Estados Unidos

Apple busca a 200.000 personas en Estados Unidos para estudiar cómo usan la IA en consultas de salud

La aplicación responde preguntas médicas con datos de revistas científicas, pide a los voluntarios que califiquen cada respuesta y solo funciona en iPhone recientes con iOS 26

salud, ciencia, inteligencia artificial (freepik)
El estudio funciona en alianza con OpenEvidence y fundamenta sus respuestas en publicaciones científicas como The New England Journal of Medicine y Nature (Archivo)
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Apple lanzó el 15 de noviembre una aplicación para estudiar cómo usan las personas la inteligencia artificial cuando buscan respuestas sobre su salud. La compañía busca reclutar hasta 200.000 participantes en Estados Unidos, que podrán hacer preguntas médicas a un asistente y calificar sus respuestas durante un máximo de 12 meses.

El Apple Health AI Usage Study se realiza junto con OpenEvidence, una empresa de IA clínica que los médicos usan para consultar literatura científica. Según el sitio Fierce Healthcare, que cubrió el anuncio en la conferencia HLTH26, la herramienta de OpenEvidence genera las respuestas a partir de publicaciones con revisión de pares y guías clínicas.

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Esas fuentes incluyen The New England Journal of Medicine, JAMA, Nature, Cochrane y la red estadounidense de guías contra el cáncer NCCN. Las respuestas llegan en lenguaje sencillo y con enlaces a los estudios en que se apoyan.

Una mujer sentada en una sala sostiene un teléfono junto a iconos flotantes de ritmo cardíaco, sistema respiratorio e historial clínico.
Una mujer consulta información clínica en su teléfono móvil mediante interfaces digitales en la sala de espera de un centro de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pueden participar mayores de 21 años que vivan en Estados Unidos y tengan un iPhone 15 Pro o posterior con iOS 26 o una versión más reciente. La aplicación es independiente de Salud y de Investigación, las apps que Apple ya ofrece.

Qué hacen los participantes

Los voluntarios pueden preguntar por síntomas, recuperación tras un procedimiento, ejercicio u otras dudas cotidianas. Después califican cada respuesta e indican qué les resultó útil o qué faltó. Cada mes completan encuestas que permiten a los investigadores medir cómo usan la información recibida y qué hacen a continuación.

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Al inscribirse, los participantes dan su consentimiento informado y entregan datos demográficos como edad y nivel educativo. Apple explicó que así podrá analizar si esas variables influyen en las preferencias y en la forma de comunicar las respuestas. El estudio está supervisado por un comité de revisión independiente.

Teléfono móvil con logotipo de manzana y un escudo, rodeado de tarjetas sobre ritmo cardíaco, sueño y actividad física, junto a nubes con candados
El estudio admite hasta 200.000 voluntarios mayores de 21 años con dispositivos iPhone 15 Pro o posteriores bajo el sistema iOS 26 (Imagen Ilustrativa con Infobae)

También pueden compartir datos del programa Salud de Apple, como frecuencia cardíaca en reposo, actividad y sueño, para recibir respuestas más personalizadas. Quienes hayan importado sus historiales clínicos y lo autoricen pueden aportar además resultados de laboratorio.

La aplicación incluye herramientas para preparar una consulta médica y encuestas posteriores a la visita. Con ellas, los investigadores quieren saber si el chatbot hace que los pacientes lleguen mejor preparados y si mejora el diálogo con su médico.

Cómo protege Apple los datos médicos

Apple afirmó que las preguntas se procesan primero en el iPhone para quitarles los datos que identifican a la persona. Luego pasan por un entorno de estudio gestionado por un contratista externo, que las desvincula del número de cada participante y las revisa otra vez antes de enviarlas a OpenEvidence.

La compañía aseguró que los datos del estudio no se usarán para entrenar modelos de IA. El sitio TechCrunch añadió que OpenEvidence elimina las preguntas y respuestas a las 24 horas.

Apple aseguró que los datos del estudio no entrenarán modelos de inteligencia artificial y que OpenEvidence borra las consultas a las 24 horas (Archivo)
Apple aseguró que los datos del estudio no entrenarán modelos de inteligencia artificial y que OpenEvidence borra las consultas a las 24 horas (Archivo)

La aplicación también tiene medidas de seguridad para detectar preguntas que suenan preocupantes. En esos casos sugiere consultar a un profesional de la salud u otros recursos.

Sumbul Desai, vicepresidenta de Salud y Actividad Física de Apple, afirmó en una declaración que una investigación formal es la forma más adecuada de entender cómo las personas usan, comprenden y evalúan la IA de salud en su vida diaria. Según Desai, los resultados aportarán a la discusión científica sobre el tema.

Apple no informó si llevará respuestas con IA a la aplicación Salud o a Siri, según TechCrunch, y la aplicación del estudio no está integrada con el asistente de voz, de acuerdo con el medio The Verge. La app está disponible para descargar desde el 15 de noviembre solo para usuarios en Estados Unidos.

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