Tecno

Estos son los 4 cambios que tendría el iPhone Duo de Apple en el año 2027

Una de las prioridades es la incorporación de Face ID como sistema de identificación

Apple desarrolla la segunda generación del iPhone Duo bajo el nombre en clave interno V78. (REUTERS/Eduardo Munoz)
Apple desarrolla la segunda generación del iPhone Duo bajo el nombre en clave interno V78. (REUTERS/Eduardo Munoz)
Guardar

Apple ya estaría trabajando en cuatro cambios para la segunda generación del iPhone Duo, el teléfono plegable que llegó al mercado hace apenas unas semanas. Pese a lo reciente de su lanzamiento, la compañía necesita definir pronto las características del sucesor si quiere cumplir con su calendario habitual de presentación en septiembre.

Así lo detalló Mark Gurman en Bloomberg, donde señaló que la empresa ya cuenta con prototipos del dispositivo, identificado internamente con el nombre en clave V78, y que trabaja en paralelo en cuatro frentes de mejora.

PUBLICIDAD

Cuáles son los cambios que tendría el iPhone Duo

  • Face ID

El primer cambio, y el más urgente para Apple, es la incorporación de Face ID al iPhone Duo 2. El modelo actual utiliza Touch ID, un sistema que funciona de forma correcta pero que resulta menos cómodo que el reconocimiento facial para buena parte de los usuarios.

Según Gurman, la compañía ya desarrolló prototipos del dispositivo con Face ID integrado en la pantalla exterior. Los ingenieros continúan trabajando en esa integración, aunque todavía no está confirmado si la tecnología también llegará a la pantalla interior del plegable.

Apple evalúa la fusión del botón de acción con el control de cámara para economizar espacio interno. (REUTERS/Isabel Infantes)
Apple evalúa la fusión del botón de acción con el control de cámara para economizar espacio interno. (REUTERS/Isabel Infantes)

El reconocimiento facial seguro requiere Face ID, un sistema que proyecta e interpreta un mapa de puntos infrarrojos para identificar el rostro del usuario. Su llegada al iPhone Duo 2 depende de si Apple logra ubicar los componentes necesarios dentro de un chasis plegable con espacio limitado.

PUBLICIDAD

El tiempo juega en contra de este objetivo. Si el lanzamiento se mantiene en septiembre del año próximo, la compañía debe cerrar las definiciones de hardware en las próximas semanas, lo que convierte a Face ID en un desarrollo todavía incierto para la versión final que llegue al público.

  • Un botón de acción compartido con la cámara

El segundo cambio contemplado es la incorporación de un botón de acción, ausente en el primer iPhone Duo. Se trata del único modelo de iPhone sin ese conmutador o botón dedicado a silenciar el equipo o ejecutar funciones rápidas, una omisión que, según Gurman, respondería a limitaciones de espacio dentro de un chasis compacto.

Para resolverlo sin sacrificar superficie interna, Apple evalúa combinar esa función con el botón de control de cámara, de manera que un mismo componente cumpla ambas tareas. La medida resulta coherente con reportes de usuarios que señalan un uso poco frecuente del botón de cámara en su formato actual.

La hoja de ruta del nuevo modelo busca reducir el grosor y el peso del dispositivo sin alterar la pantalla. (REUTERS/Annegret Hilse)
La hoja de ruta del nuevo modelo busca reducir el grosor y el peso del dispositivo sin alterar la pantalla. (REUTERS/Annegret Hilse)
  • Cámara teleobjetivo

El tercer punto de la hoja de ruta apunta al sistema de cámaras. Pese a que los resultados fotográficos del iPhone Duo actual resultan convincentes, el dispositivo carece de una cámara teleobjetivo pese a tratarse de un modelo más caro que los iPhone Pro.

Apple estudiaría sumar una tercera cámara principal con esa función, aunque el desafío vuelve a ser el espacio disponible: en un cuerpo plegable donde la mayor parte del volumen interno se destina a la batería y al sistema de bisagras, cualquier cámara adicional implica rediseñar buena parte de la placa.

  • Diseño más delgado

El cuarto objetivo es el más exigente en términos de ingeniería: un diseño más delgado y liviano que el actual, sin reducir el tamaño de pantalla ni las prestaciones. Apple buscaría lograrlo mientras suma, al mismo tiempo, Face ID, un botón adicional y una cámara extra, aunque Gurman no precisó en qué magnitud se reduciría el grosor del equipo.

