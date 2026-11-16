Sam Altman elogió a Jensen Huang, pero evitó pronunciarse sobre su regreso a Nvidia: “Siempre fue uno de mis héroes; los héroes tienen defectos”

Sam Altman en el encuentro "Silicon Valley & The World" este lunes 16 de noviembre REUTERS/Manuel Orbegozo

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“Jensen siempre ha sido uno de mis héroes; los héroes tienen defectos”. Con estas palabras, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se refirió este lunes a Jensen Huang, el exCEO de Nvidia y a la posibilidad de que vuelva a conducir la compañía.

Altman hizo el comentario durante un encuentro que reúne a ejecutivos tecnológicos, inversores y funcionarios de distintos países para debatir sobre inteligencia artificial, semiconductores, política comercial y competencia geopolítica.

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Aunque expresó su admiración por Huang, Altman evitó pronunciarse a favor de su regreso. Dijo que no contaba con información suficiente para recomendar qué debería resolver Nvidia en esta etapa.

Sus palabras también adquieren otra dimensión a la luz de su propia experiencia. En noviembre de 2023, el consejo de administración de OpenAI lo apartó de la dirección ejecutiva. Después de varios días de crisis interna y negociaciones, Altman recuperó el cargo.

En ese contexto, planteó que le resulta difícil imaginar a Nvidia sin Huang, al mismo tiempo que subrayó que se trata de una empresa de gran escala con inversores que confían en sus mecanismos de gestión.

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Altman elogió a Huang, pero no recomendó que retome la conducción de Nvidia

Durante el encuentro Silicon Valley & The World, organizado por el medio estadounidense Semafor, Altman expresó su aprecio por Huang, aunque añadió el matiz sobre esa valoración: “Los héroes tienen defectos”.

El director ejecutivo de OpenAI vinculó el debate sobre el liderazgo de Nvidia con su propia destitución y retorno en 2023 (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Consultado por el periodista Reed Albergotti sobre si el exdirector ejecutivo debería regresar a Nvidia, el jefe de OpenAI respondió que no podía pronunciarse. “No creo saber lo suficiente para responder esa pregunta”, sostuvo.

Su postura combinó el reconocimiento personal al fundador con la decisión de no intervenir en una discusión que corresponde al directorio y a los accionistas de la compañía.

El vínculo entre ambas empresas tiene un peso central en el desarrollo de la inteligencia artificial. Nvidia ocupa una posición determinante en el suministro de procesadores especializados que usan OpenAI, Anthropic y otras firmas para entrenar y operar sus modelos.

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Por eso, una eventual vuelta de Huang concentra la atención de inversores y de referentes de la industria tecnológica.

La experiencia de OpenAI marcó la mirada de Altman sobre un posible regreso

Altman recordó que él mismo fue apartado de OpenAI hace tres años y regresó poco después. Esa experiencia explicó, en parte, la empatía que manifestó por Huang, aunque no modificó su respuesta sobre la conveniencia de una restitución.

Los procesadores especializados de Nvidia abastecen el entrenamiento de los modelos de OpenAI y de firmas competidoras como Anthropic (REUTERS/Fred Greaves)

El ejecutivo señaló que Nvidia es una compañía demasiado grande como para reducir su futuro a una sola figura.

Aun así, admitió que resulta difícil separar la imagen de la empresa de la de Huang, quien durante décadas estuvo al frente de la compañía y se convirtió en uno de los referentes de la expansión de la infraestructura para IA.

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La posible vuelta del exlíder de Nvidia se inscribe, además, en un debate sobre continuidad, liderazgo y confianza en el sector.

OpenAI prevé que la demanda de cómputo seguirá creciendo

En declaraciones a Fox News, Altman también abordó la capacidad de cómputo necesaria para la IA. Afirmó que durante el último año hubo “demasiada demanda de los inversores y no suficiente oferta”, y anticipó que el sector seguirá requiriendo más infraestructura.

Altman advirtió que las limitaciones físicas en centros de datos impedirán que el sector absorba todo el suministro previsto de chips (REUTERS/Carlos Barria)

Según explicó, durante años era más sencillo prever el consumo de obleas (discos de silicio sobre los que se fabrican los chips o semiconductores) y de procesadores porque la cadena de suministro dependía en gran medida de un solo proveedor.

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El escenario cambió con la aparición de más fabricantes, que calculan que una parte importante de su producción podría ser adquirida por OpenAI, Anthropic y otras empresas del rubro.

Altman advirtió que esas proyecciones no necesariamente se concretarán. Las compañías dedicadas a la IA tienen límites de demanda y restricciones físicas en sus propios centros de datos, por lo que no podrán ni necesitarán comprar todo el suministro previsto por los fabricantes.

El directivo enumeró obstáculos que pueden variar con el tiempo, entre ellos la disponibilidad de memoria, el ensamblaje de bastidores y la capacidad de los centros de datos.

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Pese a esas limitaciones, consideró clara la tendencia a largo plazo: la necesidad de cómputo seguirá en aumento, con avances y retrocesos propios de una industria en expansión.

Altman pidió que las personas conserven el control de las decisiones

El fundador de OpenAI afirmó que las personas deben retener el control de las decisiones frente a los sistemas automatizados (REUTERS/Carlos Barria)

El jefe de OpenAI vinculó la oposición a los centros de datos con preocupaciones que exceden a la infraestructura. Señaló que parte del rechazo público se relaciona con el empleo, la distribución del poder y el lugar que conservarán las personas en una economía cada vez más atravesada por sistemas automatizados.

“No quiero ese mundo”, dijo al describir un escenario en el que la sociedad cede el control de sus decisiones a las máquinas a cambio de beneficios tecnológicos.

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Para Altman, ni las posibles curas médicas ni el acceso a bienes más baratos justificarían una renuncia a la autonomía individual.

El empresario sostuvo que la industria debe asumir un compromiso inequívoco: la IA debe ser una herramienta que las personas puedan usar, no un sistema que decida por ellas.

También alertó sobre la brecha entre quienes dispongan de grandes capacidades de cómputo y quienes queden fuera de ese acceso.

En el mismo sentido, afirmó que los desarrolladores deben mostrar que están “del lado humano”. Vinculó la resistencia social a la IA con sus efectos económicos, los incidentes de ciberseguridad y la percepción de que una parte del sector no comparte esa prioridad.

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Jensen Huang, exdirector ejecutivo de Nvidia, recibió el respaldo de referentes tecnológicos que impulsan su regreso a la compañía (REUTERS/Fred Greaves)

El ejecutivo defendió una agenda política favorable a la innovación

Altman dijo que está dispuesto a trabajar con los dirigentes que resulten elegidos y expresó su deseo de que los partidos adopten posturas que, a su juicio, favorezcan la innovación en Estados Unidos. No respaldó a una fuerza política ni a una figura electoral concreta.

También reconoció los desafíos de seguridad que rodean al desarrollo de modelos de IA. Explicó que OpenAI debió adaptarse a un entorno donde distintos actores intentan obtener ventajas mediante accesos a información interna o contactos con sus ingenieros.

El director ejecutivo admitió que la seguridad operativa de la empresa no fue perfecta y que pudo haber sido engañada en algunas oportunidades.

Defendió una posición pragmática: rechazó tanto el desarrollo bajo secreto absoluto como la idea de tratar a la IA como una tecnología sin riesgos específicos de seguridad.