El “sueño americano” de los acróbatas argentinos que emigraron a EEUU en 2020 y terminaron detenidos por el ICE

Gustavo Romanello y Agustín Baccega son los dos acróbatas cordobeses que fueron detenidos por el ICE en Arizona

Guardar

La decisión de dejar Córdoba y probar suerte en Estados Unidos representó para Gustavo Romanello y Agustín Baccega la posibilidad de ampliar sus horizontes profesionales y desarrollar sus carreras en el mundo del espectáculo. Pareja y acróbatas, encontraron en la industria del entretenimiento estadounidense un espacio para trabajar y proyectar su futuro. Sin embargo, después de seis años de construir una vida lejos de la Argentina, sus planes quedaron atravesados por un episodio inesperado: ambos fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El arresto ocurrió el 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, en Arizona, cuando los dos artistas se preparaban para viajar a despedir a un amigo que había fallecido. Lo que había comenzado como un traslado motivado por una pérdida personal terminó con ambos bajo custodia de las autoridades migratorias, en un escenario que abrió interrogantes sobre su situación legal y puso en alerta a sus familiares en Córdoba.

PUBLICIDAD

Romanello, de 34 años, y Baccega, de 42, habían llegado a Estados Unidos en 2020. Durante ese tiempo consiguieron insertarse laboralmente en el ámbito artístico de Universal Orlando, uno de los principales complejos de entretenimiento del país. Sus trayectorias, aunque vinculadas por la actividad profesional, tenían algunas diferencias: Gustavo trabajaba directamente para el parque temático, mientras que Agustín prestaba servicios a través de una empresa externa.

Además, Baccega tenía otra actividad laboral: se desempeñaba como especialista financiero para la autoridad aeroportuaria de Orlando. De esta manera, ambos habían logrado desarrollar sus vidas profesionales en Estados Unidos, lejos de su lugar de origen.

PUBLICIDAD

Los artistas llegaron a Estados Unidos en 2020 con el objetivo de desarrollar sus carreras profesionales

De Córdoba a los escenarios de Universal Orlando

La llegada a Estados Unidos en 2020 marcó un cambio importante en la vida de los dos cordobeses. El país les ofreció la posibilidad de trabajar en una industria en la que el talento artístico, las destrezas físicas y la preparación de los acróbatas tienen un lugar destacado.

Los dos habían logrado establecerse en Florida y desarrollar sus actividades en un mercado laboral diferente al argentino. Pero ese recorrido quedó interrumpido por la intervención de las autoridades migratorias.

Según explicaron sus familiares, ambos habían ingresado legalmente a Estados Unidos y contaban con permisos de trabajo vigentes mientras aguardaban una resolución de sus respectivos trámites migratorios. Esa documentación era uno de los elementos centrales de la explicación que dieron sus allegados después de conocer las detenciones.

PUBLICIDAD

La posición oficial del ICE, sin embargo, fue diferente. La agencia confirmó que los dos argentinos habían ingresado de manera documentada al país, pero sostuvo que habían excedido los períodos de permanencia autorizados.

El organismo también aclaró que contar con una autorización para trabajar no significa necesariamente tener un estatus migratorio regular ni impide que una persona pueda ser detenida o enfrentar un procedimiento de deportación.

Romanello trabajaba directamente para Universal Orlando, mientras que Baccega prestaba servicios a través de una empresa externa

El viaje a un funeral que terminó con los dos argentinos detenidos

El 7 de noviembre, Romanello y Baccega se encontraban en el aeropuerto de Phoenix, Arizona. Habían viajado con el propósito de asistir al funeral de un amigo y despedirlo junto a otras personas de su entorno.

PUBLICIDAD

Pero el traslado tuvo un desenlace inesperado. En ese aeropuerto fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que intervino por cuestiones relacionadas con su situación migratoria.

