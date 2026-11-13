Día Nacional de la Lucha contra el Grooming: el desafío de proteger a las infancias en internet

Una investigación de la fundación Maldita.es detectó en TikTok más de mil videos de abuso sexual infantil y 20.000 perfiles vinculados con pederastas. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Este 13 de noviembre se conmemora en la Argentina el Día de la Lucha contra el Grooming, una fecha que recuerda la sanción de la Ley 26.904, que en 2013 incorporó este delito al Código Penal.

En España, una investigación de Maldita.es, fundación dedicada a combatir la desinformación, detectó en TikTok más de mil videos de abuso sexual infantil, con más de 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pederófilos que intercambian o venden ese material, más de 7.000 de ellos en español. También localizó cuentas que buscan compradores y transmisiones en vivo de niños y niñas, incluidos bebés, en las que los usuarios piden determinadas prácticas a cambio de dinero.

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En los últimos años se ha consolidado otra modalidad particularmente grave: la explotación en vivo mediante transmisión online. A diferencia del material previamente grabado, aquí las agresiones ocurren en tiempo real, mediadas por una cámara y sostenidas por demanda directa.

Investigaciones internacionales han documentado redes donde adultos de distintos países pagan sumas relativamente bajas para presenciar o incluso dirigir actos de violencia sexual contra niños a través de plataformas digitales. El pago puede realizarse mediante transferencias internacionales, billeteras virtuales o criptomonedas.

La sextorsión emplea la amenaza de difusión pública de imágenes íntimas para anular la resistencia de las víctimas a través de la vergüenza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distancia geográfica no funciona como barrera; funciona como facilitador. La modalidad en vivo agrega además un elemento psicológico específico: la ilusión de control del consumidor. Es decir, quien paga puede solicitar actos, dirigir la escena, y refuerza una fantasía de poder absoluto sobre cuerpos radicalmente vulnerables. El consumidor es siempre un agresor, ya que financia y participa activamente de la explotación sexual.

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El método de los pederastas es tan antiguo como adaptado a los nuevos lenguajes. Primero, el contacto inicial: el adulto se gana la confianza, muchas veces haciéndose pasar por un par. Luego, la generación del vínculo: aparece la escucha, el interés y hasta el secreto compartido. Enseguida, la manipulación, que introduce lentamente la sexualidad, mezclando afecto con culpa o curiosidad. Después llega la exigencia o coacción, cuando solicita fotos, videos o encuentros. Y, por último, la amenaza y el silencio: el chantaje, la humillación o el miedo a la exposición. Son cinco pasos que se repiten con precisión metódica.

El grooming constituye un ejemplo particularmente claro de esta lógica. El objetivo no consiste necesariamente en obtener de manera inmediata una imagen o un encuentro. Existe un proceso de construcción de confianza y progresiva modificación de los límites. El agresor necesita producir un vínculo suficientemente fuerte como para que el niño, niña o adolescente acepte aquello que, en otras circunstancias, podría rechazar.

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Durante siglos, la infancia estuvo sometida a distintas formas de apropiación adulta. El cuerpo infantil fue objeto de disciplina, de castigo, de intercambio, de exhibición, de explotación y también de expropiación por parte de los adultos. Así, la violencia sexual contra bebés, niñas, niños y adolescentes no comienza ni termina en el momento de la agresión. Tiene una historia. Tiene condiciones de posibilidad.

El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa permite alterar fotografías públicas de niños para crear contenido sexual sin material íntimo previo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso no alcanza con pensar a la violencia sexual contra la infancia como el resultado de la conducta desviada de un individuo, ni se ubica exclusivamente en el encuentro entre un agresor y una víctima. La violencia sexual contra la infancia se sostiene en relaciones de poder, en representaciones culturales, en silencios familiares e institucionales, en mecanismos de desmentida y en condiciones sociales que pueden volver invisible a aquello que sucede frente a nuestros ojos.

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Así lo demuestran las miles de imágenes que se encuentran en foros, chats y plataformas de bebés, niños, niñas y adolescentes agredidos sexualmente y vistos por miles. Si una plataforma puede silenciar un reel y hasta sancionar cuando se infringen derechos de autor musicales, ¿cómo no puede detectar los millones de imágenes de crímenes contra la infancia?

