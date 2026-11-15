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Polémica en la Fórmula 1 por la dura frase contra un piloto que desató un escándalo interno: “Es un ataque sin precedentes”

Un periodista británico no podrá asistir a las últimas carreras de la temporada luego de agraviar a Charles Leclerc

La FIA le suspendió la acreditación a un periodista británico (Reuters)
La FIA le suspendió la acreditación a un periodista británico (Reuters)
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Un escándalo sin procedentes salió a la luz de cara a la recta final de la temporada de la Fórmula 1. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) retiró la acreditación de prensa del periodista británico Jonathan McEvoy para las tres últimas carreras del 2026. La medida derivó en que el Daily Mail, medio para el que trabaja el cronista, anunciara que no realizará cobertura de los Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

La sanción entró en vigencia de forma inmediata e impide a McEvoy acceder al paddock hasta el comienzo de la temporada 2027. El conflicto se originó tras una columna publicada luego del Gran Premio de la Ciudad de México, en la que el periodista se refirió Charles Leclerc con la expresión “sneaky little bastard” (pequeño bastardo astuto).

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Hay que recordar que la interna entre los pilotos de Ferrari quedó expuesta luego de lo sucedido en la largada cuando Leclerc atacó a Lewis Hamilton y el siete veces campeón del mundo defendió su posición. La maniobra permitió que Max Verstappen se impusiera y alcanzara su victoria número 74 en la F1. Ferrari había ocupado las dos primeras posiciones después de la primera curva, pero terminó la carrera con el británico en la 2° posición y el monegasco, cuarto. El responsable del equipo Fred Vasseur cuestionó a sus corredores: “Creo que se trata de una falta de respeto hacia la marca”, expresó tras la carrera.

La comunicación de la FIA fue atribuida a su director general, Alberto Villarreal. En la carta enviada a McEvoy, el organismo cuestionó los términos empleados por el periodista y sostuvo que el artículo no se ajustaba a las exigencias aplicables a los medios acreditados en el campeonato. “La FIA considera que su artículo no cumple con los estándares de profesionalismo que se esperan de los representantes de los medios acreditados para cubrir el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA”, señaló el directivo en un comunicado.

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La federación resolvió revocar el permiso de prensa para las tres pruebas que restan en el calendario. “Por consiguiente, la FIA ha decidido, en ejercicio de su facultad discrecional conforme a las Directrices de Acreditación del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2026, retirar su acreditación de prensa para lo que resta de la temporada 2026, con efecto inmediato”, concluyó la comunicación.

La F1 entra en su última parte del calendario con tres circuitos para terminar la temporada (Reuters)
La F1 entra en su última parte del calendario con tres circuitos para terminar la temporada (Reuters)

Un portavoz de la FIA también explicó que el sistema de acreditaciones queda bajo decisión del organismo. “Tal como se establece en las Directrices del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2026, la acreditación de prensa se otorga a la entera discreción de la FIA y puede ser revocada en cualquier momento sin previo aviso”, indicó, según reveló el sitio especializado Planet F1.

El mismo portavoz añadió que las normas contemplan un estándar de conducta para los periodistas que reciben autorización para trabajar en las carreras. “Las Directrices establecen que se esperan los más altos estándares de imparcialidad y profesionalismo como requisito mínimo para la acreditación de prensa”, afirmó.

La reacción del Daily Mail fue no enviar a otro periodista para las últimas tres fechas. El diario anunció que no publicará información sobre las carreras ni sobre las conferencias de prensa de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. “El Daily Mail boicoteará a la Fórmula 1 después de que el corresponsal de automovilismo Jonathan McEvoy recibiera una sanción ‘draconiana’ que le impedirá trabajar durante el resto de la temporada por parte del organismo rector de este deporte”, expresó el medio inglés.

Chris Dean, jefe de Deportes del periódico, cuestionó el retiro de la acreditación. “Este es un ataque sin precedentes e indignante contra la libertad de prensa”, sostuvo. Dean consideró que la reacción de la FIA resultó desmedida frente a los términos utilizados en la columna. “Nos encontramos en un terreno peligroso cuando la FIA reacciona de forma tan desproporcionada ante una crítica leve y justa a un solo piloto”, declaró.

El periodista habló sobre Leclerc y su batalla interna con Lewis Hamilton (Reuters)
El periodista habló sobre Leclerc y su batalla interna con Lewis Hamilton (Reuters)

También defendió la trayectoria de McEvoy dentro de la cobertura de la categoría. “Jonathan McEvoy es un periodista intrépido y de primera categoría que lleva a los lectores tras bambalinas a la Fórmula 1. La FIA debería restituirle su acreditación de inmediato”, afirmó.

¿Sobre que trató la columna de opinión que desató el escándalo? Apuntó a la lucha interna en la Scudería y analizó la situación que protagonizaron el propio piloto monegasco con Lewis Hamilton. “Este es un asunto espinoso. Leclerc cree que puede hacer lo que quiera, protegido por facciones dentro de Ferrari que lo han patrocinado desde joven, como producto de la academia de la Scuderia. Hamilton protesta contra esta relación de afecto sesgada. Los equipos gravitan en determinadas direcciones, y Hamilton intenta afirmarse en la ecuación en un entorno ajeno y antiinglés que Leclerc considera, aunque sea subconscientemente, su dominio”, escribió el cronista del periódico británico. Fue en ese contexto que utilizó la frase que generó repudió sobre el perfil de Leclerc.

El caso sumó cuestionamientos de entidades vinculadas al periodismo en el Reino Unido. Andrew Moger, director ejecutivo de la News Media Coalition, defendió la posibilidad de expresar opiniones sobre los protagonistas de la Fórmula 1. “Nos guste o no, la libertad de expresión, como la capacidad de compartir puntos de vista, y la libertad de prensa, siguen siendo vitales para unas sociedades informadas, el debate y la conversación, incluso sobre el comportamiento de los pilotos de F1 y, evidentemente, la sensibilidad de los equipos”, manifestó.

El ex jefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, expresó su sorpresa por la medida. “No sé por qué la FIA haría algo así”, dijo. “Además de que me cae bien Jon, está haciendo un trabajo fantástico”. Ecclestone completó su postura con una defensa de la labor del periodista: “Tengo muchas ganas de leer lo que escribe. No tengo por qué hacerlo, es mi decisión. Me parece una auténtica locura”.

Con más de dos décadas de trayectoria en los circuitos, el británico Jonathan McEvoy es el corresponsal de Fórmula 1 más longevo entre los diarios nacionales del Reino Unido. Incorporado al Daily Mail en 2004, ha cubierto cerca de 400 Grandes Premios —presenciando desde el cierre de la primera etapa de Michael Schumacher hasta la totalidad de la carrera de Lewis Hamilton— y cuenta con una amplia experiencia multideportiva que incluye haber sido corresponsal jefe en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y cronista de fútbol en el Liverpool Daily Post. Reconocido en el paddock por su estilo directo, agudo y sin concesiones, su veto resulta especialmente llamativo por tratarse de una de las firmas históricas y mejor conectadas del periodismo de motor europeo.

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