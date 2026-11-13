Tecno

SpaceX halla solución para el consumo de agua: usará refrigeración en seco en su centro de datos

La compañía de Elon Musk apuesta por un sistema de enfriamiento basado en aire para reducir el impacto hídrico de su nuevo campus de supercomputación en Arizona

Centro de datos SpaceX - Arizona
El campus de Arizona empleará refrigeración en seco en lugar de sistemas convencionales que requieren grandes volúmenes de agua. (SpaceX)
Guardar

SpaceX invertirá cerca de 50.000 millones de dólares en un campus de supercomputación en Arizona que empleará refrigeración en seco, un sistema diseñado para reducir la dependencia de agua en las instalaciones.

El proyecto forma parte de una expansión más amplia que supera los 74.000 millones de dólares entre Arizona y Texas, a medida que la compañía amplía su infraestructura de cómputo.

PUBLICIDAD

El sistema evita el uso de agua subterránea industrial

El campus propuesto se ubicaría en el condado de Cochise y usaría un sistema de enfriamiento basado en aire en lugar de los métodos convencionales que requieren grandes volúmenes de agua. SpaceX señaló además que no planea utilizar agua subterránea industrial para la instalación, un punto relevante en una región árida donde la disponibilidad hídrica genera preocupación.

La empresa estima que el desarrollo generará alrededor de 5.500 empleos de construcción y 1.000 puestos permanentes. También trabaja junto a cooperativas eléctricas locales para abastecer de energía al campus, cuya puesta en marcha podría reducir hasta un 20% las facturas eléctricas de los miembros de esas cooperativas.

PUBLICIDAD

Centro de datos SpaceX - Arizona
El proyecto en Arizona contempla nueve edificios de cómputo con una capacidad de hasta 6 gigavatios. (SpaceX)

El proyecto contempla nueve edificios de cómputo y una capacidad de hasta 6 gigavatios una vez completado su desarrollo, lo que exigirá una infraestructura eléctrica considerable.

La aprobación del proyecto sigue pendiente

El desarrollo en Arizona aún no cuenta con luz verde. SpaceX necesita el permiso del condado de Cochise, donde la propuesta enfrenta oposición de parte de los residentes. Una petición con cerca de 2.400 firmas solicita a las autoridades locales que rechacen el proyecto. Una audiencia pública sobre el tema está programada para diciembre.

Texas suma generación propia de energía e inversión hídrica

El campus de Arizona es solo una parte de la expansión planeada por SpaceX. La compañía también anunció una inversión superior a los 24.000 millones de dólares en una instalación de supercomputación en su sede de Starbase, en Texas.

Starbase Texas
En Starbase, Texas, SpaceX invertirá más de 24.000 millones de dólares en un centro de supercomputación con generación eléctrica propia. (SpaceX)

A diferencia del proyecto en Arizona, la instalación de Texas generará su propia electricidad en lugar de tomarla de la red pública. Un documento público independiente describe una propuesta de planta de generación eléctrica a gas natural de 750 megavatios junto al campus de cómputo. Esa planta de gas sigue siendo una propuesta y no debe confundirse con el anuncio del centro de supercomputación.

El desarrollo en Texas también trajo consigo un compromiso importante de inversión en infraestructura hídrica para Brownsville. SpaceX se comprometió a destinar hasta 220 millones de dólares a proyectos de agua y aguas residuales en la ciudad y el condado de Cameron, de los cuales 40 millones de dólares se entregaron de forma inicial bajo el acuerdo.

Según la compañía, la inversión respaldaría proyectos capaces de añadir 20 millones de galones de capacidad de agua por día. Sin embargo, los planes aprobados por Brownsville identifican dos proyectos que sumarían aproximadamente 18 millones de galones diarios: un sistema de reutilización de agua potable con capacidad de 8 millones de galones diarios y una ampliación de 10 millones de galones diarios de la planta de la Southmost Regional Water Authority.

La compañía estima la creación de 5.500 empleos de construcción y 1.000 puestos permanentes en el campus de Arizona. (Reuters)
La compañía estima la creación de 5.500 empleos de construcción y 1.000 puestos permanentes en el campus de Arizona. (Reuters)

El acuerdo no otorga propiedad sobre la infraestructura

El convenio no le concede a SpaceX la propiedad de la infraestructura hídrica ni capacidad reservada dentro del sistema. Los proyectos buscan fortalecer el suministro de agua en la región, mientras Brownsville y las comunidades vecinas continúan en crecimiento.