El grooming es una experiencia de caza para los depredadores. Así como se manejan en ambientes presenciales —rodeando, manipulando, esperando el momento—, lo hacen también en entornos digitales. La diferencia es que en este último pueden hacerlo con varios perfiles, plataformas y atacando a muchas víctimas al mismo tiempo.

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Los entornos de juegos en línea se han convertido en uno de los espacios más frecuentes de aproximación de los agresores.

Los agresores utilizan las dinámicas de cooperación en videojuegos en línea para captar menores y trasladar las conversaciones hacia aplicaciones como Discord. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de lo que muchos adultos imaginan, estos videojuegos no son experiencias solitarias. Funcionan como verdaderos espacios sociales donde pasan tiempo con otros jugadores, forman equipos, colaboran para superar desafíos o compiten en grupo.

En ese contexto, hablar con desconocidos forma parte de la dinámica habitual del juego. El contacto inicial suele producirse de manera aparentemente natural. Un jugador ayuda a otro a completar una misión, comparte estrategias o le regala o vende objetos virtuales que tienen valor dentro del juego.

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Estos gestos de cooperación o generosidad crean rápidamente una sensación de confianza entre jugadores. Una vez establecido el vínculo, es frecuente que la conversación se traslade fuera del videojuego, hacia espacios más privados, como Discord.

En estos espacios la supervisión adulta es prácticamente inexistente y la conversación puede volverse más personal e intensa.

El gobierno de Australia adoptó restricciones de acceso a menores tras denunciar la inacción de las plataformas tecnológicas frente a los delitos contra la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay un elemento que atraviesa casi todos los procesos de vulneración sexual, presenciales o digitales, es el secreto como dispositivo de aislamiento. La pantalla crea una ilusión de intimidad controlada. El secreto también se construye y empieza con pequeñas exclusiones: “esto no hace falta que se lo digas a tu mamá”, “es algo nuestro”, “no lo van a entender”. La intimidad forzada genera aislamiento, y el aislamiento reduce la posibilidad de pedir ayuda.

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Si el secreto es el dispositivo de aislamiento, la amenaza es el dispositivo de control.

En el caso de la llamada sextorsión se sostiene en la captura previa de imágenes, mensajes o confesiones íntimas que luego son utilizadas como herramienta de presión. “Si no hacés lo que te digo, envío esto a tu familia”, “lo publico en tu escuela”, “lo comparto con tus amigos”.

El miedo ya no es al contacto físico, sino a la exposición pública. La vergüenza se convierte en un arma poderosa. El criminal toma la reputación como rehén y así logra la obediencia. La víctima queda en una encerrona trágica: morirse de vergüenza o cumplir las solicitudes del agresor.

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El método de captación avanza con contacto inicial, vínculo, manipulación, exigencia o coacción, amenaza y silencio para aislar a las víctimas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando hablo de captura digital no me refiero únicamente al engaño mediante identidades falsas ni al clásico grooming. Me refiero a un conjunto de modalidades que se entrelazan y se combinan en función de las condiciones de vulnerabilidad de la víctima y de las estrategias desplegadas por el agresor: la manipulación afectiva online, la producción, almacenamiento y circulación de material de explotación sexual, la sextorsión, las transmisiones en vivo, la creación y difusión de imágenes sexuales mediante inteligencia artificial, la circulación no consentida de imágenes entre pares y la sexualización cultural de la infancia en plataformas de entretenimiento digital. No se trata de fenómenos aislados, sino de expresiones contemporáneas de una misma estructura de dominación que encuentra en las tecnologías digitales nuevas formas de expansión.

La inteligencia artificial generativa introduce una mutación significativa. Ya no es necesario que exista una imagen íntima real. Basta con una fotografía pública y el cuerpo es intervenido digitalmente. Para quien produce la imagen, a veces adolescentes y hasta niños, puede tratarse de una broma; la mayoría de las veces no lo es, para quien la padece, el impacto psíquico es real: vergüenza, miedo, retraimiento, abandono escolar, ideación suicida.

