El Niño continúa golpeando el litoral: una embarazada de mellizas tuvo que ser rescatada por Prefectura

Unas cincuenta personas permanecen en las zonas anegadas de Paraná con el propósito de custodiar sus pertenencias (X: @mariogaloppo)

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Brenda López es vecina del barrio Bajada Grande de la capital entrerriana, que se encuentra embarazada de mellizas. Por la crecida del río Paraná, se trasladó a la casa de su madre pero días después decidió volver a ver en qué situación se encontraba su vivienda anegada donde permanecía su marido. La mujer llegó hasta el lugar y como el día había transcurrido y se hizo de noche, decidió quedarse. Allí comenzó con contracciones que podrían adelantar el parto, pese a que recién transita el octavo mes.

Según expresó, lo que generó la situación fue el esfuerzo que debió hacer para treparse a la casilla precaria que su esposo había construido arriba de su vivienda. La mujer debió ser rescatada por efectivos de la Prefectura Naval desplegados en el operativo de control de las inundaciones.

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“Estaba abajo, en la casa con mi marido, con contracciones. Me tuvo que ir a buscar Prefectura porque me encontraba con cuatro de dilatación. Las bebés ya querían salir, pero todavía no era tiempo”, relató la mujer a Canal Once.

Brenda comentó además que ya tiene definido el nombre de sus hijas. Se llamarán Abigail y Cataleia.

Prefectura Naval rescató en el barrio Bajada Grande a una mujer con ocho meses de embarazo que comenzó con contracciones en su vivienda anegada. (captura de video, El Once)

Lo ocurrido con la mujer no es un caso aislado en este barrio inundado. Lucas García, coordinador de Protección Civil de la Municipalidad de Paraná, explicó que unas 50 personas regresaron a sus viviendas o permanecen en sectores anegados para custodiar sus pertenencias. El municipio, bomberos y equipos de rescate les acercan mercadería, agua potable e insumos necesarios.

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Las precipitaciones complican

Según informes del INA (Instituto Nacional del Agua), las lluvias que se pronostican para los próximos 7 días en la cuenca alta de los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay e Iguazú impactará en el nivel aguas abajo, donde la altura ya es marcada y provoca anegamiento y evacuaciones en poblaciones costeras.

Las precipitaciones que más relevancia tendrán en la crecida de los ríos se producirán en el sur de Brasil y en Paraguay. A esto se sumarán las precipitaciones previstas en Misiones, noroeste de Corrientes y la costa oeste de Entre Ríos.

La Entidad Binacional Yacyretá, que administra la represa, informó que durante noviembre se aguarda un comportamiento hidrológico similar al que se vivió en septiembre y en octubre. En esos meses, los caudales de agua estuvieron muy por encima del promedio histórico: 37% y 106%, respectivamente. La presa, por estar en una llanura, no puede evitar la inundación pero sí amortiguar los picos de creciente.

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Por ahora, el tramo medio del Paraná registra nueve puntos costeros donde la cota superó los niveles de evacuación. Se trata de Goya y Esquina (Corrientes); Reconquista, San Javier y Santa Fe Capital (Santa Fe); La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante en Entre Ríos.

En todos estos puntos el nivel de las aguas es estacionario, según el reporte de la Prefectura Naval Argentina. Hacia el norte, la situación es de bajante. Sólo Paso de la Patria (Corrientes) y Barranqueras (Chaco) continúan en grado de alerta. Sin embargo, sigue habiendo gran cantidad de personas inundadas en ambas provincias. En Corrientes, entre evacuados y autoevacuados suman 1.900, mientras que en Chaco han tenido que dejar sus casas 2.236 vecinos según el último relevamiento oficial.

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Un hecho persistente

El Niño es un fenómeno que se produce por el recalentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial. Esto provoca aumento de las precipitaciones en América Latina, con su correspondiente correlato con el crecimiento de los ríos e inundaciones.

El momento de mayor intensidad aún no ha llegado. El epicentro del fenómeno estaría, según estimaciones científicas, entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Sus efectos podrían continuar más allá, hasta abril o mayo según otras proyecciones.