Plazos ajustados y margen de cambios

Gurman advirtió que el desarrollo del iPhone Duo 2 se encuentra en una etapa temprana. Apple suele finalizar sus prototipos definitivos hacia febrero, para luego someterlos a pruebas de fábrica antes de iniciar la producción en julio, con vistas a un lanzamiento entre septiembre y octubre.

El cronograma de Apple prevé definir los prototipos en febrero para iniciar la producción en julio. (REUTERS/Hollie Adams)
El cronograma de Apple prevé definir los prototipos en febrero para iniciar la producción en julio. (REUTERS/Hollie Adams)

Esa ventana implica que alguno de los cuatro objetivos podría quedar descartado si los plazos se ajustan antes de lo previsto. El periodista remarcó que la información disponible retrata el estado actual del desarrollo, sin garantizar que todas las funciones lleguen al modelo final.

Según Gurman, los compradores del primer iPhone Duo no deben esperar que sus comentarios o encuestas de satisfacción influyan en el diseño del Duo 2. El cronograma de la segunda generación ya estaba definido antes del lanzamiento del modelo original, por lo que cualquier ajuste basado en la opinión de los usuarios recién podría incorporarse en una eventual tercera versión.

Temas Relacionados

iPhoneiPhone DuoAppleCelularesFace IDTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple busca a 200.000 personas en Estados Unidos para estudiar cómo usan la IA en consultas de salud

La aplicación responde preguntas médicas con datos de revistas científicas, pide a los voluntarios que califiquen cada respuesta y solo funciona en iPhone recientes con iOS 26

Infobae

Cómo crear imágenes de los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como personajes de Phineas y Ferb

Con una herramienta de inteligencia artificial, se puede transformar a los antagonistas de la película de Netflix en una ilustración lista para colorear

Cómo crear imágenes de los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como personajes de Phineas y Ferb

Maileva, filial del correo francés, confirmó un ciberataque que expuso nombres y direcciones de 22 millones de personas

Los afectados reciben cartas de hospitales, laboratorios y viviendas sociales, no son clientes de la plataforma; el ataque ocurrió en septiembre y se supo dos meses después

Maileva, filial del correo francés, confirmó un ciberataque que expuso nombres y direcciones de 22 millones de personas

Este es el valor de la criptomoneda Bitcoin este 16 de noviembre

El bitcoin fue la primera criptomoneda lanzada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Este es el valor de la criptomoneda Bitcoin este 16 de noviembre

Criptomonedas: el costo de ethereum para este lunes

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: el costo de ethereum para este lunes

DEPORTES

La espectacular patada giratoria de un luchador para ganar por nocaut el día de su retiro de UFC: el gesto que tuvo con su rival tras la pelea

La espectacular patada giratoria de un luchador para ganar por nocaut el día de su retiro de UFC: el gesto que tuvo con su rival tras la pelea

La aparición de dos modelos en un partido de la NBA causó furor en los fanáticos por sus atuendos: "¿Quién se viste así?"

La ácida respuesta de Ancelotti a Romario tras sus dichos sobre que debería ser despedido de la selección de Brasil

Incertidumbre por la alineación de pilotos de un equipo de Fórmula 1 hasta fin de año: el anuncio para el GP de Las Vegas

“Han aprendido de su error”: la comparación de los medios en Inglaterra tras el triunfo ante España y la derrota frente a Argentina en el Mundial

TELESHOW

La frase por la que la China Suárez denunciaría por amenazas a Wanda Nara

La frase por la que la China Suárez denunciaría por amenazas a Wanda Nara

El desgarrador mensaje de la hija de Ricardo Soulé en su primer cumpleaños sin su padre: “Tengo el corazón roto”

La Bomba Tucumana contó los detalles de la muerte de su sobrino Ian a los 12 años: “Todo fue entre 24 y 48 horas”

Murió Claudia, la hermana de Liliana Parodi: la desgarradora carta abierta con la que la despidió

Tomás Rebord debutó en la televisión abierta con Dominbord: cuánto midió el rating

INFOBAE AMÉRICA

Una familia denuncia la demolición de una cisterna que abastecía a vecinos de Artemisa

Una familia denuncia la demolición de una cisterna que abastecía a vecinos de Artemisa

El gran desafío de Panamá no es el crecimiento macroeconómico, sino la generación de empleo formal, afirma el sector privado

Matan a dos hermanos en Tegucigalpa Honduras

El 60% de los operativos antidrogas en Nicaragua terminó sin detenciones entre febrero y noviembre de 2026

Panamá: hermanos Martinelli Linares irían a juicio en diciembre por presunto blanqueo de capitales