A esa trama la llamé economía depredatoria de la infancia en mi último libro (Almada, 2024). No intenté buscar una metáfora, mi interés es describir una estructura que captura la vulnerabilidad, la convierte en contenido, la pone en circulación y, en muchos casos, la transforma en beneficio. En la economía depredatoria hay una captura sistemática de la vulnerabilidad, de la atención, de la imagen y de la intimidad. Un botín digital que circula y recircula sin tregua.

El método de captación de los agresores consta de cinco etapas estructuradas que derivan en la exigencia y la amenaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología no inventó esta violencia, lo que sí cambia es la escala: antes era necesaria la proximidad física y hoy puede bastar un dispositivo. Además, la violencia puede continuar cuando el contacto físico ha terminado. La economía depredatoria encuentra en la permanencia de las imágenes uno de sus escenarios más eficaces. Esto introduce una dimensión temporal que resulta imprescindible para comprender la experiencia de quienes sobreviven. El acto puede haber terminado, pero la escena puede continuar existiendo en las plataformas, en los dispositivos y en las redes.

Una de las cuestiones más perturbadoras de esta estructura consiste en reconocer que el daño puede adquirir valor para otros. Una imagen sexualizada de un niño o niña puede utilizarse para satisfacer a un consumidor, ser intercambiada por otra imagen y servir para acceder a una comunidad.

El valor no se encuentra en el niño o en la niña como persona. Se encuentra en aquello que otros pueden obtener de su vulnerabilidad, de su fragilidad. La inversión es perversa: aquello que debería convocar a la protección se convierte en aquello que activa la explotación.

Los entornos de juegos en línea son uno de los espacios más frecuentes de aproximación de agresores a niños y adolescentes en internet (imagen Ilustrativa Infobae)

Los pederastas son criminales con método. Del mismo modo en que antes rodeaban a sus víctimas en la vida presencial, hoy lo hacen también en los espacios virtuales. Lo que cambió es la escala y la velocidad. La pederastia encontró en las plataformas su escenario más cómodo: ya no necesita infiltrarse en escuelas, clubes o templos, ni ocupar cargos de autoridad o confianza. Lo que antes requería presencia y cercanía física, hoy se logra con un clic.

Es un mismo modo de operación: el juego como puerta de entrada, la confianza como estrategia y la asimetría como condición.

Y la perversión de la plataforma que no busca la manera de salvaguardar a los niños y niñas, sino de monetizar el horror. Las plataformas conocen todas estas formas porque las diseñaron.

Tras generar confianza en un videojuego, las conversaciones pueden trasladarse a Discord, donde la supervisión adulta es prácticamente inexistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Australia, la comisionada de seguridad en línea, Julie Inman Grant, fue explícita al afirmar que “cuando se las deja actuar por su cuenta, estas empresas no priorizan la protección de los niños y, en los hechos, hacen la vista gorda ante delitos graves que ocurren en sus servicios”.

La respuesta estatal en Australia —incluyendo la decisión de restringir el acceso de menores de edad— señala un desplazamiento enorme: el cuidado de la infancia deja de ser un problema individual o familiar, para convertirse en una responsabilidad del Estado.

La responsabilidad no puede recaer sobre quienes ocupan la posición más vulnerable. No se puede exigir a una niña que conozca las estrategias de manipulación de un adulto, o exigir a un niño que comprenda el funcionamiento de una red de explotación. Los niños y niñas nunca pudieron salvarse de las agresiones sexuales, ni presenciales ni digitales. Es demasiada la desigualdad, no les pidamos eso.

El acompañamiento de madres padres y adultos responsables es clave para detectar cambios de conducta y prevenir situaciones de captación digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se puede trasladar a quien está siendo capturado la responsabilidad de evitar su captura.

La protección exige intervenir sobre quienes poseen poder: las instituciones y plataformas.

La responsabilidad empresarial debe alcanzar esas decisiones, además del retiro de las imágenes una vez denunciadas.

La depredación se combate con leyes, con financiamiento, con políticas públicas y con formación. Y sobre todo con una cultura que se niegue rotundamente a seguir erotizando la fragilidad.

*Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de los libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.