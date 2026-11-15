El rechazo a los centros de datos une a votantes demócratas y republicanos

Los votantes demócratas y republicanos coincidieron en el rechazo a los centros de datos tras las elecciones de medio término en Estados Unidos. (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

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En EEUU las elecciones de medio término no sólo produjeron claros ganadores y perdedores, sino también al menos una sorpresa, en el sentido que, en un país claramente polarizado, los votantes demócratas y republicanos solo estuvieron de acuerdo en un punto, un claro rechazo a los centros de datos, lo que abre una nueva etapa, ya que es imposible que la IA cumpla todo lo que promete sin estos centros. Más aún, si se concreta lo que algunos ganadores con poder han anunciado, podrían legitimarse posiciones de paralización de su desarrollo, lo que sería claramente perjudicial, considerando que China no tiene este problema.

Para saber si esta nueva realidad va a empeorar antes de mejorar, nos faltan algunas certidumbres, ya que no sabemos si las investigaciones anunciadas por la nueva mayoría del Congreso van a incrementar la polarización como también desconocemos quién ganará el debate interno de los demócratas entre posiciones tradicionalmente centristas y el sector claramente socialista que ha dominado el debate interno, además de no saber si se ha abierto o debemos esperar para conocer los contendientes para la presidencial del 2028.

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Algo de eso se ha hecho visible cuando Gina Hinojosa, la nueva gobernadora de Texas, aun antes de asumir, anunció una serie de medidas con el nombre y el apellido de Elon Musk en un doble sentido, por un lado, centros de datos, y en forma aún más personalizada, la revisión de todas sus inversiones y proyectos, hoy radicados en Texas. La respuesta de Musk fue casi inmediata, anunciando alternativas que incluyen moverse a otro Estado (Florida ya lo invitó), recurrir a los tribunales e incluso llevar en cohetes de SpaceX los centros de datos al espacio exterior.

Sin embargo, lo más relevante pasó casi desapercibido, toda vez que nada menos que Barack Obama, no en palabras hechas al pasar ante un micrófono o como parte de un discurso, sino por escrito, con la papelería de su oficina de expresidente y en forma meditada y sin mencionar a la gobernadora o a Musk, sentó el principio que ninguna victoria electoral debiera ser utilizada para modificar políticas de atracción a las inversiones que además impacten al empleo. Por otra parte, sin la irrupción en política y la llegada de Obama a la Casa Blanca, sería virtualmente imposible que esta nueva generación de políticos de izquierda habría logrado los triunfos que han tenido, lo que anticipa el debate interno que comienza a tener lugar al interior del partido demócrata, y donde probablemente se van a ver nuevas y profundas diferencias sobre el rumbo que desean tomar, y cuál será el liderazgo y las banderas que demanda el trayecto conjunto que se inicia.

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En las sociedades democráticas este tipo de definiciones son corrientes y no es sorpresa que los partidos políticos cambien posiciones y liderazgos cada cierto número de años, como también en plena era de la IA siguen apareciendo movimientos de rechazo a la construcción de cárceles en ciudades o a la instalación de grandes industrias contaminantes o faenas eléctricas. Sin embargo, lo que sorprende en el caso de los centros de datos, es la rapidez con la que han ocupado el primer lugar, y, sobre todo, salvo Elon Musk, el silencio y la falta de presencia de las empresas y los empresarios que están detrás, considerando los enormes montos de inversión que son requeridos y la importancia de esta actividad, invisibilidad que no solo personaliza una discusión de las más importantes que pueden tener lugar, sino también aumenta el discurso que agita y distorsiona.

La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, anunció la revisión de las inversiones y proyectos de Elon Musk en el estado. (REUTERS/Evan Vucci)

De partida, los centros de datos no son nuevos, sino que existen desde mediados del siglo pasado y en general, se definen como una instalación física para almacenar, gestionar y difundir datos e información, incluidos sistemas informáticos y componentes asociados, para albergar infraestructura y entrenar inteligencia artificial. En otras palabras, es un recinto especializado diseñado para albergar servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red para procesar, resguardar y distribuir grandes volúmenes de información digital.

