la mujer no es un caso aislado en este barrio inundado. Lucas García, coordinador de Protección Civil de la Municipalidad de Paraná, explicó que unas 50 personas regresaron a sus viviendas o permanecen en sectores anegados para custodiar sus pertenencias. El municipio, bomberos y equipos de rescate les acercan mercadería, agua potable e insumos necesarios.

PUBLICIDAD

Las precipitaciones complican

Según informes del INA (Instituto Nacional del Agua), las lluvias que se pronostican para los próximos 7 días en la cuenca alta de los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay e Iguazú impactará en el nivel aguas abajo, donde la altura ya es marcada y provoca anegamiento y evacuaciones en poblaciones costeras.

Las precipitaciones que más relevancia tendrán en la crecida de los ríos se producirán en el sur de Brasil y en Paraguay. A esto se sumarán las precipitaciones previstas en Misiones, noroeste de Corrientes y la costa oeste de Entre Ríos.

La Entidad Binacional Yacyretá, que administra la represa, informó que durante noviembre se aguarda un comportamiento hidrológico similar al que se vivió en septiembre y en octubre. En esos meses, los caudales de agua estuvieron muy por encima del promedio histórico: 37% y 106%, respectivamente. La presa, por estar en una llanura, no puede evitar la inundación pero sí amortiguar los picos de creciente.

Por ahora, el tramo medio del Paraná registra nueve puntos costeros donde la cota superó los niveles de evacuación. Se trata de Goya y Esquina (Corrientes); Reconquista, San Javier y Santa Fe Capital (Santa Fe); La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante en Entre Ríos.

En todos estos puntos el nivel de las aguas es estacionario, según el reporte de la Prefectura Naval Argentina. Hacia el norte, la situación es de bajante. Sólo Paso de la Patria (Corrientes) y Barranqueras (Chaco) continúan en grado de alerta. Sin embargo, sigue habiendo gran cantidad de personas inundadas en ambas provincias. En Corrientes, entre evacuados y autoevacuados suman 1.900, mientras que en Chaco han tenido que dejar sus casas 2.236 vecinos según el último relevamiento oficial.

Un hecho persistente

El Niño es un fenómeno que se produce por el recalentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial. Esto provoca aumento de las precipitaciones en América Latina, con su correspondiente correlato con el crecimiento de los ríos e inundaciones.

El momento de mayor intensidad aún no ha llegado. El epicentro del fenómeno estaría, según estimaciones científicas, entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Sus efectos podrían continuar más allá, hasta abril o mayo según otras proyecciones.

Temas Relacionados

El NiñoParanáInundacionesPrefectura Naval Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La vulnerabilidad de la infraestructura argentina: la advertencia sobre qué podría pasar ante un ataque informático

El analista Andrei Serbin Pont explicó cómo una falla informática de gran escala podría afectar servicios esenciales en el AMBA, desde el transporte y los pagos electrónicos hasta el suministro de agua, combustible y alimentos

La vulnerabilidad de la infraestructura argentina: la advertencia sobre qué podría pasar ante un ataque informático

“Pizzería Los Pulpos”: el WhatsApp de los narcos del triple crimen de Florencio Varela para vender droga y el misterio tras el video de las torturas

Las capturas que demuestran el funcionamiento del grupo fueron halladas en el teléfono de Celeste Guerrero, una de las principales delatoras de la banda. Hay 17 detenidos en la causa, con cinco prófugos y un poderoso enigma que recorre la Justicia federal

“Pizzería Los Pulpos”: el WhatsApp de los narcos del triple crimen de Florencio Varela para vender droga y el misterio tras el video de las torturas

Miles de vuelos afectados en Estados Unidos: qué se sabe de la falla que puso en alerta al sistema aéreo

El consultor en aviación comercial Franco Rinaldi explicó cómo una falla en la infraestructura de control aéreo obligó a suspender despegues, desviar vuelos y activar un operativo preventivo

Miles de vuelos afectados en Estados Unidos: qué se sabe de la falla que puso en alerta al sistema aéreo

Habló la jubilada que pasó un mes presa por intentar robar carne de un supermercado: “Tenía la heladera vacía, era desesperante”

Estela Chávez tiene 67 años, cobra la jubilación mínima y crio sola a sus seis hijos después de que su marido abandonara el hogar. Tras pagar una fianza de $150.000 contó que debe presentarse cada 15 días en el juzgado hasta que se cierre la causa

Habló la jubilada que pasó un mes presa por intentar robar carne de un supermercado: “Tenía la heladera vacía, era desesperante”

Peligro al volante: detectaron a un camionero brasileño totalmente alcoholizado en un control vial

El procedimiento se realizó en la provincia de Corrientes

Peligro al volante: detectaron a un camionero brasileño totalmente alcoholizado en un control vial

DEPORTES

A los 94 años, murió Dino Sani, campeón del mundo con Brasil que jugó y dirigió a Boca Juniors

A los 94 años, murió Dino Sani, campeón del mundo con Brasil que jugó y dirigió a Boca Juniors

Una estrella del fútbol anunció el retiro de su selección: su impactante lugar en el ranking de máximos goleadores de la historia

Histórico: Gustavo Fernández conquistó el título en el Masters de tenis adaptado por primera vez

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutaron con un contundente triunfo en el ATP Finals

“Nunca vi un pelotazo así”: un testigo dio detalles del golpe que provocó la muerte del juvenil Abel Núñez

TELESHOW

Bots y presunto hostigamiento: Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de “violencia digital” con una fuerte denuncia

Bots y presunto hostigamiento: Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de “violencia digital” con una fuerte denuncia

Después de la internación, Carmen Barbieri vuelve al trabajo en la televisión: “Estuve bastante brava”

Campeona de “bikini fitness” y amante de la música: quién es Ágata Lescano, la nueva novia de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli volvió a enamorarse: las imágenes que oficializaron su noviazgo con Ágata Lescano

La frase por la que la China Suárez denunciaría por amenazas a Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Universidad peruana otorga doctor honoris causa a Abdessattar Ben Moussa, el Nobel número 14 distinguido por la institución

Universidad peruana otorga doctor honoris causa a Abdessattar Ben Moussa, el Nobel número 14 distinguido por la institución

El cementerio cubano que colapsó entre olores, tumbas destruidas y restos desaparecidos

Vicepresidenta dominicana sobre Haití, en la Conferencia sobre Estado y Democracia: “La recuperación de la seguridad es una necesidad urgente”

Empleada municipal desaparecida fue hallada sin vida, atada y envuelta en sábanas en Ciudad de Guatemala

Ecuador registró su menor producción petrolera del año pese al aumento de los precios internacionales del crudo