El imputado actuó de forma premeditada y realizó varias detonaciones con arma de fuego que impactaron a la víctima en distintas partes del cuerpo.

Guardar

Un hombre con una sentencia condenatoria vigente disparó contra otra persona dentro de las oficinas administrativas del Centro Penitenciario La Joya y le causó la muerte.

El ataque, cometido en un área concurrida del penal, derivó en una imputación por homicidio doloso agravado y asociación ilícita.

PUBLICIDAD

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de su Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana, formalizó los cargos en audiencia y obtuvo la detención provisional del señalado.

El tribunal consideró la forma de ejecución del hecho, la gravedad del delito y los antecedentes penales del imputado.

El hecho ocurrió el 21 de abril en el corregimiento de Las Garzas, en Paso Blanco, dentro de los predios administrativos del penal panameño.

Un arma de fuego permanece sobre el escalón de una escalera de cemento junto a varias manchas de sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la reconstrucción de la institución, el imputado actuó de forma premeditada y realizó varias detonaciones con arma de fuego que impactaron a la víctima en distintas partes del cuerpo.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público sostuvo que el ataque se produjo en concierto previo con otros sujetos aún por identificar, lo que motivó también el cargo de asociación ilícita. La entidad atribuyó el hecho a un plan conjunto para delinquir dentro del centro de reclusión.

La misma sección de la PGN imputó, en una audiencia de solicitudes múltiples, el delito de homicidio en grado de tentativa contra otro hombre. El caso corresponde a un hecho ocurrido el 6 de junio en el sector de Tanara, en la invasión Valle Próspero, distrito de Chepo.

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público, el agresor hirió a la víctima en el abdomen con arma blanca y le provocó una lesión que puso en peligro su vida.

PUBLICIDAD

El tribunal legalizó la aprehensión del señalado y ordenó la detención provisional por riesgo de fuga, peligro de destrucción de pruebas y la gravedad del delito.

En ambos expedientes el Ministerio Público solicitó y obtuvo la detención provisional de los imputados, al considerar la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y, en el caso del penal La Joya, la existencia de una condena previa vigente del señalado.

Una silueta masculina de pie confronta a una mujer replegada contra una pared roja en una representación gráfica sobre la violencia doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de San Miguelito, dependiente de la PGN, logró la detención provisional de un hombre imputado por actos libidinosos y corrupción de menores. Los hechos se remontan a 2023.

PUBLICIDAD

Según la reconstrucción de la institución, el imputado se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima y abusó de su posición de autoridad y de la confianza que esta le tenía para cometer el delito en su perjuicio. Se trata de una menor de edad.

En la audiencia, el Ministerio Público sustentó el pedido de la medida cautelar en el peligro que representa el señalado para la víctima y en la naturaleza grave del delito. El tribunal acogió esos argumentos y ordenó su reclusión preventiva.

La Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Fiscalía Regional de San Miguelito imputó a otro hombre por violencia de género contra su expareja, tras legalizar su aprehensión en audiencia. El caso incluye dos episodios ocurridos en días consecutivos.

PUBLICIDAD

El primero se registró el 12 de noviembre, alrededor de las 17.30, en Cerro Cocobolo, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid. El Ministerio Público detalló que el imputado violentó la puerta de la residencia, ingresó por la fuerza y amenazó a su expareja con un arma blanca, además de causar daños en la vivienda.

Una mujer sentada en un rincón con la cabeza apoyada en sus brazos ilustra el impacto emocional del abuso interpersonal frente a la silueta de un hombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un día después, el 13 de noviembre, el hombre regresó al mismo domicilio para hostigar a la mujer. En esa oportunidad fue aprehendido por unidades policiales.

La Fiscalía basó su pedido de detención provisional en el peligro que representa el señalado para la víctima y en la gravedad del delito. El tribunal aceptó la solicitud y ordenó su reclusión mientras avanza el proceso.

PUBLICIDAD