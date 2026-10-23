Tecno

Más de 30 grandes empresas despidieron personal este año mientras redirigen su inversión a la IA

Un relevamiento de Reuters muestra recortes que van desde la banca hasta el comercio minorista y la tecnología

Ilustración de una figura en traje con "IA" luminosa en lugar de cabeza señalando, mientras un hombre triste en traje lleva una caja con objetos personales.
Grandes empresas han despedido a su plantilla para invertir en IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Más de 30 grandes empresas de sectores tan distintos como la banca, el comercio minorista y la tecnología anunciaron despidos este año mientras redirigen inversión hacia la inteligencia artificial, según un relevamiento de la agencia Reuters actualizado el 22 de octubre.

La lista, que la agencia actualiza a medida que surgen nuevos anuncios, incluye recortes que van desde unos pocos cientos de puestos hasta decenas de miles, y abarca compañías de Estados Unidos, Europa, Australia y Brasil.

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El banco HSBC encabeza la lista: evalúa un recorte de hasta 20.000 puestos, cerca del 10% de su plantilla, en medio de una reestructuración que la entidad vinculó a la adopción de IA. Amazon confirmó en enero 16.000 despidos corporativos como parte de una reorganización que la empresa atribuyó a la eficiencia y a la inteligencia artificial.

Escritorio con una computadora portátil, una taza y una caja de cartón abierta con una planta, frente a una silla vacía y un ventanal de oficina.
El sector bancario es el que mayor despidos ha tenido para empezar a integrar la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banca, uno de los sectores más golpeados

Standard Chartered anunció en mayo el recorte de más de 7.000 empleos a lo largo de cuatro años, en un plan de optimización operativa impulsado por IA. Mizuho informó en febrero que eliminará hasta 5.000 puestos en una década como parte de una estrategia de largo plazo.

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Barclays se sumó en octubre con el recorte de unos 5.000 empleos, el 5% de su plantilla, con impacto en áreas de soporte. Danske Bank y DNB, dos bancos escandinavos, también anunciaron reducciones de 420 y cerca de 400 puestos, respectivamente, que atribuyeron al mayor uso de automatización.

Los gigantes tecnológicos también recortan

Microsoft despidió en julio a 4.800 empleados, el 2,1% de su plantilla, con impacto en sus áreas comercial y de Xbox. La empresa dijo en un memo interno, citado por Reuters, que la IA cambió la forma en que se ejecutan tareas rutinarias, aunque enmarcó los recortes como un reordenamiento de recursos.

Un hombre de espaldas lee una carta de despido y finiquito en una oficina con cubículos, cajas de mudanza sobre el escritorio.
Amazon, Microsoft y Meta han despedido a sus empleados para invertir en IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta eliminó más de 1.000 puestos en su división Reality Labs en enero, en un giro desde el metaverso hacia los dispositivos de IA, y sumó otros 600 recortes en octubre dentro de su laboratorio de superinteligencia. La compañía además advirtió en marzo que su plantilla podría reducirse hasta un 20%, mientras planea invertir USD 600.000 millones en centros de datos para 2028.

Block, la empresa de pagos que dirige Jack Dorsey, recortó en febrero más de 4.000 puestos, cerca de la mitad de su plantilla, en una reestructuración centrada en IA. Cloudflare, Snap, Pinterest y Autodesk también anunciaron reducciones de entre varios cientos y mil empleos vinculadas a su apuesta por la automatización.

De la industria pesada al software

La química Dow despidió en enero a 4.500 personas, el 13% de su plantilla, como parte de una automatización de sus procesos de punta a punta. La cadena de supermercados Kroger confirmó en octubre recortes corporativos de alrededor de 3.000 puestos, también enmarcados en una reestructuración de eficiencia e IA.

La australiana WiseTech Global, que fabrica software de logística, eliminará 2.000 empleos, casi un tercio de su plantilla global de 7.000 personas, para integrar IA en su software y en sus operaciones internas. La compañía afirmó que algunos proyectos que antes tardaban seis o siete meses ya se completan en un día, según informó Reuters.

Ilustración de una mujer con traje de oficina y expresión triste, sosteniendo una caja con pertenencias y un papel de 'TERMINATION', en una plaza con edificios y gente.
La industria del software también atraviesa una transformación al incluir IA en su desarrollo y despedir a sus empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

British American Tobacco anunció en junio el recorte de 5.500 puestos, con el traslado de otros 3.500 roles a terceros, dentro de un plan de reducción de costos basado en IA que afecta a cerca del 20% de su plantilla. Intuit, HP, SEB, Allianz, Atlassian y Fair Isaac (FICO) completan la lista con reducciones de entre 500 y 3.000 empleos cada una.

La consultora de finanzas personales Intuit recortó en mayo unos 3.000 puestos, el 17% de su plantilla, como parte de una reestructuración operativa con mayor foco en IA. FICO, la firma que calcula puntajes crediticios en Estados Unidos, anunció en octubre el recorte del 15% de su plantilla, unos 570 puestos, para simplificar su estructura con flujos de trabajo de IA.

Meta mantiene uno de los plazos más concretos de la lista: la compañía deberá definir antes de 2028 si cumple con la inversión de USD 600.000 millones en centros de datos que anunció junto con la posible reducción de hasta el 20% de su plantilla.

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