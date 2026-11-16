OpenAI activa ChatGPT Ads en 14 países latinos: publicidad en español en la IA

ChatGPT es una de las plataformas de IA más usadas para buscar información o resolver dudas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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OpenAI, la empresa liderada por Sam Altman, amplió la disponibilidad de ChatGPT Ads (su sistema de publicidad) a 44 mercados, incluidos 14 países de América Latina, mediante un acuerdo que permitirá a marcas y agencias contratar espacios publicitarios en la plataforma con facturación y asistencia en cada territorio.

El anuncio extiende la llegada de la publicidad a un servicio de inteligencia artificial (IA) que millones de personas usan para consultar información, resolver dudas y comparar opciones.

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La lista regional abarca a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay. En esos 14 mercados, las compañías y agencias podrán acceder a ChatGPT Ads con procesos comerciales y soporte disponible en español.

Empresas de diferente tipo pueden pautar en ChatGPT, que es propiedad de OpenAI. (Foto: Europa Press)

Cómo pautar dentro de ChatGPT en Latinoamérica

La comercialización estará a cargo de Aleph, que actuará como revendedor de OpenAI en los mercados contemplados. La empresa dispondrá de grupos locales para el proceso de incorporación, la atención de consultas y el soporte inicial a anunciantes y agencias.

Además, las contrataciones podrán gestionarse con facturación local, opciones de crédito y pagos en la moneda de cada país.

Qué significa esta novedad en ChatGPT para las marcas

Para empresas y agencias de los países latinos, la medida abre una vía para contratar presencia publicitaria en un espacio de inteligencia artificial sin depender de operadores de otras regiones. El acceso local puede simplificar aspectos administrativos, como la facturación, el cobro y el soporte en el idioma de cada mercado.

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La pauta en ChatGPT puede aumentar la visibilidad de una marca. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Gastón Taratuta, fundador y director ejecutivo de Aleph, afirmó que “los anunciantes de 44 mercados van a poder trabajar con OpenAI a través de un equipo local que habla su mismo idioma”.

Agregó que el esquema contempla facturación en moneda propia y crédito, dos factores que podrían facilitar la entrada de compañías de menor escala a este tipo de servicios.

Cómo cambia la experiencia de los usuarios de ChatGPT

Para el público, la principal novedad será la incorporación de una lógica publicitaria en una herramienta utilizada para hacer preguntas y recibir respuestas generadas por inteligencia artificial.

Los usuarios de ChatGPT pueden recibir publicidad al usar la aplicación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

A diferencia de las redes sociales o los buscadores tradicionales, ChatGPT se organiza alrededor de conversaciones, lo que plantea dudas sobre la relación entre las respuestas, las sugerencias y los mensajes comerciales.

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En qué otros países se habilita la contratación de anuncios en ChatGPT

El acuerdo incorpora 16 países de Europa y Asia Central: Azerbaiyán, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Hungría, Kazajistán, Letonia, Lituania, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania y Uzbekistán.

Asimismo, la cobertura se completa con 10 territorios de Medio Oriente y África —Egipto, Kenia, Kuwait, Marruecos, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía y Emiratos Árabes Unidos— y cuatro de Asia-Pacífico: Bangladés, Camboya, Hong Kong y Sri Lanka.

Cada vez más empresas enfocan sus esfuerzos en tener mayor presencia en herramientas de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la publicidad llegó a las plataformas de IA

Los sistemas de inteligencia artificial se han convertido en una alternativa para buscar explicaciones, comparar productos, organizar tareas o encontrar sugerencias. Esa función puede acercar a los anunciantes a personas que ya expresan una necesidad concreta, aunque exige reglas claras sobre transparencia y protección de datos.

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La expansión de ChatGPT Ads en América Latina y otros mercados traslada ese debate a una escala más amplia. A medida que la publicidad se incorpore a estos servicios, usuarios, empresas y reguladores deberán observar cómo se separan los contenidos promocionados de las respuestas generadas por la plataforma.

El despliegue de este modelo confirma que los asistentes virtuales de IA atraviesan una transformación similar a la que vivieron los buscadores hace décadas.

En los próximos meses, el foco estará puesto en la adaptación de cada mercado y en la capacidad de estas plataformas para mantener estándares claros de transparencia mientras integran nuevas dinámicas dentro de la conversación.

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