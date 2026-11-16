Junto a Miguel Merentiel, el capitán xeneize habló de cómo llegó el equipo con la fortaleza grupal a una nueva final internacional. Contó cómo están para el duelo ante Atlético Mineiro

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El capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, afirmó que el plantel está dispuesto a “dar el máximo” para quedarse con la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para el próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla. En paralelo, el cuerpo técnico que conduce Rodolfo Arruabarrena sigue de cerca la evolución física del lateral izquierdo Lautaro Blanco, quien no se entrenó con normalidad este lunes y genera incertidumbre de cara al partido.

En diálogo con la CONMEBOL, Paredes repasó el presente del plantel y puso el foco en el compromiso grupal por encima de los logros individuales. “Cada uno de nosotros entendió que lo colectivo es lo más importante para conseguir cosas importantes y creo que vamos por un buen camino”, sostuvo el mediocampista, que también hizo referencia a los jugadores que regresaron de lesiones para sumarse al objetivo común, entre ellos Blanco y Battaglia.

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El volante, que ya consiguió el título de la Liga Profesional como capitán tras el triunfo por 1 a 0 sobre Defensa y Justicia, remarcó el rol de Arruabarrena en la transformación del equipo. “Fue muy importante él para lo que es el grupo, para lo que es la idea de juego, para también demostrarnos lo que significa jugar con esta camiseta”, señaló sobre el entrenador, a quien calificó como una pieza clave en la conducción del plantel.

Pese a contar con una extensa trayectoria en definiciones, incluidas dos finales del mundo con la selección argentina y una de la Champions League con el Paris Saint-Germain, Paredes remarcó el significado particular que tiene esta final para él. “Va a ser especial por lo que significa para mí esta camiseta, lo que significa para todos nosotros volver a jugar una final internacional”, expresó el futbolista, que buscará su primera copa internacional vistiendo la camiseta xeneize.

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El cruce ante el Atlético Mineiro representa para Boca la posibilidad de recuperar un título a nivel continental después de 18 años sin festejos internacionales. Paredes evitó generar expectativas desmedidas sobre el resultado. “Trato de no pensar mucho. Trato de vivir mi vida, mi carrera y esa final como he vivido las anteriores”, cerró el capitán, quien también envió un mensaje a los hinchas que seguirán el partido desde distintas partes del mundo y les pidió confianza en el esfuerzo del plantel.

Leandro Paredes y Lautaro Blanco, futbolistas de Boca Juniors

Mientras el plantel afrontaba este lunes el primer entrenamiento pensando en la definición continental, Blanco no trabajó a la par de sus compañeros en el predio de Ezeiza. El lateral izquierdo, que había quedado afuera de la convocatoria del sábado ante Banfield por la semifinal de la Copa Argentina a raíz de un cuadro de fatiga muscular, continuó con tareas diferenciadas junto al volante Rodrigo Battaglia, quien tampoco se encuentra al 100% físico.

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El defensor rosarino es, según los datos del cuerpo técnico, el futbolista con más minutos acumulados en el segundo semestre del plantel, lo que derivó en el desgaste físico que motivó su ausencia del último fin de semana. Si bien no presenta ninguna lesión diagnosticada, Blanco terminó al límite de sus posibilidades físicas tras el partido frente a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura, lo que llevó a Arruabarrena a resolver su descanso preventivo ante Banfield.

El cuerpo técnico diseñó un esquema de recuperación progresiva para el jugador, con el objetivo de que esté en condiciones óptimas para el partido del sábado. La planificación contempla que Blanco continúe con trabajos diferenciados este martes y se reincorpore a las prácticas grupales a más tardar el miércoles, último entrenamiento en Ezeiza antes de que la delegación viaje a Barranquilla.

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Según trascendió, en Boca descartan que la situación represente un riesgo real para la titularidad del lateral en la final, dada la relevancia que ocupa dentro del esquema táctico de Arruabarrena. El resto de los futbolistas que disputaron la victoria 3 a 0 ante Banfield realizaron trabajos regenerativos sin inconvenientes y aumentarán la intensidad de los ejercicios de manera progresiva a medida que se acerque el compromiso decisivo ante Atlético Mineiro.