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Sin ser novedad, lo que no ha cambiado, y he ahí el problema, es que se necesita de abundante energía eléctrica como también de agua, en niveles incomparablemente mayores que los primeros computadores gigantescas del siglo pasado, que también requerían de sistemas de refrigeración para controlar la temperatura de primero válvulas y después chips y equipos, como me tocó conocer cuando fui estudiante en la Universidad de Essex y en la de Varsovia, cuando Polonia todavía era comunista.

Los centros de datos también acompañaron el crecimiento de la internet en el llamado “boom de las punto-com” en la última década del siglo XX, como también en la primera del siglo actual, que trajo consigo a la nube como también el impacto de gigantes tecnológicos como Amazon, Google o Microsoft.

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Hoy, ya en la era de la IA, existe un desafío mayor. En primer lugar, la potencia de cálculo que se necesita requiere no solo de chips especializados (de ahí la importancia de Nvidia y Jensen Huang), sino también se plantea un requerimiento energético de tal magnitud, que el consumo de energía deja de ser moderado, saltando de megavatios a gigavatios, es decir, desde un millón a mil millones de vatios. Ello se explica, porque la IA hace ingresar a la humanidad a un escenario que nunca el homo sapiens había conocido, por lo que los centros de datos pasaron de ser una especie de bibliotecas digitales esencialmente pasivas a verdaderas fábricas de procesamiento que podrían transformarse también en razonamiento.

La oposición a los centros de datos se ha situado casi exclusivamente en países democráticos, no solo EE. UU. sino también Europa, Australia, Canadá, Japón y Latinoamérica, solo que los comicios que acaban de tener lugar en la superpotencia le han dado nuevo impulso, ya que decidió el voto de muchas personas indecisas. Todo indica que será un tema que influirá en las primarias de donde saldrán los candidatos de 1928 como también aumentarán los proyectos de ley que se presentarán al Congreso, además de lo que se pueda hacer a nivel de estados, condados o municipalidades en el caso de EE. UU. o en el de provincias o regiones en el caso de sistemas que no sean federales.

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Lo preocupante es que hoy predomina la ira, la molestia y el desagrado y no una conversación informada, por lo que sobresale el ruido sobre el diálogo, la emoción sobre la razón. El debate va a ser a la vez internacional como también nacional a la vez que local. De hecho, la gobernadora Kathy Hochul de Nueva York anunció el “Primer Marco de Inversión Comunitaria estatal del país para el desarrollo de centros de datos”. Fue presentado el 13 de septiembre como un instrumento “que busca que los municipios, gobiernos locales y agencias de desarrollo industrial cuenten con herramientas concretas para negociar con los grandes desarrolladores tecnológicos, antes que los proyectos avancen” y es a estas últimas palabras que hay que prestarle mucha atención, ya que actuar “antes que los proyectos avancen” plantea un escenario de grandes dificultades, desde el momento que los centros de datos tienen consecuencias de todo tipo y en todo sector, incluyendo infraestructura, vivienda, empleo y servicios.

Es sin duda una preocupación legítima, sin embargo, al darse en un contexto de polarización, donde además la situación que plantea Nueva York se repite a nivel intermedio y local en otros estados, condados y municipalidades del país, además del debate a nivel nacional planteado por la mayoría demócrata que asume en enero en el Congreso, y por cierto con la Casa Blanca y un presidente que califica de “fuerzas negativas” a quienes quieren frenar el avance de la IA, “planteando cosas que no sucederán” como también “favoreciendo” a China.

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Vista aérea con dron de los centros de datos del campus Apple Sparks en Sparks, Nevada (REUTERS/Daniel Cole)

Además, hay otra situación que asegura no una conversación, sino un enfrentamiento en torno al tema de los centros de datos, toda vez que los últimos años han coincidido con un retroceso de los movimientos medioambientalistas y de los activistas del cambio climático, y por el contrario, a partir de la guerra de Ucrania se ha presenciado un renacimiento de la importancia de combustibles y metales que no gozan de buena prensa. Por cierto, todo se ha incrementado a partir del cierre del Estrecho de Ormuz y la consiguiente revalorización de la relevancia del petróleo y sus derivados. Por su parte, la aparición de la IA y la necesidad de energía ha llevado a la reaparición en gloria y majestad de aquellas plantas nucleares que se habían cerrado o dejado de construir, tanto en Europa como en EE. UU, que ahora se anuncian dotadas de nuevas tecnologías que las harían más amigables, y a pesar del debate público sobre los centros de datos, ello se lleva a cabo sin mayores protestas callejeras, a pesar de la paradoja que ahora llegan de la mano de sus nuevos dueños o inversionistas, es decir, sus impulsoras son las mismas grandes tecnológicas, es decir, empresas y ejecutivos que durante años predicaron a favor de otras formas de energía y ahora, reconocen lo que siempre existió, que a pesar de Chernóbil, han sido siempre, una forma más bien segura y menos contaminante que otras para generar electricidad.

