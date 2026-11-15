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La reacción de Jorge Jesus cuando le preguntaron si Portugal extrañó a Cristiano Ronaldo tras la dura derrota contra Dinamarca

El entrenador lusitano fue categórico y buscó dar vuelta la página sobre el tema CR7 tras su retiro definitivo luego del 4-1 en contra

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Jorge Jesus defendió que Cristiano Ronaldo ya no forme parte de la selección portuguesa tras la goleada 4-1 sufrida ante Dinamarca en Braga, en el primer partido de la era posterior al retiro del histórico delantero. El técnico aseguró que el homenaje recibido por el ex capitán fue merecido, pero rechazó que su ausencia explique el resultado.

“No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es normal que la gente lo extrañe y que no olvide lo que Cris consiguió durante sus 23 años con la selección. Eso es indiscutible. ¿Extrañar? ¿Qué hay que extrañar? Si ya no está disponible para la selección nacional, ¿qué es exactamente lo que extrañamos? Solo si fuera alguien que me hiciera compañía. Ya no juega, ya no está aquí y ya tomó su decisión sobre su situación", fue la categórica respuesta de Jorge Jesus en rueda de prensa.

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Vale mencionar que los titulares portugueses salieron al campo con el número siete de Ronaldo y la grada le dedicó una ovación en el minuto 7. Por otra parte, se refirió al repudio de algunos fanáticos frente al inesperado tanteador adverso: “En cuanto a que algunos aficionados se hayan marchado del estadio cuando el equipo perdía 4-1, nadie está satisfecho ni contento. No estábamos preparados para la posibilidad de perder aquí y mucho menos por 4 a 1″.

Hay que recordar que el ex estratega de Al Nassr se había mostrado inmutable después de que Cristiano oficializara su adiós del seleccionado nacional y negó públicamente sentirse responsable de su salida. Afirmó que no cambiaría ninguna de las decisiones que tomó, ya que “siempre priorizó las necesidades del equipo”, aunque admitió que quizá se precipitó en algunos pasos. También dijo que el final de Ronaldo en el combinado nacional era algo que, tarde o temprano, iba a ocurrir y que el propio futbolista eligió el momento para hacerlo.

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Jorge Jesus se mostró entero pese a la derrota por goleada de Portugal (REUTERS/Rita Franca)
Jorge Jesus se mostró entero pese a la derrota por goleada de Portugal (REUTERS/Rita Franca)

El técnico había remarcado que no existe resentimiento con CR7, a quien definió como un símbolo de Portugal y una referencia para las nuevas generaciones. Jesus contó que no habló con Ronaldo tras conocer la noticia, aunque había pensado en convocarlo para la Nations League. Además, sostuvo que la presión sobre su trabajo será la habitual: Portugal ya estaba clasificada a los cuartos de final del torneo junto con España.

Jesus atribuyó la derrota a la falta de solidez defensiva: Portugal concedió un penalen la primera parte y no logró contener el ataque danés tras el descanso. Portugal deberá puntuar ante Gales, en Cardiff, para terminar como líder del grupo y avanzar a los cuartos de final de la Nations League. La selección ya está clasificada, pero la derrota alteró los planes del entrenador, que esperaba reservar jugadores si el primer puesto quedaba asegurado frente a Dinamarca.

“Perder nunca es bueno”, reconoció el seleccionador, quien recordó que el equipo llegaba con cuatro victorias consecutivas. También afirmó que sus jugadores reaccionarán ante Gales y buscarán los puntos necesarios para conservar el liderato.

Bruno Fernandes, nuevo capitán de Portugal, sostuvo que el objetivo no cambió: “Mantenernos en primer lugar del grupo, y ahí seguimos. Afrontamos el próximo partido con mucha energía”. Rúben Dias, señalado por el penal convertido por Hojbjerg, admitió que la derrota pesa por la ambición de ganar todos los encuentros y señaló que el equipo necesita un partido más para asegurar la clasificación.

El trámite inicial del partido se mantuvo parejo, con aproximaciones de ambos conjuntos pero con escasa claridad en los metros finales. La paridad se quebró a los 43 minutos de la primera etapa, momento en el que el mediocampista Pierre-Emile Hojbjerg convirtió un penal ejecutado con precisión luego de una infracción dentro del área custodiada por Diogo Costa.

Al inicio del complemento, el atacante Rasmus Hojlund amplió la distancia a los 49 minutos con una volea que conectó un centro de Gustav Isaksen. Apenas ocho minutos más tarde, el delantero volvió a superar a la defensa portuguesa al definir con un remate rasante tras una asistencia de Hojbjerg, acción que estableció el tres a cero transitorio en el marcador.

El dominio del conjunto nórdico se ratificó a los 75 minutos por medio de Joachim Andersen, quien aprovechó un tiro de esquina servido por Mathias Jensen para conectar de cabeza y marcar el cuarto tanto del cotejo. Sobre el cierre, en el tercer minuto de adición, Bernardo Silva descontó para los locales con una definición a corta distancia.

Con este resultado, Portugal se mantiene en la cima del Grupo A4 con 12 puntos en cinco presentaciones, mientras que Dinamarca suma nueve unidades y conservó sus posibilidades de clasificar a los cuartos de final de la UEFA Nations League antes de la fecha definitoria.

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