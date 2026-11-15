América Latina

Cómo operaba alias Raúl, uno de los sucesores del capo narco Fito en la estructura de poder de Los Choneros en Ecuador

Heráclito Sánchez Zambrano cayó el 12 de noviembre en Manabí durante la operación Gran Fénix–Palmar, tras un año de pesquisas sobre una facción del grupo criminal que buscaba conservar rutas para enviar cocaína

Alias Raúl Ecuador
Heráclito Sánchez Zambrano fue detenido el pasado 12 de noviembre en Ecuador
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La captura de Heráclito Sánchez Zambrano, alias Raúl, identificado por las autoridades ecuatorianas como uno de los sucesores operativos de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, reveló los esfuerzos de una facción de Los Choneros por conservar el control de las rutas internacionales del narcotráfico y las estructuras logísticas que sostienen el envío de cocaína desde Ecuador hacia otros países. El detenido habría asumido responsabilidades dentro de la organización después del asesinato de David Macías Villamar, hermano del narcotraficante extraditado a Estados Unidos en julio de 2025.

Sánchez Zambrano fue detenido el 12 de noviembre durante la operación Gran Fénix–Palmar, ejecutada por la Policía Nacional y la Fiscalía ecuatoriana después de aproximadamente un año de investigaciones. Según la información difundida por el Ministerio del Interior, el sospechoso dirigía actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de armas y las extorsiones, además de coordinar operaciones territoriales y logísticas en la provincia costera de Manabí.

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José Adolfo Macías, conocido como "Fito", líder del grupo criminal Los Choneros, se sienta en un vehículo blindado de transporte de personal tras ser recapturado tras su fuga de una prisión de Guayaquil en 2024, en Guayaquil, Ecuador, en esta foto obtenida por Reuters el 26 de junio de 2025 (Fuerzas Armadas del Ecuador/Folleto vía REUTERS/Foto de Archivo)
José Adolfo Macías, conocido como "Fito", líder del grupo criminal Los Choneros, se sienta en un vehículo blindado de transporte de personal tras ser recapturado tras su fuga de una prisión de Guayaquil en 2024, en Guayaquil, Ecuador, en esta foto obtenida por Reuters el 26 de junio de 2025 (Fuerzas Armadas del Ecuador/Folleto vía REUTERS/Foto de Archivo)

La investigación publicada por Ecuavisa señala que alias Raúl mantenía un perfil discreto, alejado de las demostraciones de poder económico habituales entre algunos dirigentes criminales. Una fuente policial consultada por ese medio indicó que residía en una vivienda modesta y evitaba llamar la atención. Su importancia dentro de Los Choneros habría estado vinculada principalmente con su conocimiento de las operaciones de narcotráfico y sus contactos con proveedores de cocaína en Colombia.

Su ascenso se produjo después del asesinato de David Macías Villamar, ocurrido en julio de 2026 en la provincia de Santa Elena. De acuerdo con la información policial recogida por Ecuavisa, Sánchez Zambrano era considerado uno de los principales colaboradores del hermano de Fito y habría heredado parte de la estructura que este administraba, particularmente las conexiones necesarias para adquirir, almacenar y transportar cargamentos de droga.

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La red investigada mantenía presuntos vínculos con proveedores colombianos y operadores encargados de movilizar cocaína hacia Centroamérica, desde donde parte de los cargamentos podía continuar hacia Estados Unidos. Estas conexiones resultaban fundamentales para sostener las actividades de una organización que ha experimentado sucesivas pérdidas de dirigentes y disputas por el control de territorios estratégicos.

Captura de miembros de Los Choneros. (Foto: Policía Nacional).
ARCHIVO. REFERENCIAL. Captura de miembros de Los Choneros (Foto: Policía Nacional)

Manabí constituye uno de los principales escenarios de estas operaciones. Su extensa franja costera y la presencia de instalaciones pesqueras, embarcaciones y puntos de salida marítima ofrecen condiciones que las organizaciones criminales han aprovechado para movilizar cargamentos de droga. En esta provincia, las investigaciones atribuyen a la facción de Raúl actividades en sectores de Manta, Portoviejo, Jipijapa y Paján.

Durante la operación Gran Fénix–Palmar, las autoridades localizaron un varadero clandestino en una zona de manglares, presuntamente utilizado para ocultar embarcaciones rápidas destinadas al transporte de sustancias ilícitas. También informaron sobre la incautación de aproximadamente media tonelada de cocaína y la detención de varios sospechosos vinculados con la estructura.