En lo personal, a mi preocupan dos cosas, en primer lugar, en época de predominio de las decisiones geopolíticas, no debiera extrañar el maridaje que se ha generado en la Casa Blanca de Trump entre intereses políticos e intereses económicos, cuyo resultado han sido monopolios perfectos en una situación donde la IA puede definir la competencia que hoy tienen EEUU y China por quien va a ser la superpotencia indiscutida de este siglo XXI, y donde la suma de errores y falta de voluntad han relegado a Europa a una creciente irrelevancia.

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Por otro lado, me preocupa el escenario de ira popular que se está gestando en las calles de EEUU y de occidente en general, en contra de los centros de datos, sobre todo que cualquier renuncia a seguir avanzando en IA como se pretende por algunos de los nuevos electos, podría conducir a que, con pocos centros de datos, EEUU se arriesga a perder la posición de líder que hoy tiene, y la historia de previas revoluciones industriales o tecnológicas, muestra que a quienes perdieron sus posiciones, con posterioridad se les dificultó recuperarla.

Por sobre todo, me preocupa el ambiente que se nota en la política estadounidense, toda vez que cada vez me convenzo más, que sufre de una latinoamericanización, que es el nombre que encuentro para su polarización y sobre todo, la falta de diálogo y búsqueda del consenso, ya que todo indica que se va a incrementar a partir de enero del próximo año, y los anuncios hechos para nuevos juicios políticos, es decir, la repetición de una estrategia de confrontación que ya fracasó en la primera administración de Trump como a este le ha fracasado su estrategia de perseguir a quienes lo persiguieron.

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Me preocupa que se repita en los centros de datos una forma de apreciar la realidad que se llama catastrofismo. Como doctrina, fue desarrollada por el arzobispo anglicano irlandés James Ussher (1581-1656), quien construyó una cronología para que la historia de la Tierra coincidiera con la de la humanidad. Por su parte, la popularización del concepto se debe en el siglo XIX al científico francés Georges Cuvier.

En su formulación original, el catastrofismo sostuvo que las épocas geológicas habían terminado con catástrofes naturales y repentinas que no solo afectaban a montañas, sino que extinguían formas de vidas como plantas y animales. Así se explicaron relatos bíblicos como el diluvio de Noé, pero desafortunadamente esta forma de análisis se trasladó a fenómenos sociales y económicos, donde se distorsionó de tal modo la información, que siempre se anticipaba no el mejor, sino el peor desenlace posible, solo viendo consecuencias negativas y subestimando la capacidad del ser humano para afrontar y superar

El último ejemplo ha sido el catastrofismo climático, en silencio forzado debido al protagonismo actual del petróleo, que a partir de un hecho real como el cambio climático que por lo demás se ha repetido en la historia, se ha pronosticado más de una vez una especie de fin de mundo, que ha silenciado opiniones científicas diferentes a la narrativa y demostrado en las conferencias mundiales del tema, no se ha buscado convencer sino imponer una teoría, con lo que, en realidad, no se ha hecho nada concreto para solucionar el problema real.

Eso es exactamente lo que no debe pasar con los centros de datos, que son demasiado importantes para que predomine el escepticismo, se tema desempleo masivo, y exista desconfianza de las empresas que están desarrollando la IA. Sin duda, se necesita una conversación y la búsqueda de un consenso y una solución, ya que plantear un tema complejo en términos de blanco versus negro, obscurece hechos tales como que entre los partidarios más entusiastas de los centros de datos figuran en EEUU los sindicatos.

Cada vez son más marcados los rechazos de la sociedad norteamericana a los centros de datos (REUTERS/Shannon Stapleton)

La pregunta es: ¿Qué se puede hacer?

Creo que una sola cosa y es de sentido común. Se trata de incorporar a números significativos de personas y no repetir la historia de aquellos lugares donde se generaba la electricidad para las fábricas, mientras que las personas que allí vivían seguían sin tener luz.

