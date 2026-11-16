El 60% de los operativos antidrogas en Nicaragua terminó sin detenciones entre febrero y noviembre de 2026

El 60 por ciento de los operativos antidrogas ejecutados en Nicaragua entre febrero y noviembre de 2026 concluyó sin capturas. (Cortesía: Primerísima Nicaragua).

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Al menos nueve de 15 operativos antidrogas registrados entre febrero y noviembre de 2026 en Nicaragua concluyeron sin detenciones, de acuerdo con un recuento de Diario La Prensa.

En esos procedimientos, las autoridades incautaron aproximadamente 2.051 toneladas de cocaína, equivalentes a 2,051 kilogramos. Los reportes oficiales describieron embarcaciones, vehículos y sacos abandonados, mientras los ocupantes o presuntos responsables escaparon antes de ser capturados.

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El registro indica que el 60% de los operativos considerados no derivó en arrestos. La Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua señalaron en varios casos que los sospechosos huyeron, sin precisar cómo lo hicieron.

Los decomisos sin detenidos superaron las dos toneladas

El primer caso citado ocurrió el 21 de febrero en playa El Tesoro, Salinas Grandes, León. La Fuerza Naval ocupó cuatro sacos con 100 kilogramos de cocaína que habían sido abandonados en el lugar.

El 26 de febrero, la Policía informó el hallazgo de una camioneta estacionada en la vía pública de San Juan del Sur, Rivas. Dentro del vehículo había cuatro sacos con 148 paquetes que dieron positivo para cocaína.

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La carga encontrada en ese vehículo sumaba 169 kilogramos. El informe policial describió la camioneta como abandonada y no reportó la captura de personas vinculadas con el traslado.

El 12 de abril, el Ejército comunicó que hubo un intercambio de disparos durante una operación en playa Quizalá, en una zona costera cercana a San Rafael del Sur, Managua. Las tropas incautaron cuatro sacos que contenían 82 paquetes de cocaína.

“Lamentablemente huyeron”, dijo el capitán de fragata Rigoberto Muñoz Montenegro a Diario La Prensa. El oficial afirmó que ningún miembro de las tropas resultó herido y que la revisión posterior del área tampoco detectó personas lesionadas entre la población.

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Las fuerzas de seguridad incautaron más de dos mil kilogramos de cocaína en vehículos y lanchas que los sospechosos abandonaron. (Ejercito de Nicaragua/ ARCHIVO)

El 19 de junio, las autoridades ocuparon 475 paquetes de cocaína que eran trasladados en una lancha en la ribera del río Frío, en San Carlos, Río San Juan. Los tripulantes abandonaron la carga y se retiraron del lugar al detectar la presencia militar, según la versión oficial.

Las embarcaciones y los vehículos aparecen de forma recurrente

El 18 de agosto, el Ejército incautó un saco con 24 paquetes rectangulares de cocaína en una operación realizada al noreste de Mechapa, en el municipio de El Viejo, Chinandega.

El comunicado indicó que la carga viajaba en una panga cuyos ocupantes huyeron. En el lugar, las autoridades también encontraron dos motores fuera de borda y una camioneta Toyota con matrícula de Costa Rica.

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Tres días después, la Policía informó sobre el decomiso de 694 kilogramos de cocaína en una operación que comenzó en Diriamba, Carazo. Los agentes habían identificado una camioneta Toyota Land Cruiser Prado cuyos ocupantes evadieron un retén.

Horas más tarde, una camioneta con características similares fue localizada en la comarca San Pablo, en San Rafael del Sur. El vehículo estaba parcialmente dentro de una alcantarilla y contenía 15 sacos rojos con 578 paquetes envueltos con cinta adhesiva.

La Policía señaló que los ocupantes lograron escapar. El texto publicado por el diario indicó que uno de los buscados era Sixto René Valladares Canales, hermano de Tommy Saúl Valladares Canales, diputado suplente de María Auxiliadora Plazaola Morales, del Frente Sandinista.

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El artículo también señaló que Valladares Canales era conocido en Chinandega por presuntas actividades paramilitares en 2018 y por colaborar con la Policía en acciones contra manifestantes opositores. El material no detalló una resolución judicial relacionada con el decomiso de agosto.

Estados Unidos clasifica a Nicaragua como territorio de tránsito para el narcotráfico regional ante una reducción en las incautaciones oficiales. (Ejercito de Nicaragua)

Un operativo de octubre dejó un detenido y dos fugados

El 21 de septiembre, el segundo Batallón de Tropas Navales realizó una operación en playa El Tesoro, Salinas Grandes. El Ejército informó la ocupación de cuatro paquetes que contenían 102 tacos de cocaína.

Según la institución, dos hombres trasladaban la droga en una embarcación y huyeron tras advertir la llegada de las tropas. El cargamento quedó abandonado en la zona.

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El 20 de octubre, las autoridades interceptaron una embarcación frente a playa Salamina, en Villa El Carmen, Managua. En ese procedimiento, incautaron 499 kilogramos de cocaína y capturaron a Segundo Canales, de 59 años.

La versión del Ejército indicó que tres personas se arrojaron al mar luego de disparos de advertencia. Uno de los hombres fue detenido, mientras los otros dos lograron escapar en altamar.

El Ejército no detalló si los dos hombres que escaparon en altamar lo hicieron en otra embarcación o a nado.

Una mujer fue retenida tras el decomiso en Chinandega

El 28 de octubre, la Fuerza Naval informó que ocupó 150 paquetes de cocaína en playa Los Zorros, comunidad de Palo Grande, en El Viejo, Chinandega.

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Los militares afirmaron que identificaron a tres personas que ocultaban bultos entre la maleza. Según el reporte, los hombres realizaron disparos contra las tropas, que respondieron, y luego huyeron hacia el norte.

Durante la inspección, los agentes encontraron seis sacos rojos con paquetes identificados con la leyenda “777”. En la operación fue retenida Damaris Beltrán Aguilera, señalada por las autoridades como presunta responsable de apoyo logístico para el traslado de la carga.

El texto indicó que no existía una causa judicial contra Beltrán Aguilera. El procedimiento no implicaba una condena ni una acusación formal presentada ante un tribunal.

La Policía Nacional suma cuatro años sin publicar el anuario estadístico con cifras consolidadas sobre narcotráfico en el país. (La Prensa/ ARCHIVO)

El decomiso más reciente citado ocurrió el 12 de noviembre en playa El Tesoro, en Salinas Grandes. El Ejército reportó la ocupación de una lancha y 276 kilogramos de cocaína.

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Los ocupantes escaparon por tierra después de un intercambio de disparos, según el informe militar. Dos días después, las autoridades incineraron la carga ocupada.

El recuento coincide con la falta de datos oficiales actualizados

El informe señala que la Policía Nacional no ha actualizado desde hace cuatro años el Anuario Estadístico que reunía las cifras oficiales sobre droga y narcotráfico en Nicaragua.

La falta de una publicación reciente limita la posibilidad de contrastar los comunicados de decomisos con una estadística oficial consolidada sobre detenciones, procesos judiciales y cantidades incautadas.

El texto también menciona que Estados Unidos considera a Nicaragua una ruta de tránsito para el narcotráfico regional. A la vez, los datos divulgados por las autoridades nicaragüenses reflejan una reducción anual de las incautaciones, sin una explicación pública sobre esa tendencia.

Según el cálculo de Diario La Prensa, las autoridades nicaragüenses habrían incautado al menos 5.4 toneladas de droga durante 2025. El medio comparó esa cifra con el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de 2025, que consignó 1.29 toneladas métricas de cocaína decomisadas en los primeros nueve meses de 2024.