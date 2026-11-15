Líderes mundiales inauguraron en Manila la cumbre de la ASEAN centrada en la seguridad energética y la presión china

Mandatarios asiáticos posan para una foto de grupo durante la ceremonia de apertura de la 49.ª Cumbre de la ASEAN, en Manila, Filipinas, el 15 de noviembre (REUTERS/Eloisa Lopez)

Guardar

Más de 20 líderes de potencias globales se reunirán desde este domingo en Manila para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), marcada por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la crisis energética regional, las tensiones con China y el debate sobre un posible acercamiento al régimen militar de Birmania.

Filipinas cerrará con el encuentro su presidencia anual del bloque, integrado por Brunéi, Birmania, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental. Las autoridades filipinas reforzaron la seguridad en la capital ante la llegada de las delegaciones.

PUBLICIDAD

Los líderes de los países miembros asistirán a la cita, salvo el jefe de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, a quien la ASEAN no invita desde el golpe de Estado de 2021. Algunos gobiernos de la región, entre ellos Tailandia y Malasia, respaldan un acercamiento con las autoridades militares, pese al conflicto interno y a la detención de presos políticos como la nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

La cumbre también contará con la presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney; la japonesa Sanae Takaichi; el indio Narendra Modi; el surcoreano Lee Jae Myung; el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; el australiano Anthony Albanese y el neozelandés Christopher Luxon. China enviará al primer ministro Li Qiang en representación del líder chino Xi Jinping, mientras que Rusia estará representada por su canciller, Serguéi Lavrov. También participarán el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

PUBLICIDAD

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., y la primera dama, Louise Araneta-Marcos, saludan a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a su llegada a la 49.ª Cumbre de la ASEAN el 15 de noviembre de 2026 en Manila, Filipinas (Ezra Acayan/REUTERS)

La seguridad energética ocupará un lugar central en la agenda. Varios países del Sudeste Asiático incrementaron sus compras de energía a Rusia desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque las diferencias internas del bloque dificultan la adopción de posiciones comunes.

El conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de energía, afectaron al Sudeste Asiático. Filipinas fue uno de los países con mayor impacto y en marzo se convirtió en el primero de la región en declarar una emergencia energética.

Las disputas en el mar de China Meridional también estarán presentes en las conversaciones. Países de la ASEAN registraron incidentes entre sus embarcaciones y naves chinas en una zona que Pekín reclama casi en su totalidad. La negociación de un código de conducta regional sigue sin avances decisivos, pese a la promesa de Manila de cerrar un acuerdo durante su presidencia.

PUBLICIDAD

Filipinas y Estados Unidos también impulsan Pax Silica, una coalición sobre semiconductores e inteligencia artificial. Manila se incorporó a la iniciativa en abril, con el objetivo de desarrollar un polo tecnológico en el país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará a Manila para una visita de menos de 24 horas, nueve años después de su último viaje a Filipinas, sin una reunión prevista con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ni con el primer ministro chino, Li Qiang. Medios filipinos señalaron que Trump aterrizará poco antes del cierre de la cumbre el martes. Aún no se conoce si participará en la clausura o si limitará su agenda a un encuentro con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., se reúnen en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unid (REUTERS/Kent Nishimura/Archivo)

La escala en Filipinas precederá al viaje del mandatario estadounidense a Shenzhen, en China, donde se reunirá con Xi Jinping durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre.

El catedrático de la Universidad De La Salle de Manila Renato Cruz De Castro afirmó a la agencia EFE que la visita busca transmitir a Beijing que “Estados Unidos reafirma su alianza con Filipinas (...), no solo en defensa, también en economía”. Cruz De Castro señaló que la situación regional condicionó la agenda de Filipinas durante el año. “Ha sido muy duro. Estalló la guerra en Oriente Medio y eso proyectó una sombra sobre el liderazgo de Filipinas”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Henelito Sevilla, profesor del Centro Asiático de la Universidad de Filipinas especializado en Medio Oriente, advirtió que el impacto de la crisis energética podría prolongarse. “No veo el fin de la crisis a corto plazo”, sostuvo y agregó que una eventual pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán “no garantiza” la normalización del suministro de energía hacia Asia.

(Con información de EFE y AFP)