Economía

Una reliquia brilló en la Noche de los Museos: la historia del Ford T que fue el primer colectivo de Misiones

La unidad que dio origen a una singular empresa de transporte de pasajeros interurbanos fue exhibida en Buenos Aires como parte de la muestra “Colectivos del ayer”. Fue el primer vehículo para transportar personas en la Mesopotamia en 1927

Vehículo clásico de color negro con ruedas de rayos de madera y capota, estacionado sobre el asfalto junto a una plaza con árboles
Un vehículo Ford T de 1927 fue atracción de la Noche de los Museos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa unidad tiene una historia ligada al transporte de pasajeros 100 años atrás.
Guardar

El vehículo que inició uno de los primeros servicios de transporte de pasajeros de Misiones volvió a exhibirse este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. El histórico Ford T utilizado por Alexander Zbikoski para unir Corpus con Posadas fue una de las unidades presentadas en la muestra “Colectivos del ayer”, organizada en el marco de la Noche de los Museos.

El Ford T quedó incorporado a la historia del automóvil como el primer modelo ensamblado en serie mediante una línea de montaje. El sistema comenzó a funcionar en 1913 en la planta de Highland Park, en Michigan, Estados Unidos, y permitió aumentar la producción, reducir costos y ampliar el acceso a los vehículos.

PUBLICIDAD

Ese hito consolidó la visión industrial de Henry Ford, fundador de la compañía. Cuatro años después, en 1917, Ford llegó a la Argentina y comenzó a ensamblar unidades en su planta de La Boca.

Un Ford T llegó a Misiones diez años después

Diez años más tarde, una de esas unidades llegó a Misiones. Alexander Zbikoski adquirió el vehículo y, junto a su hijo Casimiro, comenzó a utilizarlo para transportar personas y mercaderías entre Corpus y Posadas.

El trayecto, de poco más de 80 kilómetros, atravesaba caminos de tierra colorada que, durante las lluvias, se convertían en el barro característico de la región. En ese contexto, el Ford T cumplió una función de transporte que conectaba localidades y facilitaba el traslado de productos.

PUBLICIDAD

Vehículo antiguo negro con ruedas rojas protegido por cintas de seguridad, con personas alrededor y un autobús verde estacionado al fondo
El Ford T fue una de las atracciones en una muestra denominada "Colectivos del ayer".

Tras varios años de actividad, Casimiro Zbikoski fundó el 19 de octubre de 1964 la empresa de transporte de pasajeros Don Casimiro.

En la actualidad, la empresa opera líneas de transporte de pasajeros en Misiones, entre ellas un servicio 100 % eléctrico entre Posadas y Encarnación, en Paraguay.

Además, el grupo tiene presencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires a través de Misión Buenos Aires. La compañía opera las líneas 61, 62, 114, 129, 143 y 197, a las que en octubre se incorporó la línea 148, conocida históricamente como Nuevo Halcón, pero que había dejado de prestar servicios por problemas económicos y gremiales a comienzos de 2026.

La línea, rebautizada como Misión Halcón por sus nuevos operadores, une Constitución con Florencio Varela, La Capilla, Villa del Plata y San Francisco Solano.

El vehículo fue una de las atracciones de la muestra

El Ford T fue expuesto por Misión Buenos Aires durante la muestra “Colectivos del ayer”, que reunió unidades antiguas de transporte de pasajeros en la Noche de los Museos.

La unidad se mantiene en su estado original y despertó el interés de los visitantes, que se acercaron para conocer su historia y las características de uno de los primeros vehículos de producción en serie. Sus tres filas de asientos permitían trasladar a varias personas, una condición que le valió su función de auto colectivo.

Un vehículo antiguo negro con ruedas rojas delimitado por vallas en una calle nocturna frente a un grupo de personas de pie
Sus tres filas de asientos le permitían transportar a varias personas además del conductor. El trayecto que hacía era desde Corpus a Posadas, de poco más de 80 km.

El vehículo podía transportar hasta ocho pasajeros, además del conductor. Contaba con una potencia de 20 CV y alcanzaba una velocidad máxima de 70 km/h en terreno plano. Sin embargo, el peso de la unidad, su baja potencia y el estado de los caminos condicionaban el viaje entre Corpus y Posadas.

La participación del Ford T permitió incorporar a la muestra una referencia anterior a la formación de las líneas de colectivos tal como se conocen en la actualidad. A diferencia de las unidades posteriores, diseñadas específicamente para prestar servicios urbanos o interurbanos, este automóvil fue adaptado a una necesidad concreta de traslado en una provincia donde las distancias y el estado de la red vial imponían limitaciones adicionales.

