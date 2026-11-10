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Nvidia contrató a un exfiscal de Nueva York para investigar a Jensen Huang por su relación con una presunta espía china

Las acciones cayeron más de 10% en dos días, el FBI realiza su propia pesquisa y una comisión del Congreso pidió al CEO una reunión a puerta cerrada

Huang admitió el romance en un correo a los empleados. REUTERS/Evelyn Hockstein
Huang admitió el romance en un correo a los empleados. REUTERS/Evelyn Hockstein
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Los directores independientes de Nvidia contrataron al bufete neoyorquino Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para investigar a su director ejecutivo, Jensen Huang, tras su relación con una empresaria que los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran espía de China. La junta lo informó el martes en un comunicado.

La pesquisa estará a cargo de Joon H. Kim, socio del bufete y exfiscal federal interino del distrito sur de Nueva York. Según el comunicado, los directores independientes lo retuvieron para realizar “una investigación exhaustiva e independiente”, como la junta había anunciado el domingo.

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El domingo, Huang admitió el romance en un correo a los empleados. “Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”, escribió, y subrayó que es estadounidense y respalda la seguridad nacional del país, según CNBC.

Pintura en acuarela de un hombre con anteojos y chaqueta oscura, una mujer con vestido rosa y copa de vino, y un emblema verde de fondo.
Alice Huang, que no es pariente del directivo, fue ejecutiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer es Alice Huang, ejecutiva de la firma singapurense Megaspeed, cliente de Nvidia, y no tiene parentesco con el directivo. La BBC informó que Megaspeed fue sospechosa de ayudar a desviar chips de Nvidia hacia China, algo que Nvidia dice haber investigado y descartado.

Una caída de casi USD 500.000 millones en dos días

Las acciones de Nvidia perdieron más de 10% desde la apertura del lunes, lo que borró casi USD 500.000 millones de valor de mercado, según NBC News. Desde su último récord, el 6 de octubre, el papel acumula una baja de 31%, equivalente a más de USD 1,7 billones.

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La junta dijo el domingo que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos de la empresa o la seguridad nacional. Nvidia también sostiene que el gobierno estadounidense no le avisó de que Megaspeed representara un problema de inteligencia, según la BBC.

Kim dirigió en 2021 la investigación independiente que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, encargó sobre las acusaciones de acoso sexual contra el entonces gobernador Andrew Cuomo, recordó Politico. Se incorporó a Wachtell el mes pasado, según CNBC. El bufete asesora a OpenAI y Salesforce, informó la BBC.

Las acciones de Nvidia perdieron más de 10% desde la apertura del lunes, lo que borró casi USD 500.000 millones de valor de mercado. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)
Las acciones de Nvidia perdieron más de 10% desde la apertura del lunes, lo que borró casi USD 500.000 millones de valor de mercado. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)

Para NBC News, la elección indica que la junta no pretende que la investigación sea un trámite. Muchos directores trabajaron con Huang durante décadas y se enriquecieron junto a él.

El FBI y el Congreso también miran el caso

El presidente Donald Trump dijo el lunes que el FBI también investiga. Contó que Huang le aseguró: “No tenía idea de que ella era una espía”, y agregó que le cree. Preguntado por cuándo supo de la relación, respondió que tendría que averiguarlo.

The New York Times informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió dos veces a Trump sobre el vínculo de Huang con una mujer presuntamente ligada a la inteligencia china, una de ellas en mayo, camino a Beijing a bordo del Air Force One. NBC News no confirmó ese dato.

NVIDIA se dedica al diseño y desarrollo de GPU, semiconductores, software y sistemas para inteligencia artificial (IA), supercomputación y centros de datos. REUTERS/Go Nakamura
NVIDIA se dedica al diseño y desarrollo de GPU, semiconductores, software y sistemas para inteligencia artificial (IA), supercomputación y centros de datos. REUTERS/Go Nakamura

Huang viajó en ese vuelo. Según NBC, no figuraba en la lista inicial de empresarios invitados, aunque Trump escribió el 12 de mayo que se sumaría a la visita de Estado.

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes pidió a Huang comparecer la semana próxima en una reunión a puerta cerrada, según una fuente citada por la BBC. El directivo no dijo si asistirá y la comisión puede citarlo por la fuerza.

Accionistas de Nvidia demandan a la empresa y a Jensen Huang

Un grupo de accionistas de Nvidia presentó una demanda colectiva contra la compañía y su director ejecutivo, Jensen Huang, a quienes acusa de haber engañado a los inversores al ocultar el vínculo del directivo con Alice Huang, una ejecutiva que, según el diario The New York Times, Estados Unidos considera una agente de inteligencia china.

Alice Huang, que no tiene parentesco con el directivo de Nvidia, se desempeñó como ejecutiva de Megaspeed. REUTERS/Lisi Niesner
Alice Huang, que no tiene parentesco con el directivo de Nvidia, se desempeñó como ejecutiva de Megaspeed. REUTERS/Lisi Niesner

La demanda fue encabezada por Mark Kistenmacher y reclama una indemnización sin monto definido. Según informó Reuters, la presentación se realizó en un tribunal federal de San José, California, cinco minutos después del cierre de la bolsa.

Ese mismo día, las acciones de Nvidia cerraron con una caída de 4,3 por ciento. De acuerdo con Reuters, ese retroceso recortó el valor de mercado de la compañía en unos USD 190.000 millones.

Alice Huang, que no tiene parentesco con el directivo de Nvidia, se desempeñó como ejecutiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. Jensen Huang admitió ante empleados de la compañía que fue infiel a su esposa, aunque no dio detalles sobre la naturaleza de esa relación, según consignó Reuters.

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