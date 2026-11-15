Sociedad

Nublado, caluroso y sin lluvias: el tiempo para la semana en el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que seis provincias están bajo alerta amarilla por tormentas

El Obelisco de Buenos Aires, un monumento blanco, se alza junto a letras gigantes de topiary "BA" y la bandera argentina, con edificios y vehículos
Para hoy se espera una jornada nublada y calurosa
Guardar

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una semana con temperaturas en ascenso y lluvias aisladas previstas para el martes y el viernes, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las máximas oscilarán entre 25 ℃ y 28 ℃, mientras que las mínimas se ubicarán entre 17 ℃ y 20 ℃.

Este domingo transcurrirá con cielo mayormente nublado, una mínima de 17 ℃ y una máxima de 26 ℃, sin probabilidad de precipitaciones. El lunes se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas de entre 20 ℃ y 27 ℃.

PUBLICIDAD

El martes 17 será el día con mayor inestabilidad de la primera parte de la semana. El parte prevé entre 10 % y 40 % de probabilidad de precipitaciones, con posibles tormentas durante la madrugada y lluvias hacia la tarde. La temperatura irá de 19 ℃ a 26 ℃.

Para el miércoles 18, el pronóstico anticipa una mejora de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 28 ℃. El jueves mantendrá el tiempo estable, con una mínima de 17 ℃, una máxima de 28 ℃ y sin lluvias previstas.

Tabla de pronóstico del tiempo para siete días con iconos de nubes, lluvia y sol, temperaturas en grados centígrados y datos de viento
Una tabla meteorológica detalla las temperaturas, precipitaciones y vientos previstos para siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El viernes 20 volvería la chance de precipitaciones, con probabilidades de entre 10 % y 40 % en distintos momentos del día y una máxima estimada en 25 ℃. El sábado 21 cerrará el período con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas de entre 17 ℃ y 26 ℃.

PUBLICIDAD

En la provincia de Buenos Aires, se registran lloviznas en la Costa Atlántica, que evolucionarán a chaparrones hacia la tarde, mientras que hacia la noche se aguardan tormentas aisladas en el sector oeste. Para mañana, todo el territorio bonaerense tendrá tormentas aisladas, con mayor intensidad en el oeste.

Respecto al martes, en frente tormentoso se trasladará hacia el este, con el desarrollo de lluvias y actividad eléctrica en la mañana y chaparrones en la tarde. En cambio, las condiciones del miércoles y jueves serán similares, con nubosidad variable en todas las localidades. Al día siguiente, el organismo climatológico indicó chaparrones en el norte, pero solo en la mañana. El sábado se espera una jornada mucho más estable, con mayor presencia del sol en el norte bonaerense.

Las alertas en el resto del país

Mapa de Argentina con divisiones provinciales en verde y amarillo, botones de navegación por fecha e iconos meteorológicos
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala una alerta de nivel amarillo en sectores del centro y oeste de Argentina para el domingo 15.

El SMN indicó que un gran frente de tormenta afecta al oeste y centro de Argentina. Específicamernte, las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y San Luis cuentan con alertas amarillas por tormentas. Este tipo de advertencia corresponden a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, el organismo recomienda:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Temas Relacionados

Pronóstico del tiempoAMBAAlertas meteorológicasTormentasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Ciudad de Buenos Aires abrirá tres nuevos parques y plazas en Villa Urquiza, Colegiales y San Cristóbal: dónde estarán y qué tendrán

El Gobierno porteño avanza con obras para transformar terrenos ferroviarios en desuso y un playón de estacionamiento en nuevos espacios verdes. En total, se incorporarán 20.000 metros cuadrados de superficie verde, con áreas de descanso, juegos, espacios deportivos y nuevo arbolado

La Ciudad de Buenos Aires abrirá tres nuevos parques y plazas en Villa Urquiza, Colegiales y San Cristóbal: dónde estarán y qué tendrán

Encontraron muertos a un padre y sus tres hijas en el norte de Salta: los habían denunciado como desaparecidos

Las víctimas habían emprendido un viaje desde Formosa y durante el trayecto sus familiares habían perdido el contacto con ellos. Se conocieron los resultados de las autopsias

Encontraron muertos a un padre y sus tres hijas en el norte de Salta: los habían denunciado como desaparecidos

A causa de El Niño, advirtieron que el río Paraná volverá a registrar caudales altos en noviembre

Desde septiembre, la Entidad Binacional Yacyretá midió alturas superiores al promedio esperado para esta época del año. A raíz de esto, activaron una alerta que podría repetirse durante el verano

A causa de El Niño, advirtieron que el río Paraná volverá a registrar caudales altos en noviembre

“Daba esperando recibir, y siempre terminaba decepcionado”

Me resultaba mucho más cómodo sentirme el hombre más generoso del mundo que reconocer cuánto necesitaba que me quisieran

“Daba esperando recibir, y siempre terminaba decepcionado”

El orgullo de ser vieja: por qué una palabra todavía nos incomoda tanto

Persona mayor, abuela, mujer madura. ¿Cuál es el problema de llamarnos viejas? Una palabra bella, fuerte, sonora. Llena de amorosidad para decir “mi vieja” y de poesía para nombrar unas “viejas melodías”, pero cargada de prejuicios cuando nos nombra como mujeres. Ser vieja, una cuestión de actitud

El orgullo de ser vieja: por qué una palabra todavía nos incomoda tanto

DEPORTES

La lapidaria sentencia de Romario contra Ancelotti tras la derrota de Brasil ante Japón en un amistoso

La lapidaria sentencia de Romario contra Ancelotti tras la derrota de Brasil ante Japón en un amistoso

Más de 300 jugadores, seis países y una categoría para mayores de 80 años: el waterpolo máster llega a Buenos Aires

El impacto de una figura sudamericana en Europa: el caso de Luis Díaz en el Bayern Múnich y la globalización de los clubes

Ronaldinho vuelve a jugar un partido oficial a los 46 años: hora, todos los detalles y cómo ver en vivo

Aprendió a jugar al básquet mirando videos y con pelotas de fútbol, y recibió el apoyo de una figura de la NBA: “Nada es imposible”

TELESHOW

Tomás Rebord desembarca en la tevé abierta desde el streaming: "No voy a hacer lo que la gente espera que haga"

Tomás Rebord desembarca en la tevé abierta desde el streaming: "No voy a hacer lo que la gente espera que haga"

La historia de Henry y La Palangana, el misterioso anuncio que podría reunir a Gustavo Cordera con Bersuit Vergarabat

Manuel Wirtz presenta las canciones que marcaron su vida: “Siempre llevo conmigo a mi niño interior”

Nazareno Casero: “Actúo desde tan chico que lo naturalicé, es lo que sé hacer y lo que me gusta”

Hernán de Mala Fama sorprendió al relatar cómo conoció a la madre de su hija: "Era la novia de un fan"

INFOBAE AMÉRICA

En un escenario de fragmentación geopolítica, León XIV consolida su liderazgo global con la gira por América Latina

En un escenario de fragmentación geopolítica, León XIV consolida su liderazgo global con la gira por América Latina

Cómo operaba alias Raúl, uno de los sucesores del capo narco Fito en la estructura de poder de Los Choneros en Ecuador

Líderes mundiales inauguraron en Manila la cumbre de la ASEAN centrada en la seguridad energética y la presión china

El Ejército israelí abatió a un líder militar de Hamas en el sur de Gaza

Las protestas en Europa revelan un complicado choque generacional