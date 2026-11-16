El Club Social y Deportivo San Jorge está en ventaja junto a su estadio y todas sus instalaciones, situados sobre la Ruta 9 en San Miguel de Tucumán

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El Estadio Ángel Pascual Sáez, uno de los escenarios que acompañó el paso del Club Social y Deportivo San Jorge por los torneos federales, salió al mercado junto con el resto de las instalaciones del conjunto tucumano. El complejo de la Ruta Nacional 9 es promocionado por una inmobiliaria como una venta integral, con campo de fútbol, cancha de básquet y una nave industrial incluidos en la operación.

La propuesta comprende el estadio, emplazado en el kilómetro 1282 de la Ruta Nacional 9, a unos ocho kilómetros de San Miguel de Tucumán. En el material audiovisual, los representantes de la inmobiliaria remarcaron que el establecimiento posee características aptas para un proyecto deportivo y presentan cada sector como parte de una oportunidad de compra integral.

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El Club Social y Deportivo San Jorge cambia de rumbo con una venta completa de su complejo deportivo (Crédito: balboayasoc)

“La cancha de fútbol es de primera, no solo porque está nivelada topográficamente, sino que tiene un sistema de riego por aspersor espectacular y un sistema de drenaje buenísimo para que no se te inunde la cancha”, detallaron los encargados para describir las condiciones del campo de juego. La filmación también muestra distintos espacios del complejo y busca resaltar la infraestructura disponible para potenciales interesados vinculados con actividades deportivas, recreativas o comerciales.

Los responsables de la venta dedicaron parte de su presentación a la estructura de gran volumen. “La nave industrial que vimos al principio de la cancha de básquet es de primera calidad y tiene 1.000 metros cuadrados. Creo que es una oportunidad buenísima que no podés dejar pasar. Además, estamos a un precio súper accesible”, sostuvieron desde la inmobiliaria en un vídeo en el que recorrieron y mostraron las distintas instalaciones e incentivaron a la venta del establecimiento completo.

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El estadio es parte de la operación (Crédito: balboayasoc)

La cancha principal conserva actividad a través de Atlético Tucumán, que utiliza el lugar para los entrenamientos y los partidos de sus divisiones inferiores y reserva. “Por último, quiero que le echen un vistazo a lo que es la cancha principal. Para demostrarles que es de primera calidad, les puedo asegurar que hoy la está usando uno de los clubes más importantes de la provincia”, completaron en referencia al uso que realiza el Decano. Además, en el material audiovisual remarcaron: “Tenemos en venta el club entero”. El precio, de acuerdo a la página oficial de la inmobiliaria, es de USD 700.000.

El estadio fue construido entre 2016 y 2017 y quedó inaugurado oficialmente en octubre de 2017, aunque su primer partido oficial se había jugado en septiembre de aquel año frente a Deportivo Mandiyú de Corrientes. La obra formó parte de una etapa de expansión institucional para el Expreso Verde, fundado el 15 de julio de 2008, que tuvo un ascenso deportivo acelerado bajo la conducción de Marcelo Sáez hasta instalarse en los torneos nacionales y competir en el Torneo Federal A.

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La propiedad tucumana quedó disponible junto con todo su patrimonio edilicio (Crédito: balboayasoc)

La trayectoria profesional de San Jorge tuvo un punto de inflexión en junio de 2019, durante la final por el ascenso ante Alvarado en Mar del Plata. Descontentos por los fallos arbitrales , los futbolistas realizaron una sentada a modo de protesta. Luego la dirigencia resolvió retirar al club de los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Vamos a dejar de participar de manera profesional en el Federal A, porque estas cosas no pueden seguir pasando”, dijo el presidente de San Jorge, Gastón Sáez, a Radio Q. También advirtió: “Es increíble que desde la AFA te avisen quiénes van a ser los ascendidos y que no se pueda hacer nada”. El dirigente sentenció: “Es una pena que se sigan manejando de esta manera. Antes nos quejábamos de Grondona, pero ahora estamos peor”. Desde entonces, la institución limitó su actividad a las divisiones formativas de la Liga Tucumana y cedió el uso de sus instalaciones.

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