Tecno

Las denuncias por material de abuso sexual infantil generado con IA se multiplicaron más de 8.400% en dos años

Un informe del instituto Childlight revela que las denuncias pasaron de unas 4.700 en 2023 a más de 400.000, impulsadas por deepfakes y aplicaciones que desnudan imágenes de menores

Dibujo de un niño sentado con la cabeza entre las manos frente a un teléfono del que surge un triángulo amarillo con un signo de exclamación.
Los agresores emplean aplicaciones que desnudan imágenes y deepfakes para extorsionar a menores a cambio de dinero o más archivos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un informe del Childlight Global Child Safety Institute (Instituto Global para la Seguridad Infantil Childlight) revela que las denuncias por abuso sexual infantil en internet pasaron de unas 4.700 en 2023 a más de 400.000 en 2025.

Los reportes de material generado con inteligencia artificial se multiplicaron más de 8.400% en apenas dos años, al pasar de unas 4.700 denuncias en 2023 a más de 400.000 en 2025, según un informe del instituto con sede en Edimburgo. El material incluye imágenes falsas producidas con deepfakes y aplicaciones conocidas como “nudify apps”, que pueden utilizarse para extorsionar a menores y exigirles dinero o más imágenes.

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La investigación analizó los reportes que empresas tecnológicas presentaron ante el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo con sede en Estados Unidos, y se concentró en el este de Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe, y América del Norte. Estudios anteriores del mismo instituto habían examinado la situación en Europa occidental.

Más allá del entorno digital, el informe también relevó datos sobre abuso sexual fuera de línea. En Norteamérica, casi un tercio de las niñas y más de uno de cada diez niños sufrieron abuso sexual presencial durante la infancia, en delitos que incluyen agresión sexual, violación y el llamado “upskirting”. A nivel global, Childlight estima que más de 300 millones de menores son víctimas cada año de al menos una forma de explotación o abuso sexual facilitado por tecnología, y que aproximadamente uno de cada cuatro niños sufrirá algún tipo de abuso antes de cumplir 18 años.

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En Estados Unidos, la tasa de reportes vinculados a material de abuso sexual infantil creció un 63% entre 2024 y 2025, frente al 18% registrado en Canadá en el mismo período, según datos recogidos por The Guardian.

La Internet Watch Foundation ya superó en 2026 el total de casos investigados en todo 2025

Un joven de espaldas sentado en el borde de una cama en una habitación oscura sostiene un teléfono móvil encendido.
Paul Stanfield reclamó a los gobiernos el reconocimiento de la explotación sexual infantil como una emergencia de salud pública prevenible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe reciente de la Internet Watch Foundation (IWF), organización no gubernamental del Reino Unido que monitorea material de abuso a nivel global, determinó que la cantidad de material ilegal investigado en lo que va de 2026 ya supera el total del año anterior. Sus analistas identificaron más material de abuso sexual infantil con apariencia fotorrealista en el primer semestre de 2026 que en todo 2025: 6.310 imágenes generadas por inteligencia artificial que cumplen la definición legal de abuso sexual infantil, un 40% más que las 4.500 del año previo.

Debi Fry, directora global de datos de Childlight, advirtió que “la velocidad a la que la inteligencia artificial está cambiando la amenaza para los niños es profundamente preocupante”. En declaraciones recogidas por The Guardian, Fry señaló que, si bien una parte del aumento podría explicarse por mejoras en la detección y los sistemas de denuncia, las cifras “subrayan por qué los gobiernos y las empresas tecnológicas deben actuar con urgencia para comprender y prevenir estas formas emergentes de abuso y eliminar el material con rapidez”.

Childlight pide reconocer la explotación sexual infantil como emergencia de salud pública prevenible

Paul Stanfield, director ejecutivo de Childlight, llamó a los gobiernos a reconocer la explotación sexual infantil como una emergencia de salud pública que puede prevenirse. “Millones de niños están siendo sometidos a explotación y abuso sexual, pero los gobiernos trabajan con demasiada frecuencia con un panorama incompleto de dónde ocurre el daño y quiénes están en mayor riesgo”, sostuvo el ejecutivo en declaraciones a The Guardian. El director también reclamó mayor inversión en evidencia y coordinación internacional para “intervenir antes y dar a millones más de niños la infancia segura que merecen”.

Fry, por su parte, subrayó que el análisis conjunto de encuestas, registros policiales y otras fuentes permite “construir una imagen más clara de los riesgos que enfrentan los niños, identificar debilidades en los sistemas de protección y orientar recursos e intervenciones donde más se necesitan”.

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