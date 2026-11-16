Diseños futuristas, cámaras en lugar de espejos y más: las propuestas de Nissan, Kia, Avatr y Volvo en Colombia

El prototipo conceptual Kia Vision Meta Turismo obtuvo el premio Red Dot Award 2026 por su diseño con tres modos de interacción digital.

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Nissan, Kia, Avatr y Volvo presentaron, en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2026, novedades que van desde nuevas motorizaciones electrificadas hasta un concepto de hiperlujo tecnológico.

Cada marca llevó al evento un enfoque distinto: electrificación progresiva, diseño conceptual, lujo digital y seguridad estructural. Estas fueron sus propuestas.

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Nissan llega con más tecnologia electríca e híbrida

Nissan presentó la nueva Kicks e-POWER, y Colombia se convirtió en el primer mercado fuera de Japón en recibirla. El sistema entrega 140 hp y 315 Nm de torque, con una batería de iones de litio de 2,1 kWh y tracción delantera eléctrica, sin necesidad de conexión externa de carga.

Con este lanzamiento, Colombia reúne tres vehículos con tecnología e-POWER: X-Trail, Qashqai y Kicks. El modelo llega en versiones Advance y Platinum.

Nissan presentó la Frontier PRO PHEV, su primera pickup híbrida enchufable con 350 hp y capacidad de remolque de 2.500 kilogramos.

La marca también presentó su primera pickup híbrida enchufable: la Frontier PRO PHEV. Combina un motor 1,5 L turbo con un motor eléctrico y una batería de 20 kWh, para entregar hasta 350 hp y 660 Nm de torque, con tracción 4WD y capacidad de remolque de hasta 2.500 kilogramos.

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Kia muestra su modelo futurista

Kia incorporó al New Seltos una motorización 1.6 HEV de 155 hp y 265 Nm de torque, asociada a una transmisión de doble embrague DCT. La oferta híbrida se divide en tres versiones: Vibrant HEV, Zenith HEV y X Line HEV.

El lanzamiento ocurrió dentro de Kia Design House, donde la marca también exhibió el Vision Meta Turismo, un vehículo conceptual reconocido con el Red Dot Award 2026 en la categoría Design Concept.

El prototipo propone tres modos de experiencia digital: Speedster, orientado a la conducción deportiva; Dreamer, enfocado en recorridos urbanos con realidad aumentada; y Gamer, pensado como espacio de entretenimiento cuando el vehículo está detenido.

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Avatr presentó sus primeros vehículos en Colombia

Avatr, la submarca deportiva de Changan, llegó a Colombia con los modelos Avatr 07 y Avatr 11. Según explicó Juan Carlos López, gerente general de la empresa, el proyecto incorporó también al jefe de diseño de Dior y al de una marca alemana de lujo.

La marca Avatr inició operaciones en Colombia con los modelos 07 y 11, desarrollados junto a diseñadores de la industria del lujo.

El Avatr 11 es una SUV 100% eléctrica con 569 hp y aceleración de cero a cien kilómetros por hora en 4,8 segundos, con tracción en las cuatro ruedas. López definió la propuesta de la marca como “hiperlujo”: la búsqueda de que cada segundo dentro del vehículo sea una experiencia sublime.

Entre sus elementos distintivos, el vehículo incorpora más de 25 parlantes, asientos de cero gravedad, espejos reemplazados por cámaras digitales en tiempo real, asistente de voz, sistema de parqueo autónomo y un alerón variable según la velocidad.

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Volvo centra su propuesta en seguridad

Volvo llevó al salón un Volvo EC40 100% eléctrico que sufrió un accidente real en carreteras colombianas, con marcas de impacto intactas, para mostrar cómo la carrocería y las zonas de deformación programada protegieron la celda de supervivencia y el sistema de alto voltaje. El ocupante, según el texto difundido por la marca, no sufrió heridas de gravedad.

Volvo expuso un modelo EC40 impactado en carreteras colombianas para demostrar la efectividad de su celda de supervivencia.

Ángela Bolívar, gerente de Mercadeo de Volvo en Colombia, destacó que la ingeniería de seguridad actúa en fracciones de segundo cuando más se necesita, un legado que la marca inició en 1959 con la invención del cinturón de tres puntos, cuya patente liberó para toda la industria.

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La marca anunció además el regreso del XC40 B4 Mild Hybrid, en versiones Plus y Ultra, con rines de 19 y 20 pulgadas respectivamente y sistema de audio Harman Kardon en la versión superior.

Alberto Telch, gerente de marca de Volvo en Colombia, explicó que el mild hybrid representa el 60% del mercado premium, segmento en el que la marca no participaba hasta ahora.

Además, detalló que los vehículos cuentan con un sistema de cinturón de tres mecanismos, refuerzos laterales con dos barras transversales y frenado automático que evalúa tanto el tráfico delantero como el trasero.