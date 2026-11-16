Jennie aparece en la lista filtrada del álbum de GTA 6 junto a Dua Lipa, Travis Scott y otras 31 estrellas

Jennie de Blackpink forma parte del álbum oficial de Grand Theft Auto 6 con la canción Power Trip. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La voz de Jennie sonará en las calles virtuales de Vice City: la integrante de Blackpink figura en la lista de artistas filtrada del álbum oficial de Grand Theft Auto 6, según confirmaron medios especializados internacionales a partir de una filtración ocurrida el sábado 14 de noviembre.

La filtración se produjo cuando imágenes de la contraportada de un vinilo del álbum comenzaron a circular en X (antes Twitter) y otras redes sociales. Según NME (New Musical Express) , un empleado de una tienda de discos habría vendido copias del LP antes de la fecha oficial de lanzamiento. Las publicaciones de Rolling Stone y Billboard confirmaron de forma independiente, a través de fuentes cercanas al proyecto, que la lista es auténtica. Rockstar Games, la desarrolladora del juego, no ha emitido ninguna confirmación oficial.

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La filtración del listado de 34 temas ocurrió tras la venta anticipada de copias del vinilo en una tienda de discos. (REUTERS/Daniel Cole)

En la lista de 34 canciones filtrada, Jennie ocupa el puesto 21, en la cara C del vinilo, con el tema titulado “Power Trip”. Es la única artista coreana entre los 34 participantes del álbum, y su nombre no había sido incluido en el anuncio oficial que Rockstar realizó en septiembre, cuando la compañía adelantó seis temas con figuras como Travis Scott, Morgan Wallen y Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones.

Rapera principal y vocalista de Blackpink, Jennie Kim debutó junto al grupo bajo el sello YG Entertainment el 8 de agosto de 2016. Nacida en Seúl y criada en parte en Nueva Zelanda, fue la primera integrante de la agrupación en lanzar material en solitario: su sencillo “SOLO” (2018) encabezó el Circle Digital Chart surcoreano y el Billboard World Digital Songs, y su video se convirtió en el primero de una solista coreana en superar los mil millones de reproducciones en YouTube.

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La intérprete surcoreana expandió su carrera solista mediante la fundación de su sello ODD ATELIER y la edición de su disco Ruby. (REUTERS/Adam Gray)

A fines de 2023 fundó su propio sello, ODD ATELIER, y en 2024 firmó con Columbia Records para su expansión en el mercado estadounidense. Su álbum debut, Ruby (marzo de 2025), vendió más de un millón de copias en todo el mundo, debutó en el puesto 7 del Billboard 200 e incluyó colaboraciones con Dua Lipa, Doechii, Dominic Fike, Childish Gambino y Kali Uchis.

En enero de 2026 se alzó con cuatro premios en los Golden Disc Awards, incluido el primer galardón a Artista del Año que esa ceremonia otorga. Su trabajo más reciente previo a esta participación es el EP digital Fallen Angel, publicado en agosto de 2026.

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El estreno del videojuego incluye un festival musical en Miami y una partitura de 50 temas a cargo del grupo Justice. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resto del tracklist filtrado abarca géneros y generaciones: Dua Lipa, Lana Del Rey, Cardi B, Camila Cabello, SZA, Zara Larsson, Tove Lo, Playboi Carti, Burna Boy, Future, Don Toliver, Gunna, Young Thug, Kodak Black, Omar Apollo, Kali Uchis, Rina Sawayama y Arca, entre otros.

El medio tecnológico Notebookcheck describió la alineación como digna de los cabezas de cartel de Coachella. Entre las colaboraciones más llamativas figura la de Justice con Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard en “Flower In A Hurricane”, tema que ya había logrado el primer ingreso de King Gizzard al Hot 100. Lana Del Rey tiene además presencia adicional en el juego: hace un mes se reveló que co-conduce una de las estaciones de radio virtuales junto a su esposo y a Morgan Wallen.

