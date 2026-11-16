La espectacular patada giratoria de un luchador para ganar por nocaut el día de su retiro de UFC: el gesto que tuvo con su rival tras la pelea

Un luchador de UFC ganó por nocaut con una escalofriante patada a la cabeza

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En el deporte de alto rendimiento, los finales felices rara vez siguen un guion escrito de antemano. Sin embargo, el pasado sábado 14 de noviembre de 2026, el Madison Square Garden fue testigo de una despedida cinematográfica. A sus 43 años, Stephen Wonderboy Thompson cerró su trayectoria en las artes marciales mixtas (MMA) derrotando por nocaut técnico a Charles Radtke en el tercer asalto del UFC 334, coronando su última presentación con una patada giratoria a la cabeza y un bono de 100.000 dólares por Actuación de la Noche.

El combate preliminar de peso wélter comenzó con el libreto esperado por su rival. Charles Radtke, conocido como Chuck Buffalo, buscó neutralizar la distancia del especialista en karate mediante presión constante y derribos durante los dos primeros asaltos. No obstante, Thompson logró ponerse de pie en ambas ocasiones, ajustó su juego de piernas y comenzó a castigar el cuerpo de su oponente en el cierre del segundo parcial.

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En el tercer asalto, Thompson tomó el control total de los intercambios de pie. A los 2 minutos y 54 segundos, lanzó una patada giratoria de gancho (spinning wheel/hook kick) que impactó de lleno en la cabeza de Radtke y, tras un impactante tambaleo, lo terminó derribando. Tras un golpe de seguimiento en la lona, el árbitro Marc Goddard detuvo las acciones. Posteriormente, Wonderboy, tuvo un gesto destacable al acercarse, ayudarlo a levantarse y fundirse en un abrazo.

El desenlace trazó un círculo perfecto en su carrera: Thompson había debutado en la UFC en febrero de 2012 con un nocaut por patada a la cabeza sobre Dan Stittgen y se marchó casi 15 años después con su golpe insignia.

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Thompson derrotó a su rival con una patada en la cabeza (AFP)

Nueve días antes del evento, Thompson había anunciado públicamente que el duelo ante Radtke sería el último de su vida profesional. El estadounidense explicó que el reciente nacimiento de su hija, sumado al desgaste físico y a los tiempos de recuperación cada vez más lentos ante los jóvenes talentos de la división, motivaron su decisión.

Tras oficializar su triunfo y dejar sus guantes en el centro del octágono, la organización proyectó un video tributo en el recinto neoyorquino que llevó hasta las lágrimas al comentarista Joe Rogan y al propio peleador. Durante la entrevista sobre la lona, Thompson no ocultó su emoción: “Llevo casi 15 años en la UFC. Y esta noche, no podría pedir nada mejor que irme con una patada giratoria directa a la cabeza”.

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El veterano agradeció entre lágrimas a su padre y entrenador, a su familia, a su equipo de trabajo y al público. En los días previos, durante el día de medios reportado por ESPN, ya había adelantado el legado que buscaba dejar en un deporte dominado muchas veces por la provocación: “Quiero dejar este deporte demostrando que se puede estar en lo más alto y seguir siendo el bueno. No tienes que ser el tipo que habla basura todo el tiempo”.

Thompson se retiró del UFC tras su victoria (AFP)

La victoria en Nueva York permitió a Stephen Thompson romper una racha adversa de tres derrotas consecutivas (ante Shavkat Rakhmonov, Joaquin Buckley y Gabriel Bonfim) y cerrar su foja profesional con un récord de 18 victorias, 9 derrotas y 1 empate (13-9-1 dentro de la UFC). Aunque nunca logró ceñirse el cinturón indiscutido, disputó en dos ocasiones el título de las 170 libras frente a Tyron Woodley —con un empate mayoritario en el mismo Madison Square Garden en 2016 y una derrota por decisión mayoritaria en la revancha de 2017— y derrotó a excampeones como Johny Hendricks y Robert Whittaker.

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Por su parte, Charles Radtke (36 años) llegó a esta cita con un historial profesional de 12 victorias y 5 derrotas, tras encadenar dos triunfos consecutivos en la promotora frente a Dmytro Frunza y Francisco Prado.

La actuación de Thompson no solo recibió la ovación del público presente, sino también el respaldo de la promotora. Como parte de los premios posteriores al evento detallados en la cobertura oficial de UFC.com, Thompson recibió uno de los bonos por Actuación de la Noche (Performance of the Night), sumando 100.000 dólares adicionales a su bolsa. Fue el quinto premio de este tipo en su carrera (sumado a tres bonos por Pelea de la Noche), cerrando una etapa irrepetible en la división wélter.

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