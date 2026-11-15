La lapidaria sentencia de Romario contra Ancelotti tras la derrota de Brasil ante Japón en un amistoso

Romario pidió públicamente la destitución de Carlo Ancelotti de la dirección técnica de Brasil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La derrota de la selección de Brasil ante Japón por 3-2 en el amistoso de la fecha FIFA disputado en Singapur volvió a activar la críticas contra el entrenador italiano. Romario, ídolo del fútbol en su país y campeón del mundo en 1994, cargó con dureza contra el entrenador Carlo Ancelotti y pidió que lo destituyan.

“Ancelotti, ¡basta! ¡Agarrá tus valijas y márchate!”, escribió el ex futbolista y actual senador de Brasil en su cuenta personal de Instagram. En su descargo en redes sociales, el Chapulín no puso en duda la trayectoria del técnico italiano como técnico de clubes, pero criticó su actualidad al mando de la verdeamarela. “Nadie habla de tu historia. Eres uno de los mejores entrenadores que el mundo del fútbol ha visto nunca, pero eso fue en los clubes. En la selección de Brasil, hasta ahora, no ha demostrado lo que es capaz. ¡No podemos soportarlo más!”, siguió el goleador.

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La derrota ante los japoneses llegó con un condimento extra: el técnico italiano recibió la tarjeta roja del árbitro por sus protestas ante un gol que Brasil consideró precedido de una infracción. El extremo Raphinha, del Barcelona, también fue expulsado pese a encontrarse ya en el banco de suplentes luego de haber sido sustituido. La imagen del entrenador y del delantero abandonando el campo suma presión a una gestión que ya venía cuestionada.

El árbitro expulsó a Carlo Ancelotti por protestar una falta previa a una anotación del conjunto japonés. (REUTERS/Jeremy Lee)

La crítica de Romario fue más allá de Ancelotti y apuntó directamente a Samir Xaud, de 42 años, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). “Sos joven, brasileño y creo que quieres lo mejor para nuestro fútbol. Pero llegó el momento de demostrar que tienes el coraje de tomar una decisión. ¡Envía a Carletto a casa!”, le pidió de acuerdo al posteo en redes sociales. “No se puede jugar con la camiseta de la selección. Ya nos hemos avergonzado demasiado y no podemos arriesgarnos a tirar otro Mundial a la basura. Cuando termine la Copa, no sirve de nada llorar. ¡El momento de actuar es ahora!”, culminó.

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No es la primera vez que Romario pide la cabeza del técnico. En julio, tras la eliminación de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, el ex delantero llegó a decir que, de haber sido presidente de la federación, habría ingresado al vestuario a romperle el contrato en la cara. “Es una vergüenza. No hay manera de que Ancelotti siga siendo el técnico después de este fiasco”, declaró en aquel momento, según recogió Tribuna.

Pese a la caída en el Mundial, la cúpula de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió extender el vínculo con el técnico italiano hasta 2030, una decisión que profundizó el malestar de varios sectores del fútbol brasileño. La derrota ante Japón y la expulsión en el amistoso volvieron a poner ese respaldo bajo la lupa. Ancelotti no se pronunció públicamente sobre los dichos de Romario, aunque sí defendió la respuesta de su equipo durante el partido.

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Japón le ganó a Brasil en un amistoso (REUTERS/Jeremy Lee)

Japón derrotó a Brasil con un gol de Tatsuhiro Sakamoto en el tiempo agregado y expuso otra vez las fallas defensivas del equipo de Carlo Ancelotti, pese a los dos tantos de Vinícius Júnior. Takefusa Kubo abrió el marcador a los 15 minutos y Keito Nakamura amplió la diferencia cuatro minutos después. Brasil reaccionó a través de Vinícius, que convirtió a los 33 y 75 minutos, pero no pudo evitar la derrota en el Singapore National Stadium.

El desenlace dejó además dos expulsiones: Raphinha vio la tarjeta roja antes del final del juego por protestar el gol decisivo, al igual que Ancelotti. El técnico terminó el encuentro con otra señal de alarma sobre una selección que no logra corregir sus desequilibrios.

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