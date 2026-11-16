Cuba

Una familia denuncia la demolición de una cisterna que abastecía a vecinos de Artemisa

El depósito privado servía como alternativa ante cortes del servicio estatal de agua, mientras las instituciones gubernamentales no habían explicado públicamente las causas de los trabajos ni una solución para los afectados

Una familia de Artemisa denunció la demolición de una cisterna que abasteció de agua potable a decenas de vecinos durante una década. (Foto: Mario Pentón)
Una familia de Artemisa denunció la demolición de una cisterna que abasteció de agua potable a decenas de vecinos durante una década. (Foto: Mario Pentón)
Guardar

Durante más de diez años, una cisterna situada en una propiedad privada habría abastecido de agua potable a decenas de vecinos en Artemisa, según la denuncia de una familia que denunció su demolición.

El caso fue divulgado recientemente por el periodista Mario J. Pentón en sus redes sociales. Los afectados atribuyen a las autoridades locales la responsabilidad de haber permitido los trabajos.

PUBLICIDAD

La denuncia sostiene que el depósito funcionaba como una alternativa para numerosas familias durante las interrupciones del servicio estatal. La cisterna fue destruida en un contexto de problemas de abastecimiento de agua y apagones en distintas zonas de Cuba.

Según el testimonio difundido por Pentón y citado por Periódico Cubano, ninguna institución provincial intervino para detener la demolición. La persona que hizo llegar la denuncia afirmó: “Ninguna autoridad en la provincia tuvo la sensibilidad ni la consideración para detener tamaña arbitrariedad en los momentos que se viven en este país”.

La familia indicó que en la vivienda residen niños pequeños. Uno de los afectados preguntó: “¿Quiénes son los verdaderos indolentes en este proceso?”.

La misma persona resumió su situación con la frase: “Estamos destruidos”.

La denuncia no precisa las razones de la demolición

Por el momento se desconocen cuáles fueron los argumentos utilizados para ordenar la demolición de la cisterna.

Tampoco se conoce si existió una resolución oficial, si la familia recibió una notificación previa o si se ofreció alguna alternativa para los vecinos afectados.

PUBLICIDAD

El periodista Mario J. Pentón divulgó en redes sociales el reclamo de los afectados contra las autoridades locales. (Foto: Mario Pentón)
El periodista Mario J. Pentón divulgó en redes sociales el reclamo de los afectados contra las autoridades locales. (Foto: Mario Pentón)

Hasta el momento de la denuncia, las instituciones gubernamentales no habían ofrecido explicaciones públicas sobre las razones de la demolición.

La familia sostiene que el depósito permitía a numerosas familias acceder al agua ante las interrupciones del servicio estatal.

El testimonio tampoco precisa cuándo ocurrió la demolición ni identifica a los funcionarios responsables. No se conocen los argumentos que se habrían utilizado para ordenar la destrucción de la infraestructura.

Artemisa tenía afectaciones en la red hidráulica

Un informe publicado el 18 de octubre de 2026 indicó que alrededor del 30% de los habitantes del municipio de Artemisa que dependían de las redes hidráulicas sufría afectaciones en el suministro.

El reporte vinculó esa situación con averías, apagones y falta de combustible. Esos factores impedían restablecer el servicio de manera estable en diferentes localidades.

Entre las comunidades afectadas figuraban Las Cañas, Recompensa, El Corojal, Los Mongolos y Waterloo.

Los problemas incluían motores inutilizados, transformadores dañados y pozos con caudal insuficiente. Esas dificultades incidían en el funcionamiento de la red de distribución.

Pablo Francisco San Crespo, director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Artemisa, reconoció que la falta de combustible limitaba la distribución mediante camiones cisterna.

Las autoridades priorizaban el suministro para policlínicos, hogares maternos, círculos infantiles y centros educativos.

Alrededor del 30 por ciento de los habitantes del municipio de Artemisa sufre afectaciones en el servicio de las redes hidráulicas. (Foto: Mario Pentón)
Alrededor del 30 por ciento de los habitantes del municipio de Artemisa sufre afectaciones en el servicio de las redes hidráulicas. (Foto: Mario Pentón)

Los apagones afectan la distribución de agua en Cuba

La situación en Artemisa formaba parte de un problema que también alcanzaba a otras provincias. A principios de octubre, las autoridades cubanas reconocieron que unos 2.7 millones de habitantes sufrían afectaciones en el acceso al agua mediante redes hidráulicas.

