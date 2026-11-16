Una reliquia brilló en la Noche de los Museos: la historia del Ford T que fue el primer colectivo de Misiones

Un vehículo Ford T de 1927 fue atracción de la Noche de los Museos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa unidad tiene una historia ligada al transporte de pasajeros 100 años atrás.

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El vehículo que inició uno de los primeros servicios de transporte de pasajeros de Misiones volvió a exhibirse este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. El histórico Ford T utilizado por Alexander Zbikoski para unir Corpus con Posadas fue una de las unidades presentadas en la muestra “Colectivos del ayer”, organizada en el marco de la Noche de los Museos.

El Ford T quedó incorporado a la historia del automóvil como el primer modelo ensamblado en serie mediante una línea de montaje. El sistema comenzó a funcionar en 1913 en la planta de Highland Park, en Michigan, Estados Unidos, y permitió aumentar la producción, reducir costos y ampliar el acceso a los vehículos.

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Ese hito consolidó la visión industrial de Henry Ford, fundador de la compañía. Cuatro años después, en 1917, Ford llegó a la Argentina y comenzó a ensamblar unidades en su planta de La Boca.

Un Ford T llegó a Misiones diez años después

Diez años más tarde, una de esas unidades llegó a Misiones. Alexander Zbikoski adquirió el vehículo y, junto a su hijo Casimiro, comenzó a utilizarlo para transportar personas y mercaderías entre Corpus y Posadas.

El trayecto, de poco más de 80 kilómetros, atravesaba caminos de tierra colorada que, durante las lluvias, se convertían en el barro característico de la región. En ese contexto, el Ford T cumplió una función de transporte que conectaba localidades y facilitaba el traslado de productos.

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El Ford T fue una de las atracciones en una muestra denominada "Colectivos del ayer".

Tras varios años de actividad, Casimiro Zbikoski fundó el 19 de octubre de 1964 la empresa de transporte de pasajeros Don Casimiro.

En la actualidad, la empresa opera líneas de transporte de pasajeros en Misiones, entre ellas un servicio 100 % eléctrico entre Posadas y Encarnación, en Paraguay.

Además, el grupo tiene presencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires a través de Misión Buenos Aires. La compañía opera las líneas 61, 62, 114, 129, 143 y 197, a las que en octubre se incorporó la línea 148, conocida históricamente como Nuevo Halcón, pero que había dejado de prestar servicios por problemas económicos y gremiales a comienzos de 2026.

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La línea, rebautizada como Misión Halcón por sus nuevos operadores, une Constitución con Florencio Varela, La Capilla, Villa del Plata y San Francisco Solano.

El vehículo fue una de las atracciones de la muestra

El Ford T fue expuesto por Misión Buenos Aires durante la muestra “Colectivos del ayer”, que reunió unidades antiguas de transporte de pasajeros en la Noche de los Museos.

La unidad se mantiene en su estado original y despertó el interés de los visitantes, que se acercaron para conocer su historia y las características de uno de los primeros vehículos de producción en serie. Sus tres filas de asientos permitían trasladar a varias personas, una condición que le valió su función de auto colectivo.

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Sus tres filas de asientos le permitían transportar a varias personas además del conductor. El trayecto que hacía era desde Corpus a Posadas, de poco más de 80 km.

El vehículo podía transportar hasta ocho pasajeros, además del conductor. Contaba con una potencia de 20 CV y alcanzaba una velocidad máxima de 70 km/h en terreno plano. Sin embargo, el peso de la unidad, su baja potencia y el estado de los caminos condicionaban el viaje entre Corpus y Posadas.

La participación del Ford T permitió incorporar a la muestra una referencia anterior a la formación de las líneas de colectivos tal como se conocen en la actualidad. A diferencia de las unidades posteriores, diseñadas específicamente para prestar servicios urbanos o interurbanos, este automóvil fue adaptado a una necesidad concreta de traslado en una provincia donde las distancias y el estado de la red vial imponían limitaciones adicionales.

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Para los aficionados a los automóviles clásicos y a los colectivos antiguos, el Ford T de Misión Buenos Aires representó una pieza histórica. Su conservación y su recorrido como uno de los primeros medios de transporte de pasajeros de Misiones lo convirtieron en protagonista de fotografías, videos y publicaciones en redes sociales durante el fin de semana.