El ministro del Interior, John Reimberg, comunicó inicialmente que el operativo había dejado 14 detenidos y 15 allanamientos. Posteriormente, la Fiscalía informó sobre 15 personas detenidas y 23 allanamientos realizados en Pichincha y Manabí, además de intervenciones en centros penitenciarios. Los balances corresponden a comunicaciones oficiales difundidas durante el desarrollo de las investigaciones.

Fotografía de archivo en la que se captó al ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, durante una entrevista con EFE, en Quito (Ecuador) (EFE/José Jácome)
Fotografía de archivo en la que se captó al ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, durante una entrevista con EFE, en Quito (Ecuador) (EFE/José Jácome)

Entre los detenidos también figuraba, según Ecuavisa, un hijo de Sánchez Zambrano que tendría una condena de 40 años por otros delitos. Las autoridades investigaban asimismo la participación de otras personas en actividades de distribución y comercialización de sustancias ilícitas.

La detención de Raúl ocurre en medio de una reconfiguración del liderazgo de Los Choneros, organización que durante años estuvo encabezada por alias Fito. Macías Villamar fue recapturado el 25 de junio de 2025, después de permanecer prófugo desde su fuga de una prisión ecuatoriana en enero de 2024. El 20 de julio de 2025 fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos.

Su salida del país no significó la desaparición de la organización. Por el contrario, las investigaciones policiales describen una estructura fragmentada, con distintos operadores que conservaron influencia sobre territorios, recursos financieros y redes de transporte de droga.

Según una reconstrucción publicada por El Comercio, la sucesión de mandos dentro de Los Choneros se ha desarrollado mediante disputas internas y la aparición de dirigentes con responsabilidades regionales. Las capturas de otros integrantes de la organización, junto con el asesinato de David Macías, contribuyeron a modificar las relaciones de poder entre sus diferentes facciones.

El origen de esta fragmentación se remonta a diciembre de 2020, cuando fue asesinado Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, entonces máximo dirigente de Los Choneros. Su muerte desencadenó disputas entre estructuras que anteriormente habían mantenido relaciones de cooperación y que posteriormente protagonizaron enfrentamientos por el control de economías criminales.

Los Lobos y Los Tiguerones son células aparentemente apadrinadas por el CJNG en Ecuador (Foto: Twitter/@aisdmx)
Los Lobos y Los Tiguerones son células aparentemente apadrinadas por el CJNG en Ecuador (Foto: Twitter/@aisdmx)

Entre las organizaciones surgidas de esa ruptura se encuentran Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, que han disputado territorios y rutas del narcotráfico a la organización original. Los Lobos, particularmente, ampliaron su presencia en distintas provincias ecuatorianas y se convirtieron en uno de los principales actores del crimen organizado del país.

En este escenario, el control de los corredores marítimos y las conexiones internacionales representa un recurso estratégico para las facciones de Los Choneros. La información disponible indica que la estructura atribuida a Raúl buscaba mantener su capacidad para gestionar cargamentos de cocaína, coordinar su transporte y conservar posiciones territoriales vinculadas con estas operaciones.

Sin embargo, las autoridades no han establecido públicamente que Sánchez Zambrano ejerciera el mando sobre la totalidad de Los Choneros. Su identificación como sucesor de Fito corresponde a su presunta posición dentro de una facción operativa y no necesariamente a una transferencia de la jefatura nacional de la organización.

La investigación también presenta interrogantes sobre el funcionamiento financiero de la red, la identidad de sus contactos internacionales y los mecanismos utilizados para mantener sus operaciones después de las detenciones de otros dirigentes.

De acuerdo con Ecuavisa, las consultas realizadas a los registros judiciales disponibles no identificaron procesos penales anteriores contra Sánchez Zambrano, una circunstancia que contrasta con las responsabilidades que actualmente le atribuyen los investigadores. Las acusaciones deberán ser examinadas por la justicia ecuatoriana.

La captura de alias Raúl representa un nuevo golpe contra las estructuras operativas de Los Choneros, aunque todavía no permite determinar el alcance de sus consecuencias sobre la organización. La permanencia de redes de abastecimiento, almacenamiento y transporte de cocaína constituye uno de los principales desafíos para las autoridades ecuatorianas, mientras el país continúa siendo utilizado como punto de tránsito de cargamentos destinados a mercados internacionales.

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