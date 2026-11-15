Sociedad

La Ciudad de Buenos Aires abrirá tres nuevos parques y plazas en Villa Urquiza, Colegiales y San Cristóbal: dónde estarán y qué tendrán

El Gobierno porteño avanza con obras para transformar terrenos ferroviarios en desuso y un playón de estacionamiento en nuevos espacios verdes. En total, se incorporarán 20.000 metros cuadrados de superficie verde, con áreas de descanso, juegos, espacios deportivos y nuevo arbolado

Representación digital de un parque con caminos rojizos, césped, árboles con flores rosadas, bancos, juegos infantiles y un galpón techado
La Ciudad abrirá tres nuevos parques y plazas en Villa Urquiza, Colegiales y San Cristóbal
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La Ciudad de Buenos Aires avanza con la construcción de tres nuevos espacios verdes en los barrios de Villa Urquiza, Colegiales y San Cristóbal. Los proyectos permitirán recuperar terrenos que actualmente están en desuso y convertirlos en parques y plazas de acceso público, con una superficie total de alrededor de 20.000 metros cuadrados.

Las intervenciones incluyen la recuperación de un predio ferroviario, la transformación de un antiguo estacionamiento y la puesta en valor de una histórica estación de tranvías y trolebuses. Las obras buscan ampliar la oferta de espacios recreativos y mejorar la conectividad peatonal en distintas zonas de la Ciudad.

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Villa Urquiza: un nuevo parque junto a la estación de subte

En Villa Urquiza se construirá el Parque Ferroviario, que estará ubicado entre las avenidas Triunvirato y Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B de subte.

Fachada de ladrillo a la vista con grandes ventanales, vereda con árboles de flores violetas, transeúntes y automóviles estacionados en la calle
La obra tiene fecha estimada de finalización para mediados de 2027

El proyecto incorporará 5.920 metros cuadrados de superficie verde y beneficiará directamente a más de 50.000 vecinos. Además, contempla una intervención integral de más de 9.700 metros cuadrados, con ampliación de veredas, nuevas conexiones peatonales y mejoras en la iluminación y la accesibilidad.

El parque tendrá nuevos árboles, espacios de encuentro para actividades culturales y recreativas, mobiliario urbano y un sistema de drenaje para favorecer la absorción del agua de lluvia. También se instalarán 38 farolas peatonales y se conservará parte de la estructura ferroviaria para mantener la identidad histórica del predio.

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Representación digital de un parque con personas caminando por un sendero de adoquines, césped, farolas y árboles con flores rosadas
En Villa Urquiza se construirá el Parque Ferroviario, que estará ubicado entre las avenidas Triunvirato y Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre

La obra tiene fecha estimada de finalización para mediados de 2027.

Colegiales: una plaza nueva junto al Mercado de Pulgas

En el límite entre Colegiales y Palermo, la Ciudad está terminando de construir una plaza en el terreno que anteriormente funcionaba como playón de estacionamiento. El espacio estará ubicado en la intersección de General Enrique Martínez y Concepción Arenal, junto al tradicional Mercado de Pulgas.

Personas en un parque con césped, árboles con flores, bancos de hormigón, suelo de ladrillo y una estructura metálica negra superior
En Colegiales, el espacio estará ubicado en la intersección de General Enrique Martínez y Concepción Arenal, junto al tradicional Mercado de Pulgas

La nueva plaza tendrá 2.101 metros cuadrados y beneficiará directamente a más de 70.000 vecinos, además de trabajadores y visitantes de la zona. Su inauguración está prevista para las próximas semanas.

El diseño contempla la plantación de 50 árboles, entre ellos jacarandás, fresnos, pata de vaca y anacahuitas. También contará con luminarias LED y grandes pérgolas metálicas que generarán sectores de sombra y permitirán crear espacios más frescos durante los días de altas temperaturas.

Terreno asfaltado con jardineras de madera, cercas metálicas negras y edificios residenciales al fondo bajo cielo despejado
Su inauguración está prevista para las próximas semanas

A su vez, se realizarán trabajos de nivelación de bocacalles y ensanche de veredas. Los nuevos senderos accesibles permitirán conectar la plaza con el Mercado de Pulgas y con otros espacios verdes cercanos, como las plazas Mafalda y Clemente.

San Cristóbal: una antigua estación ferroviaria se convertirá en plaza

El tercer proyecto se desarrollará en San Cristóbal, en un predio delimitado por las calles Matheu, avenida Pavón, Alberti y Constitución. Allí funcionó desde 1904 una estación de tranvías conocida como Estación Constitución y, décadas después, una terminal de trolebuses.

Camino pavimentado con macetas, canteros de madera con plantas, una reja metálica y galpones decorados con murales al fondo
El tercer proyecto se desarrollará en San Cristóbal, en un predio delimitado por las calles Matheu, avenida Pavón, Alberti y Constitución

Tras la interrupción de ese servicio en 1966, el inmueble tuvo distintos usos y durante años funcionó como depósito de utilería, equipos de televisión y materiales ferroviarios.

La transformación permitirá sumar 11.470 metros cuadrados de superficie verde y beneficiará a más de 20.000 vecinos. La intervención abarcará 13.550 metros cuadrados, incluyendo la renovación de las veredas y el entorno de toda la manzana.

Entre las propuestas se destacan amplios sectores de césped, patios de juegos con pisos de caucho, una cancha deportiva, un espacio de calistenia con postas aeróbicas y un sector cultural semicubierto para actividades artísticas.

Fachada de un edificio de ladrillo con un portón metálico cerrado, ventanas enrejadas y un árbol sobre la acera frente a la calle
Allí funcionó desde 1904 una estación de tranvías conocida como Estación Constitución y, décadas después, una terminal de trolebuses

El proyecto también prevé plantar alrededor de 70 árboles y reutilizar estructuras metálicas existentes como pérgolas cubiertas de enredaderas. Además, se conservará y pondrá en valor el edificio ferroviario de fachada de ladrillos ubicado sobre la calle Alberti.

La obra es realizada en conjunto por el Ministerio de Espacio Público porteño y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Su finalización está prevista para el segundo semestre de 2027.

La Ciudad busca ampliar la superficie de espacios verdes

Los tres proyectos forman parte de una política de recuperación de terrenos públicos para destinarlos al uso recreativo y comunitario. La iniciativa se suma a la apertura de la primera plaza de Villa Santa Rita, inaugurada el año pasado después de un reclamo vecinal de más de 40 años.

Ese espacio cuenta con 1.725 metros cuadrados, sectores de césped, juegos infantiles, áreas de descanso, arbolado y mobiliario urbano. Su apertura benefició directamente a más de 30.000 vecinos de un barrio que hasta entonces no tenía una plaza propia.

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