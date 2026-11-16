Evacuados y destrozos por las tormentas en Salta y Catamarca (Fuente: Catamarca Uno)

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El fuerte temporal que golpeó a Embarcación, en el norte de Salta, dejó a más de 300 familias afectadas en 21 barrios y obligó a desplegar un operativo de asistencia, recuperación de servicios y control sanitario. Mientras el gobernador Gustavo Sáenz recorrió las zonas dañadas, cuestionó que la Agencia Federal de Emergencia no se hubiera comunicado para ofrecer colaboración.

La emergencia también expuso daños en Catamarca, donde vecinos de Valle Viejo denunciaron hundimientos, calles intransitables, problemas de escurrimiento y demoras en la ayuda para hogares afectados por el ingreso de agua. Los reclamos se concentraron en sectores que ya arrastraban dificultades vinculadas a obras de cloacas y desagües.

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En Embarcación, la asistencia alcanzó a hogares de Cristo Arriba, Cristo Abajo, La Loma, El Tuscal, Las Moras, La Unión, Tráfico, Cherenta, Tierras Fiscales, Primavera, Matadero, Santa Clara y El Tanque, entre otros puntos de la localidad. El operativo incluyó relevamientos domiciliarios para determinar las necesidades de cada familia.

El Ministerio de Desarrollo Social de Salta distribuyó más de 300 módulos alimentarios, más de 300 bidones de agua envasada, más de 250 chapas, más de 220 colchones, plásticos y pañales. Las tareas continuaron junto con el municipio de Embarcación, encabezado por el intendente Carlos Funes, bajo la coordinación del Comité de Emergencia Climática provincial.

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Embarcación, en el norte de Salta, volvió a sufrir por las inclemencias del tiempo

Gustavo Sáenz supervisó las acciones junto con el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, y recorrió las barriadas afectadas. El gobernador sostuvo que el Estado provincial mantendría su presencia en la zona para acompañar a los vecinos y avanzar con la recuperación de la localidad.

“Sé que son momentos difíciles. Quiero que sepan que no están solos, que estamos acá y que vamos a seguir presentes, acompañándolos en todo lo que necesiten y trabajando para que Embarcación pueda recuperar cuanto antes la normalidad”, expresó Sáenz.

El gobierno provincial llevó colchones y chapas para los vecinos de Embarcación

El abastecimiento de agua potable fue restablecido luego de que todos los pozos de la empresa Aguas del Norte en Embarcación volvieran a operar con energía eléctrica de red. La compañía mantuvo el monitoreo técnico del sistema ante posibles inconvenientes en sectores específicos y recomendó un uso responsable del recurso mientras se consolidaba la normalización.

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El servicio eléctrico había sido restituido para el 90,47% de los usuarios, aunque 594 permanecían afectados. Los equipos trabajaban en reparaciones de baja tensión, bajo la supervisión del Ente Regulador de Servicios Públicos.

El gerente del Hospital San Roque, Javier Biurrun, informó que se repararían vidrios y ventanas rotas en ese establecimiento. También estaban previstas obras para reconstruir los techos que sufrieron voladuras en el Centro de Salud San Cayetano.

Las clases no tendrían una resolución uniforme en todo el municipio. El Ministerio de Educación y Cultura relevaba los 38 establecimientos educativos de Embarcación para evaluar daños edilicios y las condiciones de acceso de estudiantes y docentes antes de definir la continuidad escolar en cada institución.

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Sáenz cuestionó la ausencia de colaboración nacional durante la emergencia y apuntó contra la Agencia Federal de Emergencia. “Hay una agencia federal de emergencia que se creó para este tipo de situaciones, cuando hay crisis de este tipo, y lamentablemente nadie se ha comunicado para ver cómo podían acompañar y ayudar”, afirmó.

El mandatario provincial pidió que el organismo nacional “muestre un poco de empatía con el interior de la Argentina” y remarcó que su función debería ser aportar respuestas coordinadas ante crisis climáticas. También señaló que el Comité de Emergencia Climática de Salta trabaja desde hace dos años ante eventos adversos.

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Evacuados y destrozos por las tormentas en Salta y Catamarca (Fuente: Catamarca Uno)

En Valle Viejo, Catamarca, los daños provocados por las lluvias reavivaron reclamos vecinales por el deterioro de las calles y las deficiencias en el escurrimiento del agua. La avenida Enrique Ocampo, en la zona de Pozo El Mistol, concentró algunas de las principales quejas por hundimientos, roturas de calzada y dificultades de circulación.

Los residentes vincularon los problemas a intervenciones sucesivas realizadas tras la construcción de la red troncal de cloacas. Según relataron, los hundimientos comenzaron luego de la colocación de cañerías y atribuyeron la situación a una compactación deficiente del suelo; las posteriores obras de pavimentación no habrían resuelto el problema.

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Evacuados y destrozos por las tormentas en Salta y Catamarca (Fuente El Ancasti)

También cuestionaron trabajos de cordón cuneta y nuevas excavaciones para conexiones domiciliarias. Tras las últimas precipitaciones, algunos sectores fueron cubiertos con tierra, una respuesta que los vecinos consideraron provisoria frente a los obstáculos para circular por la zona.

El deterioro alcanzó además al barrio 50 Viviendas, donde habitantes denunciaron hundimientos asociados a la obra cloacal, y al barrio 40 Viviendas de Polcos, cuyos vecinos cuestionaron el funcionamiento de los desagües. Allí denunciaron que el cierre de uno de esos conductos habría favorecido la acumulación de agua y dejado calles intransitables.

Algunas familias con viviendas afectadas por el ingreso de agua afirmaron que solicitaron asistencia ante la Municipalidad de Valle Viejo y Defensa Civil sin recibir todavía la ayuda requerida. La comuna informó que mantenía un operativo de control de daños y acompañamiento a los damnificados, según publicó El Ancasti.

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El municipio también indicó que empresas contratistas trabajaban en reparaciones de hundimientos sobre la traza de la obra cloacal, con intervenciones en la avenida Enrique Ocampo y otras calles del departamento. Las tareas incluyeron desagote y normalización del drenaje pluvial en distintos barrios, entre ellos 40 Viviendas de Polcos.