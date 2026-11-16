Matan a dos hermanos en Tegucigalpa Honduras

Un ataque armado mata a dos hermanos en la colonia Divina Providencia del Distrito Central.(Cortesía: Proceso Digital)

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Un doble homicidio en la colonia Divina Providencia, en el Distrito Central, dejó como víctimas a dos hermanos atacados con armas de fuego en plena vía pública. Las autoridades hondureñas investigan el caso.

El crimen ocurrió en el sector de Amarateca, al norte de Tegucigalpa, donde los cuerpos de ambos hombres quedaron tendidos sobre una calle de la colonia mientras familiares llegaban a la escena.

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Una de las víctimas fue identificada como Eduin Yamir Sánchez Solórzano, agente activo de la Policía Municipal del Distrito Central y miembro del equipo de rescate de animales de la Alcaldía Municipal. El segundo fallecido fue identificado preliminarmente como Yermi Sánchez, aunque medios locales registran variaciones en su nombre. Ambos eran hermanos.

La muerte del funcionario municipal fue confirmada por la Alcaldía del Distrito Central mediante un acuerdo de duelo, con el que la institución expresó sus condolencias a los familiares.

Discusión y fuga del sospechoso

La información inicial apuntaba a que los hermanos habrían sido citados bajo engaños en el sector donde los asesinaron. Nuevos detalles divulgados por medios locales indican, sin embargo, que el encuentro terminó en una discusión con un hombre que sacó un arma de fuego y disparó contra ambos.

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Según esas versiones, uno de los hermanos recibió una llamada para acudir al lugar y pidió al otro que lo acompañara. Una vez allí, comenzaron a conversar con un individuo cuya identidad no fue establecida públicamente. La conversación escaló hasta un altercado que terminó con el ataque armado. Tras disparar contra los dos hombres, el sospechoso huyó. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre su captura.

El Distrito Central encabeza las estadísticas de violencia en Honduras con 229 homicidios registrados hasta octubre de 2026.

Tras el doble asesinato, agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena y comenzaron las diligencias correspondientes. Personal de Medicina Forense, Fiscalía y especialistas de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) participaron en los procedimientos para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de indicios.

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Uno de los puntos centrales que deberán esclarecer los investigadores es el motivo por el cual los hermanos acudieron al sector y qué relación mantenían con el hombre que presuntamente los esperaba.

La condición de Sánchez Solórzano como integrante de la Policía Municipal es otro elemento que los investigadores deberán considerar. Hasta ahora no existe información oficial que vincule su trabajo en la institución municipal con el móvil del crimen.

Las versiones sobre la discusión y la supuesta citación constituyen líneas preliminares que deberán contrastarse con los testimonios, las pruebas recopiladas y otros elementos de la investigación.

Distrito Central, primero en homicidios con 229 casos

El doble asesinato ocurre en un contexto en el que el Distrito Central figura entre los municipios hondureños con mayor número de muertes violentas durante 2026. Las estadísticas del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), de la Secretaría de Seguridad, situaban al Distrito Central en el primer lugar entre los municipios con más homicidios del país, con 229 casos registrados hasta el 9 de octubre.

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En ese mismo período, San Pedro Sula ocupaba la segunda posición, con 124 homicidios, mientras otros municipios como El Progreso, Olanchito y La Ceiba también figuraban entre los de mayor incidencia.

La víctima Eduin Yamir Sánchez Solórzano pertenecía a la Policía Municipal del Distrito Central y al equipo de rescate de animales.

A nivel nacional, Honduras acumulaba 1.943 homicidios entre enero y septiembre de 2026, según el balance estadístico divulgado en octubre por la Secretaría de Seguridad. El promedio correspondiente a ese período era de aproximadamente 5,3 muertes violentas al día.

Otro dato que dimensiona el impacto de las armas de fuego en la violencia hondureña es que ese mecanismo representó el 71% de los homicidios registrados durante 2025, de acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos, con base en estadísticas de SEPOL.

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Las autoridades deberán determinar quiénes participaron en el ataque, cuál fue el motivo y si existía una planificación previa para llevar a las víctimas hasta el lugar donde perdieron la vida.