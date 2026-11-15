Los enlaces para compartir archivos en Google Drive o iCloud siguen activos hasta que el dueño los cierre

El reenvío por error o el compromiso de cuentas de correo facilita el acceso de terceros a carpetas privadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los enlaces creados para compartir archivos en la nube como Google Drive o iCloud siguen funcionando hasta que su propietario los desactiva, y con el tiempo aumenta la posibilidad de que lleguen a manos ajenas.

Compartir mediante un enlace no es inseguro en sí mismo: estos vínculos cuentan con protección predeterminada. El principal factor a considerar es el tiempo. Un enlace enviado hace años a un amigo puede seguir activo, y quien lo conserve podrá abrir el contenido.

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Existen dos posibles vías de difusión involuntaria. Una persona puede reenviar el enlace por error en un correo electrónico, o la cuenta de correo de un contacto puede verse comprometida. En ambos casos, un tercero podría acceder a las carpetas sin que el propietario lo advierta.

Los enlaces para compartir archivos en la nube continúan activos hasta que el usuario los desactiva de forma manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los permisos definidos por el usuario, esa persona podría limitarse a ver los archivos o también modificarlos y eliminarlos. Al desactivar el enlace, deja de estar disponible para quienes accedían mediante él.

Cada servicio ofrece su propio método de revisión

En OneDrive, desde el portal web se debe abrir la sección de vínculos compartidos y seleccionar los elementos compartidos por el usuario.

Los archivos se ordenan por fecha de modificación, lo que facilita localizar los más antiguos. Con los tres puntos junto a cada elemento se administra el acceso, y el ícono del cubo de basura permite eliminar un enlace abierto.

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OneDrive y Dropbox ofrecen la función de programar una fecha de vencimiento automático para los enlaces de acceso. (Apple)

En iCloud, la web incluye una sección de archivos compartidos. Aunque no permite ordenarlos, sí permite buscarlos mediante el cuadro de búsqueda. Desde el menú de cada archivo se puede bloquear el acceso a contactos específicos, cambiar el permiso de edición a solo lectura o dejar de compartirlo por completo.

Dropbox cuenta con funciones que pueden ayudar a revisar los enlaces compartidos, como recordatorios dentro de la aplicación. Su sección de archivos compartidos diferencia entre archivos y carpetas, y un botón dentro de la configuración del enlace permite cancelar el uso compartido.

Google Drive ofrece opciones para identificar contenidos compartidos, como filtrar por personas o seleccionar «cualquiera con el enlace», que muestra los elementos disponibles mediante un vínculo. Desde el engranaje del panel de uso compartido se pueden quitar contactos y desactivar el enlace.

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La plataforma web de iCloud permite revocar accesos a contactos específicos o restringir los permisos a solo lectura. (Applesfera)

Solo dos servicios permiten fijar una fecha de vencimiento

La guía señala otra diferencia: OneDrive y Dropbox permiten programar el vencimiento de un enlace al crearlo.

En OneDrive se configura desde el engranaje del panel para compartir. En Dropbox aparece como la opción de caducidad del enlace, dentro de los ajustes de uso compartido.

Google Drive permite gestionar los permisos y desactivar enlaces manualmente cuando sea necesario. En el caso de Dropbox, la caducidad del enlace resulta útil siempre que los destinatarios abran el archivo dentro del plazo establecido.

Los vínculos en Google Drive e iCloud no disponen de caducidad automática y requieren revisiones periódicas del usuario. (Imagen ilustrativa)

La recomendación es repetir esta revisión con regularidad, ya que las aplicaciones involucradas suelen facilitar el proceso. El texto no indica una frecuencia concreta ni cifras sobre la cantidad de enlaces antiguos que podrían difundirse.

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Los enlaces de iCloud y Google Drive seguirán activos hasta que alguien los cierre manualmente, ya que ninguno de los dos servicios ofrece vencimiento automático.

Google lanza aplicación de escritorio de Gemini para Windows

Google lanzó una aplicación de escritorio de Gemini para Windows que permite utilizar su asistente de inteligencia artificial mediante el atajo Alt + Espacio, sin interrumpir otras tareas.

Google lanzó una aplicación de escritorio de Gemini para Windows con acceso directo mediante teclado. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La herramienta redacta textos, resume documentos, responde consultas y genera imágenes o videos.

También se integra con Gmail, Drive, Documentos y Calendar para localizar datos, comparar notas y sintetizar archivos.

Incluye Nano Banana, Gemini Omni y Gemini Spark, un agente orientado a investigación, planificación y organización de documentos locales. La empresa prevé sumar en Windows la opción de compartir pantalla con Gemini, disponible en macOS. El lanzamiento amplía el acceso al sistema.

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