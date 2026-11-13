SpaceX halla solución para el consumo de agua: usará refrigeración en seco en su centro de datos

El campus de Arizona empleará refrigeración en seco en lugar de sistemas convencionales que requieren grandes volúmenes de agua. (SpaceX)

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SpaceX invertirá cerca de 50.000 millones de dólares en un campus de supercomputación en Arizona que empleará refrigeración en seco, un sistema diseñado para reducir la dependencia de agua en las instalaciones.

El proyecto forma parte de una expansión más amplia que supera los 74.000 millones de dólares entre Arizona y Texas, a medida que la compañía amplía su infraestructura de cómputo.

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El sistema evita el uso de agua subterránea industrial

El campus propuesto se ubicaría en el condado de Cochise y usaría un sistema de enfriamiento basado en aire en lugar de los métodos convencionales que requieren grandes volúmenes de agua. SpaceX señaló además que no planea utilizar agua subterránea industrial para la instalación, un punto relevante en una región árida donde la disponibilidad hídrica genera preocupación.

La empresa estima que el desarrollo generará alrededor de 5.500 empleos de construcción y 1.000 puestos permanentes. También trabaja junto a cooperativas eléctricas locales para abastecer de energía al campus, cuya puesta en marcha podría reducir hasta un 20% las facturas eléctricas de los miembros de esas cooperativas.

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El proyecto en Arizona contempla nueve edificios de cómputo con una capacidad de hasta 6 gigavatios. (SpaceX)

El proyecto contempla nueve edificios de cómputo y una capacidad de hasta 6 gigavatios una vez completado su desarrollo, lo que exigirá una infraestructura eléctrica considerable.

La aprobación del proyecto sigue pendiente

El desarrollo en Arizona aún no cuenta con luz verde. SpaceX necesita el permiso del condado de Cochise, donde la propuesta enfrenta oposición de parte de los residentes. Una petición con cerca de 2.400 firmas solicita a las autoridades locales que rechacen el proyecto. Una audiencia pública sobre el tema está programada para diciembre.

Texas suma generación propia de energía e inversión hídrica

El campus de Arizona es solo una parte de la expansión planeada por SpaceX. La compañía también anunció una inversión superior a los 24.000 millones de dólares en una instalación de supercomputación en su sede de Starbase, en Texas.

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En Starbase, Texas, SpaceX invertirá más de 24.000 millones de dólares en un centro de supercomputación con generación eléctrica propia. (SpaceX)

A diferencia del proyecto en Arizona, la instalación de Texas generará su propia electricidad en lugar de tomarla de la red pública. Un documento público independiente describe una propuesta de planta de generación eléctrica a gas natural de 750 megavatios junto al campus de cómputo. Esa planta de gas sigue siendo una propuesta y no debe confundirse con el anuncio del centro de supercomputación.

El desarrollo en Texas también trajo consigo un compromiso importante de inversión en infraestructura hídrica para Brownsville. SpaceX se comprometió a destinar hasta 220 millones de dólares a proyectos de agua y aguas residuales en la ciudad y el condado de Cameron, de los cuales 40 millones de dólares se entregaron de forma inicial bajo el acuerdo.

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Según la compañía, la inversión respaldaría proyectos capaces de añadir 20 millones de galones de capacidad de agua por día. Sin embargo, los planes aprobados por Brownsville identifican dos proyectos que sumarían aproximadamente 18 millones de galones diarios: un sistema de reutilización de agua potable con capacidad de 8 millones de galones diarios y una ampliación de 10 millones de galones diarios de la planta de la Southmost Regional Water Authority.

La compañía estima la creación de 5.500 empleos de construcción y 1.000 puestos permanentes en el campus de Arizona. (Reuters)

El acuerdo no otorga propiedad sobre la infraestructura

El convenio no le concede a SpaceX la propiedad de la infraestructura hídrica ni capacidad reservada dentro del sistema. Los proyectos buscan fortalecer el suministro de agua en la región, mientras Brownsville y las comunidades vecinas continúan en crecimiento.

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En conjunto, los dos campus representan una expansión significativa de los planes de cómputo de SpaceX: el proyecto de Arizona se centra en reducir la demanda industrial de agua, mientras que el desarrollo en Texas combina generación eléctrica propia con una inversión hídrica regional sustancial.