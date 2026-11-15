En un escenario de fragmentación geopolítica, León XIV consolida su liderazgo global con la gira por América Latina

León XIV viaja en helicóptero desde Chiclayo a Cajamarca, (Perú)

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(Desde Cuzco, Perú) Una sucesión acontecimientos inesperados y expectativas cumplidas instaló definitivamente a Leon XIV en el centro del escenario internacional, tras su histórica gira por América Latina que hoy alcanza su apogeo frente a la Catedral de Cusco.

La derrota de Donald Trump en los comicios de medio termino, el epílogo de Benjamín Netanyahu en Israel y la presión constante de Xi Jinping para capturar posiciones a favor de China, definen al Papa como una firme variable de balance de poder.

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No se trata de una esquema posible analizado en un laboratorio académico: con la gira a Uruguay, Argentina y Peru, Su Santidad demostró que tiene una propuesta a nivel mundial que es acompañada por millones de fieles.

León XIV movilizó a millones de feligreses en diez días de campaña pastoral, una repercusión popular que Trump, Xi y Netanyahu no están en condiciones de igualar.

El Papa une discurso global con respaldo popular, una ecuación que podría transformar al Vaticano en un mecanismo de disuasión diplomática frente a las actuales debilidades estructurales de las Naciones Unidas, la Casa Blanca, el G7, el G20, la OEA y la Unión Europea.

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Fue inesperado que Trump perdiera tanto poder; era muy posible que la gira de León XIV impactará globalmente por su contenido social y su respaldo popular.

El papa León XIV en la misa de Pimentel, (Perú)

Trump se adueñó de las posibles soluciones para resolver la crisis en Medio Oriente, y propuso un mecanismo de guerra por capítulos junto a Netanyahu que tuvo escasos resultados frente a la resistencia táctica de Irán.

Entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre, la situación de política doméstica varió en Estados Unidos e Israel. Trump y Netanyahu fueron derrotados en los comicios y su poder global se redujo a la mínima expresión. Ya no son un mecanismo de posible solución para Medio Oriente.

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No es una anomalía diplomática que el Vaticano participe en las negociaciones de paz entre israel, la Liga Árabe e Irán. Francisco, antecesor de León XIV, lo hizo en silencio y fue efectivo.

Ahora, el Papa espera que se decante la situación electoral en Israel -aún no hay gobierno- y que Arabia Saudita, Emiratos y Qatar insinúen que el Vaticano puede actuar como fixer allí donde Trump y Netanyahu fracasaron.

Nadie promete resultados tangibles en Medio Oriente. Se trata de evitar que una guerra promovida desde Washington y Jerusalén sirva simplemente para ocultar que una nueva etapa histórica ya inició en Estados Unidos e Israel.

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“Las guerras y tensiones que afligen a tantos pueblos reclaman una diplomacia paciente, que mantenga abierto el diálogo, respete el derecho internacional y busque acuerdos”, sostuvo el Papa en Lima.

León XIV durante su visita oficial a la Argentina

La relación personal y diplomática entre León XIV y Trump es fría y protocolar.

El presidente de Estados Unidos no comparte la propuesta pastoral del Papa, y esa diferencia básica bloquea la participación activa y pública del Vaticano en la resolución de los conflictos internacionales.

Así como Trump opera directo con Netanyahu para Medio Oriente, dialoga sin límites formales con Vladimir Putin para concluir la invasión de Rusia a Ucrania.

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Pero el conflicto en Europa cumplirá cinco años en febrero, y la Casa Blanca ahora se encuentra en un laberinto. Perdió peso por la derrota electoral, Europa y Volodimir Zelensky aprovecharán esta coyuntura para sondear otras variables diplomáticas, y Putin siempre se apalanca en probadas relaciones de poder.

En este contexto, el Vaticano aparece como un jugador posible en la búsqueda de una posible solución entre Moscú y Kyiv. Francisco dejó un largo antecedente de sus conversaciones con Zelensky y Putin, y León XIV no dudará en utilizar esa experiencia para proponer soluciones diferentes a Trump.

“Gracias a Dios por lo que se ha conseguido, pero aún queda mucho por hacer para alcanzar la paz”, sostuvo el Papa durante su viaje de Roma a Montevideo.

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León XIV durante su gira por Perú

La actual coyuntura global y la propia arquitectura institucional del Vaticano juegan a favor de fortalecer el liderazgo geopolítico de Léon XIV.

El Papa tiene un programa social que es apoyado por millones de fieles, Trump perdió los comicios, Xi lidera un régimen totalitario y Putin representa una autocracia moderna.

León XIV se crió en Estados Unidos, pero forjó su mirada entre los pobres de Chiclayo, un pueblo ignoto al sur de Perú. El Papa no pertenece a los salones de Milán, ni cortejo legisladores en DC.

Esta ausencia de vínculos con el poder real aparece como su principal ventaja al momento de participar en la arena diplomática: no debe favores y tiene una mirada despojada de clichés.

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La gira por Uruguay, Argentina y Perú aparece como una oportunidad geopolítica para Su Santidad. Francisco aprovechó la ola que navegaban Barack Obama y Ángela Merkel, y fue clave en Siria y en las relaciones bilaterales Estados Unidos-Cuba.

León XIV no tiene nada comparable con los compañeros de ruta que tuvo Francisco, pero en América Latina demostró que es pragmático, táctico y firme en sus concepciones.

El Papa fue capaz de citar a Jorge Luis Borges, y después alertar sobre las consecuencias de permitir que la inteligencia artificial fije sus propias reglas de juego.

“La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano”, afirmó León XIV en Buenos Aires.

Una definición que lo enfrenta a Trump y Xi.