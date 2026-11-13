Animales cyborg: perros clonados para uso militar, insectos teledirigidos y especies modificadas genéticamente

Tomás Balmaceda analizó en Infobae al Mediodía los animales cyborg y su futuro en el campo de batalla

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Perros clonados para participar en operaciones militares, cucarachas equipadas con sensores capaces de detectar sobrevivientes entre los escombros y animales modificados genéticamente para resistir enfermedades o crecer más rápido. Los avances de la biotecnología están llevando la intervención humana sobre otras especies a una nueva escala: organismos vivos que incorporan dispositivos electrónicos, reciben estímulos para modificar sus movimientos o son alterados genéticamente para cumplir funciones específicas.

Estos desarrollos, que combinan clonación, edición genética y tecnología aplicada a organismos vivos, forman parte de una industria en expansión con posibles aplicaciones en la seguridad, las operaciones de rescate y la producción de alimentos. El concepto de animales cyborg sintetiza una transformación que ya dejó de pertenecer exclusivamente a la ciencia ficción.

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El tema fue analizado por Tomás Balmaceda en Infobae al Mediodía, donde presentó algunos de los experimentos y proyectos que buscan ampliar las capacidades de distintas especies. “Contamos hoy con un montón de animales que están justamente modificados genética y tecnológicamente”, explicó.

Los planes de equipamiento militar contemplan el uso de exoesqueletos externos para ampliar la fuerza física de los perros (REUTERS/Jonathan Alcorn/File Photo)

Aunque la intervención humana sobre los animales existe desde hace siglos, a través de la domesticación y la selección de razas, las herramientas actuales permiten modificar sus características con una precisión y una velocidad inéditas.

Perros clonados para operaciones militares

Uno de los proyectos más llamativos es el de Warhound, una iniciativa vinculada con Ben Lamm y Palmer Luckey que apunta a desarrollar perros clonados para aplicaciones militares. La propuesta consiste en reproducir ejemplares seleccionados por sus características físicas y capacidades para participar en operaciones de seguridad y combate.

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Según explicó Balmaceda, el proyecto busca responder a las dificultades que enfrenta el Ejército de Estados Unidos para incorporar perros militares. “El 80% de los perros militares de los Estados Unidos son importados, los importan de Europa”, señaló.

A ese problema se suma el elevado porcentaje de animales que no supera los procesos de selección y entrenamiento. “De todos esos perros que se importan para que puedan participar en ejercicios bélicos o directamente en la guerra, la mitad no sirven”, afirmó.

Los planes de equipamiento militar contemplan el uso de exoesqueletos externos para ampliar la fuerza física de los perros

La clonación permitiría reproducir ejemplares con características consideradas valiosas para esas tareas. El proyecto también contempla una segunda etapa de integración tecnológica, con dispositivos y estructuras externas que podrían ampliar las capacidades físicas de los animales.

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Entre las posibilidades mencionadas aparecen los exoesqueletos y otros elementos que los perros podrían transportar durante las operaciones. La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa el uso de animales en conflictos armados y los límites de su utilización con fines militares.

Cucarachas cyborg para buscar personas entre los escombros

Otra aplicación de estas tecnologías se encuentra en las operaciones de rescate. Investigadores desarrollaron cucarachas de Madagascar equipadas con pequeños dispositivos electrónicos que permiten orientar sus movimientos mediante estímulos externos.

Los insectos, que pueden alcanzar unos seis centímetros de longitud, llevan sobre el cuerpo una estructura con componentes electrónicos y una célula solar. El sistema permite dirigirlos a distancia y aprovechar su capacidad natural para desplazarse por espacios estrechos y de difícil acceso.

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Científicos desarrollaron cucarachas de Madagascar teledirigidas con sensores para localizar sobrevivientes entre los escombros de catástrofes

La utilidad de estos organismos aparece especialmente después de terremotos, derrumbes y otras catástrofes. Equipadas con cámaras térmicas y sensores, las cucarachas pueden ingresar en zonas donde los equipos de emergencia tienen dificultades para llegar y colaborar en la búsqueda de señales de vida.

Balmaceda mencionó experiencias en las que estos insectos fueron utilizados para localizar sobrevivientes entre los escombros. “Estas cucarachas sirven para el rescate”, explicó.

A diferencia de los robots convencionales, estos dispositivos aprovechan la movilidad de un organismo vivo y la combinan con mecanismos de control tecnológico. El resultado es un sistema que permite utilizar las capacidades biológicas de una especie para desarrollar tareas que, de otro modo, requerirían equipos más complejos.

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Salmones, cerdos y vacas modificados genéticamente

La intervención sobre otras especies también avanza en la industria alimentaria. En este campo, la edición genética permite modificar características de los animales para acelerar su crecimiento, aumentar su resistencia a enfermedades o adaptarlos a condiciones ambientales adversas.

El proyecto Warhound promueve la clonación de perros seleccionados para tareas de combate y operaciones de seguridad militar (REUTERS/Andrew Kelly)

Uno de los ejemplos mencionados fue el del salmón genéticamente modificado para crecer más rápido. La intervención busca reducir los tiempos de producción y responder a una demanda creciente de alimentos.

También existen desarrollos aplicados a cerdos para aumentar su resistencia frente a determinadas enfermedades que afectan a los sistemas de producción intensiva. Estas modificaciones buscan reducir la vulnerabilidad de los animales y limitar el impacto de patologías que pueden comprometer la actividad.

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En el caso del ganado bovino, Balmaceda mencionó los ejemplares conocidos como slick, que presentan características genéticas asociadas con una mayor tolerancia al calor. La adaptación resulta relevante para la producción ganadera en regiones expuestas a temperaturas elevadas.

Estos casos muestran que la modificación genética ya tiene aplicaciones concretas en la producción agropecuaria. La diferencia respecto de las prácticas tradicionales de selección animal está en la posibilidad de intervenir directamente sobre determinadas características del organismo.

“La clonación genética y la edición genética es un negocio y una gran industria”, sostuvo Balmaceda, quien destacó que estas tecnologías están modificando la relación entre la ciencia, la producción y el mundo animal.

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La biotecnología actual permite la integración de dispositivos electrónicos y modificaciones genéticas en diversas especies animales (EFE/Colossal)

Los dilemas éticos detrás de los animales cyborg

El avance de estos desarrollos también abre interrogantes sobre los límites de la intervención humana. La posibilidad de modificar genéticamente a un animal o incorporar dispositivos que permitan controlar sus movimientos plantea una discusión que excede las capacidades técnicas de cada experimento.

El punto central es determinar qué significa mejorar a un organismo vivo y desde qué perspectiva se evalúa esa mejora. Un perro seleccionado para participar en operaciones militares, una cucaracha equipada para encontrar sobrevivientes o un cerdo modificado para resistir enfermedades pueden representar avances desde una mirada productiva o funcional. Sin embargo, esas intervenciones no necesariamente contemplan el bienestar de los animales.

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“Estamos todo el tiempo diciendo que estas son mejoras. Bueno, ¿mejores para qué?”, preguntó Balmaceda durante su columna.

El filósofo cuestionó la concepción utilitaria que atraviesa buena parte de estos proyectos y advirtió sobre una industria que tiende a evaluar a los animales en función de los beneficios que pueden ofrecer a los seres humanos.

A medida que la biotecnología amplía las posibilidades de modificar organismos vivos, la discusión ya no pasa solamente por lo que la ciencia es capaz de hacer. También involucra los criterios con los que se decide intervenir sobre otras especies y los límites que deberían establecerse para convertirlas en herramientas al servicio de las necesidades humanas.

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