La nueva exigencia llega pocos días después de la renuncia de Jensen Huang al cargo de director-presidente de Nvidia. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic/Paulo Whitaker)

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El Departamento de Comercio de Estados Unidos determinó que los operadores de centros de datos en Brasil, Singapur, Malasia, Tailandia e Indonesia deberán obtener una licencia del gobierno estadounidense para adquirir chips y servidores avanzados de inteligencia artificial fabricados por Nvidia y otras compañías del país.

La medida apunta a frenar el acceso remoto de naciones consideradas adversarias, como China, a la capacidad informática instalada en esos territorios mediante acuerdos con terceros países.

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La nueva exigencia llega pocos días después de la renuncia de Jensen Huang al cargo de director-presidente de Nvidia, en medio de un escándalo que involucra acusaciones de espionaje chino.

Nvidia fabrica diversas familias de chips y procesadores especializados en inteligencia artificial, abarcando desde centros de datos hasta computadoras personales. Europa Press

Por qué Brasil queda bajo vigilancia en el control de exportación de chips de IA

Brasil forma parte del grupo de países señalados por Washington como puntos de riesgo para la desviación de tecnología hacia China. La preocupación del gobierno estadounidense no se centra en el destino final declarado de los equipos, sino en la posibilidad de que terceros utilicen el acceso remoto a esos centros de datos para aprovechar la capacidad de cómputo sin control directo.

El Departamento de Comercio explicó que los avances en la computación en la nube volvieron equivalentes el acceso remoto y el acceso físico a los sistemas de inteligencia artificial. Por esa razón, la nueva regulación busca alinear la inspección digital con las barreras físicas que ya existían contra la fuga de tecnologías sensibles.

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En la práctica, cualquier operador de un centro de datos radicado en suelo brasileño que necesite procesadores avanzados de IA fabricados en Estados Unidos deberá tramitar una autorización previa. Las licencias serán evaluadas caso por caso por las autoridades estadounidenses, sin un criterio automático de aprobación.

El funcionario Scott Bessent sostuvo que Nvidia necesita buscar un nuevo presidente ejecutivo “para la empresa”. REUTERS/Manuel Orbegozo

La norma contempla excepciones puntuales. Las compañías con sede en territorio estadounidense que operan en los países listados, incluido Brasil, podrán seguir recibiendo procesadores de inteligencia artificial sin necesidad de autorización previa.

También quedan exentos los envíos destinados a centros de datos usados en sistemas comerciales de recomendación operados por minoristas en línea y plataformas de redes sociales.

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La renuncia de Jensen Huang y el escándalo de espionaje que aceleró la medida

El anuncio del Departamento de Comercio se produjo poco después de que Jensen Huang dejara la dirección de Nvidia. Su salida ocurrió luego de admitir una relación con Alice Huang, señalada por autoridades estadounidenses como presunta agente de espionaje china y exejecutiva de Megaspeed International, firma con sede en Singapur.

Trump habría autorizado una nueva ofensiva contra compañías sospechosas de desviar chips de inteligencia artificial hacia China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Megaspeed es objeto de investigaciones en Estados Unidos por posibles violaciones a las reglas de control de exportaciones. La empresa niega irregularidades, mientras que Alice Huang se encuentra actualmente en China.

El episodio generó presión directa sobre las autoridades estadounidenses en pleno escándalo tecnológico. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, responsabilizó públicamente al secretario de Comercio, Howard Lutnick, por no haber aplicado con firmeza las restricciones ya vigentes.

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En una entrevista con Fox News, Bessent declaró: “Como ya dije, muchos otros departamentos defendían esta medida, pero la decisión final estaba en manos del Departamento de Comercio”. En la misma entrevista, el funcionario sostuvo que Nvidia necesita buscar un nuevo presidente ejecutivo “para la empresa”.

El anuncio del Departamento de Comercio se produjo poco después de que Jensen Huang dejara la dirección de Nvidia. REUTERS/Mike Blake

Trump respalda a Huang mientras inversores piden su regreso a Nvidia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Jensen Huang no puso en riesgo la seguridad nacional del país. La declaración se conoció en paralelo a pedidos de inversores de Silicon Valley, quienes solicitaron al consejo de administración de Nvidia que evalúe el retorno de Huang al mando del fabricante de chips.

La semana pasada, el sitio Axios informó que Trump había autorizado una nueva ofensiva contra compañías sospechosas de desviar chips de inteligencia artificial hacia China, pero que Lutnick habría retrasado la implementación de esas medidas.

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En el comunicado oficial, el Departamento de Comercio aclaró que la nueva regla fue redactada “por orientación y dirección” del Departamento del Tesoro y del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo que confirma el peso de ambos organismos en el diseño final de la restricción que ahora alcanza a los operadores de centros de datos en Brasil y en el resto de los países señalados.