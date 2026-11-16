Una familia denuncia la demolición de una cisterna que abastecía a vecinos de Artemisa

Una familia de Artemisa denunció la demolición de una cisterna que abasteció de agua potable a decenas de vecinos durante una década. (Foto: Mario Pentón)

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Durante más de diez años, una cisterna situada en una propiedad privada habría abastecido de agua potable a decenas de vecinos en Artemisa, según la denuncia de una familia que denunció su demolición.

El caso fue divulgado recientemente por el periodista Mario J. Pentón en sus redes sociales. Los afectados atribuyen a las autoridades locales la responsabilidad de haber permitido los trabajos.

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La denuncia sostiene que el depósito funcionaba como una alternativa para numerosas familias durante las interrupciones del servicio estatal. La cisterna fue destruida en un contexto de problemas de abastecimiento de agua y apagones en distintas zonas de Cuba.

Según el testimonio difundido por Pentón y citado por Periódico Cubano, ninguna institución provincial intervino para detener la demolición. La persona que hizo llegar la denuncia afirmó: “Ninguna autoridad en la provincia tuvo la sensibilidad ni la consideración para detener tamaña arbitrariedad en los momentos que se viven en este país”.

La familia indicó que en la vivienda residen niños pequeños. Uno de los afectados preguntó: “¿Quiénes son los verdaderos indolentes en este proceso?”.

La misma persona resumió su situación con la frase: “Estamos destruidos”.

La denuncia no precisa las razones de la demolición

Por el momento se desconocen cuáles fueron los argumentos utilizados para ordenar la demolición de la cisterna.

Tampoco se conoce si existió una resolución oficial, si la familia recibió una notificación previa o si se ofreció alguna alternativa para los vecinos afectados.

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El periodista Mario J. Pentón divulgó en redes sociales el reclamo de los afectados contra las autoridades locales. (Foto: Mario Pentón)

Hasta el momento de la denuncia, las instituciones gubernamentales no habían ofrecido explicaciones públicas sobre las razones de la demolición.

La familia sostiene que el depósito permitía a numerosas familias acceder al agua ante las interrupciones del servicio estatal.

El testimonio tampoco precisa cuándo ocurrió la demolición ni identifica a los funcionarios responsables. No se conocen los argumentos que se habrían utilizado para ordenar la destrucción de la infraestructura.

Artemisa tenía afectaciones en la red hidráulica

Un informe publicado el 18 de octubre de 2026 indicó que alrededor del 30% de los habitantes del municipio de Artemisa que dependían de las redes hidráulicas sufría afectaciones en el suministro.

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El reporte vinculó esa situación con averías, apagones y falta de combustible. Esos factores impedían restablecer el servicio de manera estable en diferentes localidades.

Entre las comunidades afectadas figuraban Las Cañas, Recompensa, El Corojal, Los Mongolos y Waterloo.

Los problemas incluían motores inutilizados, transformadores dañados y pozos con caudal insuficiente. Esas dificultades incidían en el funcionamiento de la red de distribución.

Pablo Francisco San Crespo, director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Artemisa, reconoció que la falta de combustible limitaba la distribución mediante camiones cisterna.

Las autoridades priorizaban el suministro para policlínicos, hogares maternos, círculos infantiles y centros educativos.

Alrededor del 30 por ciento de los habitantes del municipio de Artemisa sufre afectaciones en el servicio de las redes hidráulicas. (Foto: Mario Pentón)

Los apagones afectan la distribución de agua en Cuba

La situación en Artemisa formaba parte de un problema que también alcanzaba a otras provincias. A principios de octubre, las autoridades cubanas reconocieron que unos 2.7 millones de habitantes sufrían afectaciones en el acceso al agua mediante redes hidráulicas.

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El 87% de los acueductos depende del Sistema Eléctrico Nacional. Esa dependencia vincula el funcionamiento de los sistemas de bombeo y distribución con los cortes de electricidad.

La información publicada señaló que los apagones podían afectar el suministro en los territorios donde los acueductos requieren energía para operar.

En este escenario, la familia de Artemisa afirmó que la cisterna cumplía una función de abastecimiento para vecinos que enfrentaban interrupciones del servicio estatal.