El 87% de los acueductos depende del Sistema Eléctrico Nacional. Esa dependencia vincula el funcionamiento de los sistemas de bombeo y distribución con los cortes de electricidad.

La información publicada señaló que los apagones podían afectar el suministro en los territorios donde los acueductos requieren energía para operar.

En este escenario, la familia de Artemisa afirmó que la cisterna cumplía una función de abastecimiento para vecinos que enfrentaban interrupciones del servicio estatal.

Temas Relacionados

CubaServicio de aguaapagonesDemoliciónCisterna

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuba recibe un tercer cargamento humanitario, un vuelo de esperanza para familias vulnerables

El cargamento procedente de Estados Unidos contiene alimentos y artículos de aseo, que Cáritas Cuba repartirá en parroquias de Bahía Honda, Guanajay y Taco Taco mediante visitas domiciliarias y centros comunitarios

Cuba recibe un tercer cargamento humanitario, un vuelo de esperanza para familias vulnerables

Entre grietas y murales: la Capilla Santa María del Mar volvió a celebrar misa tras 26 años cerrada

El regreso de los fieles abrió una etapa de misiones evangelizadoras y de búsqueda de apoyo para recuperar el edificio.

Entre grietas y murales: la Capilla Santa María del Mar volvió a celebrar misa tras 26 años cerrada

Iglesias y redes humanitarias amplían la asistencia en Cuba ante la crisis social

Un reportaje de The Atlantic documentó durante un recorrido por varias localidades cubanas las dificultades de hogares, centros de salud y comunidades afectadas por la escasez de recursos y las interrupciones de servicios básicos.

Iglesias y redes humanitarias amplían la asistencia en Cuba ante la crisis social

De enfermera intensivista en Cuba a asistente de cocina en Panamá, la historia de Yasuris Rivera Herrera

La joven dejó la enfermería en Cuba por un salario que no alcanzaba para nada. Hoy trabaja frente a una plancha en una cocina, pero asegura haber logrado en meses lo que la isla no le daría en años

De enfermera intensivista en Cuba a asistente de cocina en Panamá, la historia de Yasuris Rivera Herrera

A los 75 años, Maricela cuida a su hermano enfermo y sobrevive con la ayuda de sus vecinos en Cuba

El diagnóstico de demencia de su hermano cambió la vida de Maricela, quien afronta dificultades para cobrar la pensión, comprar alimentos y conseguir medicamentos

A los 75 años, Maricela cuida a su hermano enfermo y sobrevive con la ayuda de sus vecinos en Cuba

TECNO

Estos son los 4 cambios que tendría el iPhone Duo de Apple en el año 2027

Estos son los 4 cambios que tendría el iPhone Duo de Apple en el año 2027

Apple busca a 200.000 personas en Estados Unidos para estudiar cómo usan la IA en consultas de salud

Cómo crear imágenes de los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como personajes de Phineas y Ferb

Maileva, filial del correo francés, confirmó un ciberataque que expuso nombres y direcciones de 22 millones de personas

Este es el valor de la criptomoneda Bitcoin este 16 de noviembre

ENTRETENIMIENTO

La lista completa de los nominados a los premios Grammy 2027: Raye y Rosalía encabezan las candidaturas

La lista completa de los nominados a los premios Grammy 2027: Raye y Rosalía encabezan las candidaturas

“Es una metáfora de las armas nucleares y la guerra”: el director, Takashi Yamazaki, explicó el significado de Godzilla en la nueva película

Glenn Close habló de los 15 años que vivió en una secta al recibir su Oscar honorífico: “Nunca me preocupé por ganar”

“Dejaré de actuar cuando ya no recuerde los diálogos”: Jeremy Irons reflexionó sobre el envejecimiento y sus prioridades

Claire Danes y Ewan McGregor se enfrentan a una sospecha fatal en The Spot

MUNDO

Italia intervino el banco digital Revolut por deficiencias en los controles: sospechan que la mafia lavó dinero

Italia intervino el banco digital Revolut por deficiencias en los controles: sospechan que la mafia lavó dinero

Sufrió un derrame cerebral que le paralizó medio cuerpo y ahora forma parte de un récord Guinness de karate

La baja de las tecnológicas sigue arrastrando a los mercados: Nvidia pierde otro 3%

Vive en un paraíso del Pacífico, pero no puede salir: la historia de una mujer atrapada por un problema con su visa

La caída del CEO de Nvidia, la red de chips del sudeste asiático y los millones que llegaron a China pese a las sanciones