De 480p a la distorsión: el polémico reescalado con supuesta IA que alteró el rostro de Gustavo Cerati

Primero elogiaron la remasterización del audio del álbum: dijeron que sentían que “hacía falta”. (REUTERS/Gil Montano)

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Lisa y Benito Cerati, hijos del músico Gustavo Cerati, dijeron que no fueron consultados sobre el tratamiento que recibió el videoclip de ‘Me quedo aquí’, publicado para celebrar los 20 años del disco ‘Ahí vamos’. Seguidores del cantante sospechan que se usó inteligencia artificial para modificar su rostro.

Los hermanos, ambos músicos, difundieron un mensaje en las historias de Instagram de Lisa, que Benito volvió a publicar. Primero elogiaron la remasterización del audio del álbum: dijeron que sentían que “hacía falta” y que respeta el deseo original de un sonido más crudo.

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Sobre el video, en cambio, fueron críticos. “Me quedo aquí recibió un tratamiento que nosotros no vimos antes que todos ustedes y nos pareció desfavorable”, escribieron. Agregaron que no estaban al tanto del proceso de mejora ni de las herramientas empleadas: “No fuimos consultados y lamentamos mucho eso”.

Las críticas se concentraron en el aspecto de Cerati. (REUTERS/Gil Montano)

La polémica comenzó el 10 de noviembre, cuando la cuenta oficial de Gustavo Cerati en X compartió un fragmento del clip. El mensaje decía que, además de la edición remasterizada del disco y del video en alta definición de Crimen, “se trabajó en la mejora” del videoclip de ‘Me quedo aquí’.

Fans que no reconocen el rostro del cantante

Las críticas se concentraron en el aspecto de Cerati. Según el sitio Indie Hoy, varios usuarios cuestionaron los cambios en sus rasgos y gestos. Uno de los comentarios más votados habló de “un reescalado con IA que lo hizo ver todo super artificial”. Otro lo describió como una versión que “traiciona lo original”.

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El portal Tercer Parlante agregó que algunos seguidores notaron una imagen poco sincronizada con la voz y una mirada distorsionada. Otros consideraron innecesario explotar la imagen de un artista que murió en 2014, a los 55 años, y dijeron que preferirían material inédito.

Ni la cuenta oficial ni los hijos del músico confirmaron que se haya utilizado inteligencia artificial. El mensaje original solo habla de una “mejora” del video, que circulaba en una resolución de 480p. Los medios consultados no encontraron un detalle público de las herramientas empleadas.

El audio también se trató de otra manera. (REUTERS/Gil Montano)

El caso de ‘Crimen’, el primer sencillo del álbum, tuvo otra recepción. Según el medio argentino Piloto de Tormenta, el clip fue filmado en 2006 por Joaquín Cambre con una cámara de alta definición, de modo que bastó recuperar el material original. Los comentarios sobre ese adelanto fueron positivos, informó Tercer Parlante.

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El audio también se trató de otra manera. De acuerdo con esos medios, el ingeniero Adam Ayan remasterizó el disco con la supervisión de Tweety González, coproductor del álbum, y de Héctor Castillo. Se mantuvieron las mezclas originales y se ganó claridad en los agudos y en el rango dinámico.

Un debate que ya existía con Soda Stereo

La discusión sobre el uso de tecnología con la imagen de Cerati tiene un antecedente. Soda Stereo, la banda que el cantante integró, anunció una gira continental llamada ‘Ecos’ con una versión digital de él en pantalla, según recordó Indie Hoy.

La discusión sobre el uso de tecnología con la imagen de Cerati tiene un antecedente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para esos recitales se creó un modelo tridimensional a partir de miles de horas de archivo, sobre todo de la gira ‘Me Verás Volver’, de 2007. Los técnicos combinaron inteligencia artificial, renderizado 3D y captura de movimiento. El resultado, indicó el mismo medio, tuvo tanto defensores como detractores.

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‘Ahí vamos’ salió el 4 de abril de 2006 y fue el cuarto álbum de estudio de Cerati como solista. ‘Crimen’ ganó el Latin Grammy a la mejor canción de rock ese año, según Tercer Parlante. La edición remasterizada llegó a las plataformas digitales el 12 de noviembre y a los formatos físicos el 13.

Según los medios consultados, la cuenta oficial de Cerati no respondió públicamente al mensaje de sus hijos, y no hay confirmación de qué técnica se aplicó al videoclip de ‘Me quedo aquí’.