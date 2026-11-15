Nublado, caluroso y sin lluvias: el tiempo para la semana en el AMBA y el resto del país

Para hoy se espera una jornada nublada y calurosa

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una semana con temperaturas en ascenso y lluvias aisladas previstas para el martes y el viernes, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las máximas oscilarán entre 25 ℃ y 28 ℃, mientras que las mínimas se ubicarán entre 17 ℃ y 20 ℃.

Este domingo transcurrirá con cielo mayormente nublado, una mínima de 17 ℃ y una máxima de 26 ℃, sin probabilidad de precipitaciones. El lunes se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas de entre 20 ℃ y 27 ℃.

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El martes 17 será el día con mayor inestabilidad de la primera parte de la semana. El parte prevé entre 10 % y 40 % de probabilidad de precipitaciones, con posibles tormentas durante la madrugada y lluvias hacia la tarde. La temperatura irá de 19 ℃ a 26 ℃.

Para el miércoles 18, el pronóstico anticipa una mejora de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 28 ℃. El jueves mantendrá el tiempo estable, con una mínima de 17 ℃, una máxima de 28 ℃ y sin lluvias previstas.

Una tabla meteorológica detalla las temperaturas, precipitaciones y vientos previstos para siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El viernes 20 volvería la chance de precipitaciones, con probabilidades de entre 10 % y 40 % en distintos momentos del día y una máxima estimada en 25 ℃. El sábado 21 cerrará el período con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas de entre 17 ℃ y 26 ℃.

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En la provincia de Buenos Aires, se registran lloviznas en la Costa Atlántica, que evolucionarán a chaparrones hacia la tarde, mientras que hacia la noche se aguardan tormentas aisladas en el sector oeste. Para mañana, todo el territorio bonaerense tendrá tormentas aisladas, con mayor intensidad en el oeste.

Respecto al martes, en frente tormentoso se trasladará hacia el este, con el desarrollo de lluvias y actividad eléctrica en la mañana y chaparrones en la tarde. En cambio, las condiciones del miércoles y jueves serán similares, con nubosidad variable en todas las localidades. Al día siguiente, el organismo climatológico indicó chaparrones en el norte, pero solo en la mañana. El sábado se espera una jornada mucho más estable, con mayor presencia del sol en el norte bonaerense.

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Las alertas en el resto del país

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala una alerta de nivel amarillo en sectores del centro y oeste de Argentina para el domingo 15.

El SMN indicó que un gran frente de tormenta afecta al oeste y centro de Argentina. Específicamernte, las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y San Luis cuentan con alertas amarillas por tormentas. Este tipo de advertencia corresponden a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, el organismo recomienda:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.