En otras palabras, hay tanto dinero comprometido en estas inversiones, que lo único razonable es que quienes están instalando un centro de datos, sean gobiernos (nacionales y locales) o inversionistas, tienen que comprometerse a integrar a sus beneficios a la comunidad cercana, desde el día uno y sin dobles lecturas o letra chica. Que se vea que están obteniendo algo a cambio de los inconvenientes que obras de esta magnitud traen consigo.

De hecho, la experiencia ya existente muestra que la oposición a los centros de datos podría reducirse significativamente si existiera beneficios reales como, por ejemplo, reducción de los impuestos sobre la propiedad, o que exista un descuento en lo que se paga por la luz o que el agua utilizada no compita con el suministro de los hogares, sino que se recicle.

Es lo único razonable, ya que hay dos posiciones, ambas basadas en hechos, por un lado, el progreso tecnológico, y por el otro, riesgos y temores que deben aplacarse para que exista en democracia el apoyo necesario para la transformación que trae consigo la IA. Lo novedoso sería que el aporte positivo y medible que significa esta revolución tecnológica rompa con un resultado, también aportado por la historia, que los beneficios, al final terminan siendo capturados por las elites, más de una vez con consecuencias no deseadas como también, externalidades negativas.

Esta propuesta debió haber surgido hace tiempo de los propios desarrolladores de los centros de datos, a veces las mismas empresas o inversionistas en IA. Por su parte, la latinoamericanización de la política estadounidense ha importado lo peor y no lo mejor de esa región, tanto que ahora, cual profecía autocumplida, se corre a un choque de trenes a partir de enero, es decir, hacia un conflicto de poderes, ejecutivo versus legislativo, y ello no augura nada bueno, sobre todo, si se mezcla con las necesidades de seguridad nacional versus una creciente protesta en las calles contra los centros de datos, que impedirá o dificultará el apoyo social requerido.

Quebrar esta tendencia requiere la recuperación del diálogo que ha perdido esta república que ya cumplió 250 años, y donde se necesita escuchar lo que dijo el electorado en estos comicios de medio término, todo un aporte de la institucionalidad norteamericana, desde el momento que en forma constante siempre las oposiciones han derrotado al gobierno de turno, salvo en solo tres ocasiones. Le pasó a Reagan y Obama, ambos derrotados a mediados de sus mandatos, como también a Trump en su administración anterior.

La parte buena de estos comicios es que le ofrece a quienes están ocasionalmente en gobierno y a quienes están ocasionalmente en oposición, la posibilidad de que ellos y la sociedad enmienden rumbos, y eso significa rescatar en la época de la IA cualidades tan humanas como lo puede ser cambiar de opinión. En la era de la IA ello pasa por recordar lo que es propio del humo sapiens y que ninguna máquina lo puede reemplazar, ya que por algo el ser humano conserva todavía en forma exclusiva la capacidad de tener conciencia y de pensar.

Y de cualidades eminente humanas me he acordado con lo que le ocurrió a Jensen Huang, fundador de Nvidia, es decir, una de las personas y una de las empresas más importantes de la IA, valorada no en millones o billones, sino en trillones. Al respecto, no deja de ser irónico que su caída, haya sido precipitada por acusaciones que tienen que ver con facetas tan eminentemente humanas como lo son poder y sexo mezclado con espionaje, trama que con toda probabilidad servirá para un docudrama de Netflix, solo que esta vez la realidad supera a la ficción.

Por menos que esto, la huida (o rapto) de Helena por París se habría provocado la Guerra de Troya (en realidad el control comercial y geopolítico del Estrecho de los Dardanelos), cuyo último año (1184 a.C. según Eratóstenes) es narrado por Homero en dos poemas épicos, por un lado, La Ilíada y por el otro, la Odisea, el largo y difícil retorno de Odiseo (Ulises para los romanos) a Ítaca, su casa, cuya versión woke, la de Cristipher Nolan, en cine ha batido récords de ingresos y audiencias, muy impresionante considerando que el poema atribuido a Homero fue escrito y terminado entre los siglos VIII o VII a C. Para saber cómo se resuelve lo de Nvidia y Huang, habrá que esperar para ver quién ingresa el equivalente al gigantesco Caballo de Madera de la Ilíada.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex). Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)