Tecno

El creador de Claude Code prevé que los empleos de ingeniero de software empiecen a desaparecer este año

Boris Cherny dirige las aplicaciones de Anthropic y su herramienta de programación sostiene el crecimiento de la compañía

"Ingeniero de software programando seriamente en su laptop desde el hogar, enfocado en la creación de código para desarrollo web. Su espacio de home office está organizado para facilitar una eficiente jornada de trabajo remoto, simbolizando la adaptación a las nuevas modalidades laborales. (Imagen ilustrativa Infobae)
Un ingeniero de software utiliza la IA como un asistente estratégico y operativo a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Boris Cherny, creador de Claude Code, el agente de programación de Anthropic, dijo a CNN que los empleos de ingeniero de software empezarán a desaparecer antes de que termine 2026. Su herramienta es hoy una de las piezas que sostienen a la compañía de IA antes de su salida a bolsa.

Cherny, de 35 años y con el cargo de jefe de aplicaciones, afirmó a la cadena que, para el mercado laboral y en particular para los ingenieros, la IA será “disruptiva”. Y añadió: “Espero que a largo plazo sea increíble para la humanidad y para lo que permite hacer”.

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El título del puesto, según él, quizá pase a ser “constructor”. Seguirá habiendo quien se llame ingeniero de software, pero hará mucho más de lo que hace hoy: trabajar con diseñadores y otros equipos y decidir qué se construye. Con la IA a cargo de la mayor parte de la programación, esas tareas ganarán peso.

Una de las características principales de Claude Code es su capacidad agéntica de ejecución autónoma. EFE/ Angel Colmenares
Una de las características principales de Claude Code es su capacidad agéntica de ejecución autónoma. EFE/ Angel Colmenares

CNN señala que, a pocas semanas del cierre de 2026, el oficio sigue existiendo, aunque con tareas distintas de las de hace unos años. Cherny dijo no poder prever cuánto tardará el cambio.

Del trabajo en Japón a una herramienta de USD 2.500 millones

Cherny entró en Anthropic en 2024, tras casi siete años en Meta, donde pasó por Instagram, Facebook Groups y el equipo de calidad de código, según su perfil de LinkedIn citado por CNN. En 2022 se mudó temporalmente a Japón con su esposa, que viajó por trabajo, y allí programaba sin reuniones.

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En sus primeros meses en Anthropic armaba prototipos para probar los límites de los modelos de la empresa. Después creó una herramienta de línea de comandos que permitía a Claude interactuar con el sistema operativo de su computadora. Le pidió averiguar qué música escuchaba, y el programa escribió por su cuenta el código necesario.

Ese experimento, que contó en el podcast Lenny’s Podcast, fue la base de Claude Code. El agente escribe código, ejecuta comandos y accede a archivos para hacer tareas por el usuario. Superó los USD 2.500 millones en proyección de ingresos anualizados en febrero, según CNN.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El creador de Claude Code prevé que los empleos de ingeniero de software empiecen a desaparecer este año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anthropic no divulga cifras de uso, pero un gráfico del documento S-1 que presentó ante el regulador bursátil antes de su salida a bolsa muestra que los ingresos aumentaron tras el lanzamiento de Claude Code, según CNN.

Del código a las tareas de oficina

Ara Kharazian, economista de la empresa financiera Ramp, que sigue el gasto empresarial en IA, dijo que este gasto se aceleró a fines de 2025, después de que Claude Code llegara al público general en mayo. Lo describió como la primera versión comercial de IA que mejoraba directamente la productividad de un grupo concreto de empleos.

La herramienta abrió camino a Claude Cowork, el agente de Anthropic para trabajo general de oficina, que administra archivos y automatiza tareas. La idea surgió cuando Cherny vio que personas y empresas usaban Claude Code para labores no técnicas. Anthropic construyó Cowork en 10 días con la propia herramienta.

Ingeniera de software dedicada al desarrollo web en su hogar, utilizando su laptop para escribir código. La escena capta la esencia del trabajo remoto y la autonomía en el home office, destacando la importancia de la tecnología en la vida laboral moderna. (Imagen ilustrativa Infobae)
La directora de nutrición creó un juego similar a Tinder para elegir alimentos más sanos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Mark Mollenkopf, director de ingeniería de software del Mid-Ohio Food Collective, contó a CNN que empleados sin formación técnica de esa organización usan Claude Code. La directora de nutrición creó un juego similar a Tinder para elegir alimentos más sanos, una idea que el equipo tenía desde 2017.

Willy Lee, socio de la firma de capital de riesgo Neostellar, que tiene a OpenAI y CoreWeave en su cartera, dijo a CNN que quienes piensan en la salida a bolsa se preguntan cuánto margen de crecimiento le queda a Claude Code. CNN habla de una oferta inicial que superaría el billón de dólares.

Entre los desafíos de Anthropic, la cadena menciona la competencia de OpenAI, la dependencia de un número limitado de clientes y la presión por justificar su valoración. Además, en una encuesta de Stack Overflow a 30.000 programadores, 6 de cada 10 dijeron que intentan evitar activamente la IA.

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