En conjunto, los dos campus representan una expansión significativa de los planes de cómputo de SpaceX: el proyecto de Arizona se centra en reducir la demanda industrial de agua, mientras que el desarrollo en Texas combina generación eléctrica propia con una inversión hídrica regional sustancial.

Temas Relacionados

SpacexArizonaCentro de datosTexasStarbaseTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 1.600 empleados de Rockstar votan sobre un sindicato una semana antes del lanzamiento de GTA 6

La compañía prometió respetar el resultado de la consulta, que cierra el 26 de noviembre, mientras un tribunal de Glasgow termina de analizar el despido de 31 trabajadores organizados

Más de 1.600 empleados de Rockstar votan sobre un sindicato una semana antes del lanzamiento de GTA 6

Martin Sorrell anticipa el nuevo papel de las agencias con la IA: "Seremos validadores de las plataformas"

El fundador de S4 Capital y exjefe de WPP cree que los anunciantes se mueven demasiado lento. Y dice quién los va a empujar

Martin Sorrell anticipa el nuevo papel de las agencias con la IA: "Seremos validadores de las plataformas"

Una empresa de software demanda a Anthropic por llamar Mythos a su modelo de IA

La firma de Virginia, que atiende a organizaciones sin fines de lucro, alega riesgo de confusión y reclama una indemnización

Una empresa de software demanda a Anthropic por llamar Mythos a su modelo de IA

Amazon estaría planeando reunir datos sobre productos de todo el mundo para ampliar su tienda

El proyecto se denominaría World Product Graph y permitiría a la compañía identificar con mayor precisión para los usuarios cuál es el modelo o el color más reciente de un producto

Amazon estaría planeando reunir datos sobre productos de todo el mundo para ampliar su tienda

OpenAI lanza una billetera en ChatGPT para que sus agentes de IA compren y paguen por el usuario

Por ahora solo la tendrán suscriptores del plan Pro en Estados Unidos con tarjetas Visa, Mastercard o American Express, y cada operación exigirá huella o reconocimiento facial

OpenAI lanza una billetera en ChatGPT para que sus agentes de IA compren y paguen por el usuario

DEPORTES

Los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: del lugar de Colapinto y la diferencia con Gasly al único que supera los 100 millones

Los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: del lugar de Colapinto y la diferencia con Gasly al único que supera los 100 millones

Las postales de Antonela Roccuzzo durante su estadía en Perú: los sitios turísticos que visitó y el mensaje que compartió

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

Duras declaraciones de Insua contra Moretti: “Nunca pasó de ver un dirigente guardándose dinero en el saco y tirarse de palomita en un patrullero”

El llanto de Mauricio Pochettino durante la conferencia de prensa en su despedida de Estados Unidos antes de asumir en Manchester United

TELESHOW

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul mostraron su día a día en Miami a semanas de su boda: el nuevo integrante de su familia

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul mostraron su día a día en Miami a semanas de su boda: el nuevo integrante de su familia

Wanda Nara habló de su cruce con la China Suárez: “Tengo sangre que corre por mis venas, no me pude controlar”

En medio del escándalo familiar, Andrés Nara tomó una tajante decisión

La Joaqui se tapó el tatuaje que tenía por Luck Ra: el nuevo diseño que eligió

“Charly García me salvó la vida”: la increíble anécdota de Hernán Lirio sobre la entrevista que evitó que muriera en un accidente

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: estudio científico revela que el marlín azul y el pez vela pueden recuperarse en menos de nueve horas tras ser liberados en el mar

Costa Rica: estudio científico revela que el marlín azul y el pez vela pueden recuperarse en menos de nueve horas tras ser liberados en el mar

Editorial Piedrasanta abre la sexta edición de Cuéntame tu Cuento para publicar historias de niños guatemaltecos

Un planeta 11 veces más grande que Júpiter desafía la ciencia y cambia lo que se sabía de la formación de otros mundos

Una avería en la línea de 110 kilovoltios deja sin electricidad a toda Granma

Lo que un exdiputado nicaragüense declarado traidor a la patria cree que realmente puede sacar a Ortega del poder