La operación se pagó íntegramente en acciones y se anunció el 28 de septiembre con un valor de unos USD 8.200 millones. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Difusión)

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AMD completó la compra de World Labs, la startup de inteligencia artificial fundada por Fei-Fei Li, según informó la empresa recientemente. La investigadora se incorporó al fabricante de procesadores como vicepresidenta ejecutiva y jefa científica, con reporte directo a la presidenta y directora ejecutiva, Lisa Su.

World Labs desarrolla modelos de IA que crean y simulan entornos tridimensionales interactivos, además de tecnología para que los robots aprendan en simulaciones. Según AMD, el equipo seguirá con su investigación de base y trabajará junto a los ingenieros de la compañía para definir su futura infraestructura de IA.

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“Poner en marcha la infraestructura de la próxima era de la superinteligencia exige optimizar a la vez las plataformas de cómputo y los modelos”, dijo Su en el comunicado. La directora ejecutiva agregó que la investigación del equipo de Li ayudará a definir el hardware, el software y los sistemas de AMD.

FOTO DE ARCHIVO: Un logotipo de AMD y una placa base de ordenador aparecen en esta ilustración tomada el 25 de agosto de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La operación se pagó íntegramente en acciones y se anunció el 28 de septiembre con un valor de unos USD 8.200 millones. AMD había dicho entonces que esperaba cerrarla antes de fin de año, sujeta a aprobaciones regulatorias.

El pago quedó por debajo de lo anunciado

El comunicado de cierre no menciona un valor final. Según un documento presentado por AMD ante el regulador bursátil de Estados Unidos, la empresa emitió 14.978.322 acciones nuevas para los antiguos accionistas de World Labs. El sitio financiero AI Stock Wire, que revisó el documento, informó que el cierre ocurrió el 13 de noviembre.

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La cantidad de acciones no estaba fijada en septiembre: el acuerdo la ligaba al precio promedio de la acción durante los 10 días de negociación previos al cierre. AI Stock Wire calculó que, al precio de cierre del viernes, esos títulos valían cerca de USD 8.000 millones. El medio precisó que AMD no explicó la diferencia con los USD 8.200 millones anunciados.

Las acciones nuevas equivalen a cerca del 0,9% de las acciones de AMD en circulación a fines de octubre, según el mismo medio, que citó el informe trimestral de la compañía. AMD las entregó en una colocación privada, no en una oferta pública.

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Una apuesta por los robots y la competencia con Nvidia

Al anunciar el acuerdo, AMD explicó que entender cómo evolucionan las cargas de trabajo de los modelos más avanzados le servirá para planificar sus productos. Li ya había aparecido junto a Su en la presentación de AMD en la feria CES de enero, donde se mostró Marble, un modelo de World Labs que arma una escena 3D a partir de unas pocas imágenes.

TechCrunch señaló en septiembre que Nvidia, el mayor rival de AMD en chips para IA, ya ofrece modelos abiertos del mismo tipo, llamados Cosmos, mientras que AMD solo había publicado modelos de texto y video. Yahoo Finanzas indicó que la compra ayudará a AMD a competir en modelos para robots.

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FILE PHOTO: FILE PHOTO: The logo of semiconductor company Advanced Micro Devices (AMD) is displayed over a booth at the Web Summit digital trade show in Vancouver, British Columbia, Canada, May 12, 2026. REUTERS/Chris Helgren/File Photo/File Photo

World Labs ya trabajaba con AMD antes del acuerdo. En su anuncio, la startup explicó que la relación técnica comenzó el año anterior, con el entrenamiento de modelos y la optimización de su ejecución en procesadores gráficos de AMD. Justin Johnson y Ben Mildenhall seguirán al frente del equipo junto a Li.

World Labs era una de las dos compras pendientes de AMD. La otra es Taalas, desarrolladora de chips especializados, por unos USD 2.900 millones entre efectivo y acciones, que la empresa espera cerrar antes de que termine 2026, sujeta a aprobaciones regulatorias, según su informe trimestral citado por AI Stock Wire.

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