La noticia generó preocupación entre sus allegados, que inicialmente debieron reconstruir qué había ocurrido y dónde habían sido trasladados. Con el correr de las horas se confirmó que los dos artistas habían quedado alojados en centros de detención diferentes.

Los dos argentinos fueron detenidos el 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix cuando viajaban para asistir al funeral de un amigo

Actualmente, Agustín Baccega permanece en el Eloy Federal Contract Facility, mientras que Gustavo Romanello fue trasladado al Florence Service Processing Center, ambos en Arizona.

La separación de ambos agregó otra dificultad a la situación. Aunque sus casos están relacionados por las circunstancias de las detenciones, cada uno debe atravesar su propio procedimiento ante las autoridades migratorias.

PUBLICIDAD

Dos procesos migratorios y la intervención de un abogado

La situación de los argentinos abrió una discusión sobre los procedimientos que se aplicaron antes de que sus casos fueran enviados a la Justicia migratoria.

Samuel Sketers, abogado de ambos artistas, cuestionó que no se hubiera realizado una entrevista previa antes de transferir sus expedientes a una corte de inmigración.

En declaraciones a Spectrum Noticias Florida, el letrado sostuvo que ese tipo de solicitudes requiere una instancia de entrevista y cuestionó la manera en que se realizaron los arrestos.

Actualmente, Romanello y Baccega permanecen alojados en centros de detención diferentes mientras esperan una resolución de sus procesos migratorios

“Los arrestaron y los pusieron en la cárcel. Es una violación muy grande”, afirmó.

De acuerdo con la información difundida sobre sus expedientes, Romanello ya tiene asignada una fecha para comparecer ante la Justicia migratoria, mientras que Baccega todavía espera que se determine cuándo será escuchado.

PUBLICIDAD

Por el momento, el futuro de ambos depende de las decisiones que se tomen dentro de esos procedimientos. La situación también expone una diferencia importante entre la documentación que permite trabajar en Estados Unidos y la autorización para permanecer legalmente en el país.

La angustia de sus familias

Mientras los abogados trabajan para avanzar con los expedientes, las familias de los dos cordobeses atraviesan días de incertidumbre. La distancia, la falta de información y el desconocimiento sobre las condiciones en las que permanecen alojados son algunas de las principales preocupaciones de sus allegados.

Mónica Benseny, madre de Agustín Baccega, describió el impacto que tuvo la noticia en su familia. En declaraciones a Spectrum Noticias Florida, reconoció que la situación es especialmente difícil de sobrellevar.

PUBLICIDAD

“La verdad es que la situación es terrible, tremendamente angustiante, desesperante. Los dos, Agustín y Gustavo, son personas excelentes”, expresó.

"Es tremendamente angustiante, desesperante. Los dos, Agustín y Gustavo, son personas excelentes”, dijo la madre de Agustín

También recordó el vínculo que mantiene con Romanello, a quien conoce desde hace más de diez años. En ese sentido, destacó las cualidades personales de ambos y los definió como hombres responsables, honestos, cumplidores y trabajadores.

Liliana Soria, madre de Gustavo Romanello, también manifestó su preocupación por la situación de su hijo y la dificultad de acompañarlo desde la Argentina.

“Me angustia muchísimo porque no sé cómo ayudarlos. Están lejos. Es horrible para una madre no saber dónde, ni cómo ni en qué condiciones están”, expresó a Telemundo.

PUBLICIDAD

Las declaraciones reflejan el impacto que tuvo la detención en las familias, que siguen de cerca las novedades judiciales y esperan una definición sobre el futuro de los dos artistas.

Mientras se definen las próximas instancias judiciales, los dos cordobeses permanecen detenidos en Arizona, lejos de sus hogares y de las actividades que habían desarrollado en Estados Unidos.

Ahora, sus familiares aguardan que la Justicia migratoria determine cómo continuará cada caso y si podrán recuperar la libertad y retomar los proyectos que los llevaron a viajar lejos de su país en busca de nuevas oportunidades.