Estos son los 4 cambios que tendría el iPhone Duo de Apple en el año 2027

Apple desarrolla la segunda generación del iPhone Duo bajo el nombre en clave interno V78. (REUTERS/Eduardo Munoz)

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Apple ya estaría trabajando en cuatro cambios para la segunda generación del iPhone Duo, el teléfono plegable que llegó al mercado hace apenas unas semanas. Pese a lo reciente de su lanzamiento, la compañía necesita definir pronto las características del sucesor si quiere cumplir con su calendario habitual de presentación en septiembre.

Así lo detalló Mark Gurman en Bloomberg, donde señaló que la empresa ya cuenta con prototipos del dispositivo, identificado internamente con el nombre en clave V78, y que trabaja en paralelo en cuatro frentes de mejora.

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Cuáles son los cambios que tendría el iPhone Duo

Face ID

El primer cambio, y el más urgente para Apple, es la incorporación de Face ID al iPhone Duo 2. El modelo actual utiliza Touch ID, un sistema que funciona de forma correcta pero que resulta menos cómodo que el reconocimiento facial para buena parte de los usuarios.

Según Gurman, la compañía ya desarrolló prototipos del dispositivo con Face ID integrado en la pantalla exterior. Los ingenieros continúan trabajando en esa integración, aunque todavía no está confirmado si la tecnología también llegará a la pantalla interior del plegable.

Apple evalúa la fusión del botón de acción con el control de cámara para economizar espacio interno. (REUTERS/Isabel Infantes)

El reconocimiento facial seguro requiere Face ID, un sistema que proyecta e interpreta un mapa de puntos infrarrojos para identificar el rostro del usuario. Su llegada al iPhone Duo 2 depende de si Apple logra ubicar los componentes necesarios dentro de un chasis plegable con espacio limitado.

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El tiempo juega en contra de este objetivo. Si el lanzamiento se mantiene en septiembre del año próximo, la compañía debe cerrar las definiciones de hardware en las próximas semanas, lo que convierte a Face ID en un desarrollo todavía incierto para la versión final que llegue al público.

Un botón de acción compartido con la cámara

El segundo cambio contemplado es la incorporación de un botón de acción, ausente en el primer iPhone Duo. Se trata del único modelo de iPhone sin ese conmutador o botón dedicado a silenciar el equipo o ejecutar funciones rápidas, una omisión que, según Gurman, respondería a limitaciones de espacio dentro de un chasis compacto.

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Para resolverlo sin sacrificar superficie interna, Apple evalúa combinar esa función con el botón de control de cámara, de manera que un mismo componente cumpla ambas tareas. La medida resulta coherente con reportes de usuarios que señalan un uso poco frecuente del botón de cámara en su formato actual.

La hoja de ruta del nuevo modelo busca reducir el grosor y el peso del dispositivo sin alterar la pantalla. (REUTERS/Annegret Hilse)

Cámara teleobjetivo

El tercer punto de la hoja de ruta apunta al sistema de cámaras. Pese a que los resultados fotográficos del iPhone Duo actual resultan convincentes, el dispositivo carece de una cámara teleobjetivo pese a tratarse de un modelo más caro que los iPhone Pro.

Apple estudiaría sumar una tercera cámara principal con esa función, aunque el desafío vuelve a ser el espacio disponible: en un cuerpo plegable donde la mayor parte del volumen interno se destina a la batería y al sistema de bisagras, cualquier cámara adicional implica rediseñar buena parte de la placa.

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Diseño más delgado

El cuarto objetivo es el más exigente en términos de ingeniería: un diseño más delgado y liviano que el actual, sin reducir el tamaño de pantalla ni las prestaciones. Apple buscaría lograrlo mientras suma, al mismo tiempo, Face ID, un botón adicional y una cámara extra, aunque Gurman no precisó en qué magnitud se reduciría el grosor del equipo.

Plazos ajustados y margen de cambios

Gurman advirtió que el desarrollo del iPhone Duo 2 se encuentra en una etapa temprana. Apple suele finalizar sus prototipos definitivos hacia febrero, para luego someterlos a pruebas de fábrica antes de iniciar la producción en julio, con vistas a un lanzamiento entre septiembre y octubre.

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El cronograma de Apple prevé definir los prototipos en febrero para iniciar la producción en julio. (REUTERS/Hollie Adams)

Esa ventana implica que alguno de los cuatro objetivos podría quedar descartado si los plazos se ajustan antes de lo previsto. El periodista remarcó que la información disponible retrata el estado actual del desarrollo, sin garantizar que todas las funciones lleguen al modelo final.

Según Gurman, los compradores del primer iPhone Duo no deben esperar que sus comentarios o encuestas de satisfacción influyan en el diseño del Duo 2. El cronograma de la segunda generación ya estaba definido antes del lanzamiento del modelo original, por lo que cualquier ajuste basado en la opinión de los usuarios recién podría incorporarse en una eventual tercera versión.

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