Para los aficionados a los automóviles clásicos y a los colectivos antiguos, el Ford T de Misión Buenos Aires representó una pieza histórica. Su conservación y su recorrido como uno de los primeros medios de transporte de pasajeros de Misiones lo convirtieron en protagonista de fotografías, videos y publicaciones en redes sociales durante el fin de semana.

Temas Relacionados

FordMisionesMuseostransporte públicoFord TNoche de los Museosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Morgan Stanley advierte que la demanda de dólares previa a las elecciones podría frenar la baja de la inflación

Para el gigante de Wall Street, la dolarización que se intensificará antes de los comicios podría presionar al peso y complicar la baja de los precios

Morgan Stanley advierte que la demanda de dólares previa a las elecciones podría frenar la baja de la inflación

Las acciones y los bonos argentinos cotizan en baja y vuelve a subir el riesgo país

En una rueda tensa para Wall Street, los ADR exhiben bajas generalizadas. El índice MSCI Merval cae 1,8% y los bonos en dólares ceden 0,5% en promedio. El indicador de JP Morgan sube a 843 unidades

Las acciones y los bonos argentinos cotizan en baja y vuelve a subir el riesgo país

Subastan antiguos vagones del Subte porteño: cuánto cuesta una unidad fabricada en 1980

El Banco Ciudad ofrecerá ocho coches en desuso por un precio base de $24 millones; los interesados deberán inscribirse y asistir a una exhibición obligatoria

Subastan antiguos vagones del Subte porteño: cuánto cuesta una unidad fabricada en 1980

Bausili defendió los costos de la estabilización como parte de la “destrucción creativa” necesaria para crecer en forma sostenida

El presidente del Banco Central (BCRA) habló durante la Jornadas Monetarias y Bancarias 2026. Aseguró que durante este proceso algunas empresas van encontrar oportunidades de expansión mientras que otras deberán adaptarse

Bausili defendió los costos de la estabilización como parte de la “destrucción creativa” necesaria para crecer en forma sostenida

El Gobierno modificó el RIGI: las empresas extranjeras podrán competir por el cupo de proveedores locales

El Ejecutivo eliminó el requisito de mayoría de capital argentino para participar en grandes proyectos de inversión. La medida también introduce cambios en los plazos, las estructuras societarias y el ingreso de divisas

El Gobierno modificó el RIGI: las empresas extranjeras podrán competir por el cupo de proveedores locales

DEPORTES

Una estrella del fútbol anunció el retiro de su selección: su impactante lugar en el ranking de máximos goleadores de la historia

Una estrella del fútbol anunció el retiro de su selección: su impactante lugar en el ranking de máximos goleadores de la historia

Histórico: Gustavo Fernández conquistó el título en el Masters de tenis adaptado por primera vez

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutaron con un contundente triunfo en el ATP Finals

“Nunca vi un pelotazo así”: un testigo dio detalles del golpe que provocó la muerte del juvenil Abel Núñez

La polémica sentencia del arquero de España con la que minimizó a la selección argentina tras la derrota contra Inglaterra

TELESHOW

Después de la internación, Carmen Barbieri vuelve al trabajo en la televisión: “Estuve bastante brava”

Después de la internación, Carmen Barbieri vuelve al trabajo en la televisión: “Estuve bastante brava”

Campeona de “bikini fitness” y amante de la música: quién es Ágata Lescano, la nueva novia de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli volvió a enamorarse: las imágenes que oficializaron su noviazgo con Ágata Lescano

La frase por la que la China Suárez denunciaría por amenazas a Wanda Nara

El desgarrador mensaje de la hija de Ricardo Soulé en su primer cumpleaños sin su padre: “Tengo el corazón roto”

INFOBAE AMÉRICA

Paraguay: trasladaron a Santiago Peña a otra cárcel tras denuncias de privilegios y echaron al jefe de su custodia

Paraguay: trasladaron a Santiago Peña a otra cárcel tras denuncias de privilegios y echaron al jefe de su custodia

Descifraron con tecnología médica la combinación de un candado hallado en un barco hundido en Gales hace 443 años

La crisis eléctrica cubana y su impacto en la seguridad vial: vehículos sin revisión técnica en un país con carreteras deterioradas

Por qué la editorial que publica a Vargas Llosa rechazó una gran biografía sobre él (y ahora la editará su rival)

La Unión Europea sanciona a cuatro bandas haitianas por asesinatos, violencia sexual y ataques contra infraestructuras críticas