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El estreno del videojuego incluye un festival musical en Miami y una partitura de 50 temas a cargo del grupo Justice. (REUTERS/Jeenah Moon)

El proyecto musical fue anunciado en septiembre por Rockstar Games en asociación con el sello estadounidense Atlantic Records. Se trata de un álbum de canciones inéditas creadas específicamente para el juego, y no una compilación de los temas que suenan en las radios ficticias de GTA 6.

El lanzamiento está previsto para el jueves 19 de noviembre, el mismo día que el videojuego, en formatos físicos —vinilo y CD— y plataformas digitales. Los vinilos de edición limitada se agotaron al instante desde su anuncio y en el mercado de reventa llegaron a cotizarse hasta USD 440. Según Rolling Stone y Billboard, la filtración no fue producto de un hackeo, sino de la venta anticipada de copias físicas.

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Rockstar Games produjo este catálogo de composiciones inéditas en alianza con la compañía discográfica Atlantic Records.

GTA 6 llega 13 años después del título anterior y sale el 19 de noviembre en consolas

Grand Theft Auto 6 es la primera entrega numerada de la franquicia desde GTA 5, publicado en septiembre de 2013. El nuevo título está ambientado en Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Florida, y llega a PlayStation 5 y Xbox Series X|S el próximo jueves, tras varios retrasos. La música es un componente central de la experiencia de la saga: los jugadores pueden sintonizar distintas estaciones de radio mientras conducen por la ciudad. La primera entrega de la franquicia data de 1997.

Paralelamente al lanzamiento, el sábado 21 de noviembre está programado un festival en Miami con artistas del soundtrack, entre ellos Cardi B, Kodak Black y Don Toliver. Para el 11 de diciembre está prevista además la publicación de una partitura original de 50 canciones compuesta íntegramente por Justice, un lanzamiento independiente del álbum de canciones.

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El álbum oficial reúne canciones exclusivas de figuras internacionales como Dua Lipa, Lana Del Rey, SZA y Cardi B.

El tracklist completo filtrado, distribuido en cuatro caras de vinilo

La lista de las 34 canciones de Grand Theft Auto VI: The Album, según el vinilo filtrado y confirmado por Rolling Stone y Billboard, es la siguiente:

Cara A: “Starting from Zero” (Justice feat. Michael McDonald), “That’s It” (Yung Lean feat. Future & Metro Boomin), “Ahh Yea” (Playboi Carti), “Rhyno” (Travis Scott), “Sexy Magic” (CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Étienne de Crécy), “Flower in a Hurricane” (Justice feat. Tame Impala, SZA & King Gizzard & The Lizard Wizard), “Go Easy” (Dua Lipa) y “Last Thing You Need” (Morgan Wallen).

Cara B: “X” (Jhayco), “Suzuki” (Fuerza Regida), “Macacoa 2000” (Rauw Alejandro), “Dance With Me” (A Boogie wit da Hoodie feat. Elkan), “Bigger” (Burna Boy), “Count Up” (Gunna), “Let’s Rock” (Kodak Black & Don Toliver), “Wakin Up Flex” (Young Thug), “IKYFL” (Tee Grizzley) y “TF?” (Don Toliver).

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GTA VI llegará al público únicamente mediante código de descarga y no contará con edición en disco físico.

Cara C: “Don’t Chart” (Cardi B), “GMA” (JT), “Power Trip” (Jennie), “Blood in Your Eyes” (Tove Lo), “Fast Emotion” (Zara Larsson), “Sweet Like Candy” (Camila Cabello), “Only One” (Fcukers), “Sandunguea” (Arca) y “TRDWFE” (Rina Sawayama).

Cara D: “All Again” (Rose Gray), “Crazy for You” (Lana Del Rey), “Lárgate” (Kali Uchis & Helado Negro), “No Me Busques” (Omar Apollo), “Bright Lights, Big City” (Keith Richards), “Stone Kold Krazy Luuv” (Jesse Johnson & Dâm-Funk) y “Overtown Lights” (Stanley Clarke, Yussef Dayes & Robert Glasper).