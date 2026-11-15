Netflix estrenará en 2027 la serie de Magic: The Gathering tras varios cambios de fecha

Netflix estrenará en 2027 la serie animada Planeswalker basada en el juego de cartas Magic: The Gathering. (Netflix)

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Netflix estrenará Planeswalker en 2027, la serie animada basada en el juego de cartas Magic: The Gathering, y publicó la primera imagen oficial. La plataforma anunció el proyecto por primera vez en 2019 y lo reinició después de que sus primeros responsables lo abandonaran.

La serie se hace junto con Hasbro Entertainment y Wizards of the Coast, la empresa que publica el juego. El showrunner (responsable creativo de la producción) es Terry Matalas, conocido por Star Trek: Picard. Cindy Appel es la cocreadora y Patrick Osborne, ganador de un Oscar, es director supervisor y productor ejecutivo.

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El estudio de animación es Digic. Según la sinopsis de Wizards of the Coast, la historia se centra en Chandra, una hechicera del fuego perseguida por sus poderes y marcada por su pasado. Ella y otros planeswalkers, como se llama a los magos del juego, deben evitar una guerra que amenaza a miles de mundos.

La ficha de Wizards of the Coast habla de alianzas traicioneras y de conflictos internos de los personajes, y presenta la serie como una saga de fantasía épica sobre el choque entre magos poderosos. Chandra enfrenta además una fuerza descrita como insidiosa.

La trama de la serie sigue a la hechicera del fuego Chandra en su misión para evitar una guerra interdimensional. (Netflix)

Matalas y Appel trabajaron juntos en Star Trek: Picard y en VisionQuest, según Netflix. En 2024, Deadline informó que Matalas había sido nombrado responsable de la serie de Marvel sobre Visión para Disney+. Mientras que Osborne ganó el Oscar por el cortometraje animado Feast.

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Siete años de cambios en el proyecto

Netflix anunció en 2019 una serie de Magic con los hermanos Joe y Anthony Russo como productores ejecutivos, según Deadline. Henry Gilroy y Jose Molina serían los guionistas principales. Los Russo y su equipo se fueron por diferencias creativas sobre cómo adaptar la propiedad, y en agosto de 2021 asumió Jeff Kline.

Kline también dejó el proyecto. En septiembre de 2024, Netflix lo relanzó con Matalas al frente, durante su evento Geeked Week. Brandon Routh, que iba a poner la voz de Gideon Jura, dijo entonces que la serie estaba cancelada. Deadline aclaró que solo se descartó la versión anterior, con Routh fuera del nuevo equipo.

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Netflix describe la serie como una adaptación nueva del juego. “Tenemos la posibilidad de dar vida a estos personajes de formas que el público no ha visto”, dijo Matalas a la plataforma.

La adaptación superó varios reinicios creativos desde su anuncio en 2019, que incluyó la salida inicial de los hermanos Russo. (REUTERS/Francis Mascarenhas//File Photo)

Un juego con 150 países y más de USD 1.000 millones al año

Magic: The Gathering fue creado en 1993 por Richard Garfield y lo publica Wizards of the Coast, una filial de Hasbro. Según Hasbro, citada por Deadline, el juego reúne a decenas de millones de jugadores de mesa y digitales en más de 150 países, con ingresos anuales superiores a USD 1.000 millones.

La marca tendrá además una película con actores, según Deadline. La producen Legendary Entertainment y Hasbro, y Maya Hawke figura como protagonista, según el medio, que lo publicó en exclusiva.

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Netflix y Wizards of the Coast confirmaron que Planeswalker se estrenará en 2027, sin precisar mes ni día.

Cómo ver películas en Netflix sin internet

Netflix permite ver películas y series sin internet gracias a su función de descargas, disponible en Android, iPhone, iPad, Fire y Chromebook.

Netflix ofrece una función de descarga que permite almacenar hasta 100 contenidos por dispositivo para verlos sin conexión. (NETFLIX)

Para usarla, conviene tener la aplicación actualizada y espacio suficiente, ya que el contenido se guarda solo en el dispositivo donde se descargó.

El acceso está en la pestaña “Mi Netflix”, en “Descargas”. Allí se elige el título y se presiona el botón con flecha hacia abajo, preferentemente conectado a WiFi.

Las series admiten descargar episodios sueltos o temporadas completas, con un máximo de 100 descargas activas por dispositivo.

Para reproducir sin conexión, se vuelve a “Mi Netflix” y se selecciona “Reproducir”. Los títulos tienen vigencia limitada y se eliminan si se cancela la suscripción.

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