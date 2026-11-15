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La misión naval de la UE interceptó un petrolero de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo

La alta representante de Exteriores de la UE confirmó que el buque navegaba con bandera falsa. Mañana, los cancilleres europeos prevén aprobar nuevas listas de sanciones contra Moscú

Imagen compartida por Kallas del operativo de la misión naval europea Irini, que confirmó que el petrolero MIDAG, sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa, navegaba con bandera falsa. (Foto: Kaja Kallas/X)
Imagen compartida por Kallas del operativo de la misión naval europea Irini, que confirmó que el petrolero MIDAG, sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa, navegaba con bandera falsa. (Foto: Kaja Kallas/X)
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La misión naval de la Unión Europea en el Mediterráneo abordó el viernes un petrolero sospechoso de formar parte de la llamada “flota fantasma” de Rusia y confirmó que navegaba con bandera falsa, informó este domingo la alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas.

“El abordaje, llevado a cabo en virtud del artículo 110 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, confirmó que el MV MIDAG navegaba bajo bandera falsa”, escribió Kallas en redes sociales. Añadió que “la UE seguirá desarticulando la flota fantasma de Rusia tanto en el mar como por vía diplomática”.

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Kallas difundió también imágenes que muestran el abordaje.

Qué es la flota fantasma

Imagen difundida por la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que muestra el abordaje del petrolero MV MIDAG en el Mediterráneo, el 13 de noviembre. (Foto: Kaja Kallas/X)
Imagen difundida por la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que muestra el abordaje del petrolero MV MIDAG en el Mediterráneo, el 13 de noviembre. (Foto: Kaja Kallas/X)

La “flota fantasma” o “flota en la sombra” es una red de buques, a menudo antiguos, con propietarios opacos y banderas cambiantes, que transportan petróleo ruso sorteando las sanciones y los topes de precio que impusieron Occidente tras la invasión de Ucrania. Entre las prácticas habituales figura navegar con la bandera de un país donde el buque no está registrado, algo que impide controlarlo y asegurarlo.

El artículo 110 de la convención de la ONU permite a un buque de guerra abordar a otra embarcación en alta mar cuando hay motivos razonables para sospechar, entre otras cosas, que no tiene nacionalidad.

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La misión Irini de la UE

Imagen del abordaje difundida por Kallas, que anunció que este lunes los cancilleres de la UE prevén aprobar nuevas sanciones contra bancos, compradores y empresas que apoyan a la flota fantasma de Rusia. (Foto: Kaja Kallas/X)
Imagen del abordaje difundida por Kallas, que anunció que este lunes los cancilleres de la UE prevén aprobar nuevas sanciones contra bancos, compradores y empresas que apoyan a la flota fantasma de Rusia. (Foto: Kaja Kallas/X)

La operación Eunavfor Med Irini (“paz”, en griego) fue creada en 2020 para hacer cumplir el embargo de armas de la ONU a Libia. La UE amplió su mandato el 8 de junio para que sus buques puedan detener e inspeccionar embarcaciones sospechosas de integrar la flota fantasma, y la renovó en octubre hasta marzo de 2029.

El de MIDAG no es el primer caso. A principios de agosto, la marina italiana abordó al Toa Payoh, un petrolero sancionado por la UE con bandera de Camerún, al oeste de la isla de Pantelleria.

El 30 de agosto, Irini inspeccionó al MV Sun, que Kallas describió como el sexto petrolero sospechoso abordado por la misión en los últimos meses. Francia también ha detenido varios petroleros.

Sanciones y respuesta de Moscú

Kallas recordó que este lunes los ministros de Asuntos Exteriores del bloque prevén aprobar nuevas listas de sanciones contra Rusia, “que incluyen a bancos, compradores y empresas que apoyan a la flota fantasma”.

Rusia rechazó la ampliación del mandato de Irini. La portavoz de Exteriores, María Zakharova, dijo en junio que la medida es una “violación flagrante del derecho internacional” y que el término “flota fantasma” es una “invención política” sin base legal. Moscú se reservó “todas las medidas legales y de otro tipo”.

En agosto, el presidente Vladimir Putin amenazó con responder de la misma manera si países europeos confiscaban buques rusos.

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