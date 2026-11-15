Deportes

La lapidaria sentencia de Romario contra Ancelotti tras la derrota de Brasil ante Japón en un amistoso

El ex futbolista brasileño y campeón del mundo se expresó en redes sociales y exigió a los directivos que tomen una medida urgente

Carlo Ancelotti con gorra y chaqueta de la selección de fútbol de Brasil junto a Romário con camisa polo blanca en un entorno con vegetación.
Romario pidió públicamente la destitución de Carlo Ancelotti de la dirección técnica de Brasil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La derrota de la selección de Brasil ante Japón por 3-2 en el amistoso de la fecha FIFA disputado en Singapur volvió a activar la críticas contra el entrenador italiano. Romario, ídolo del fútbol en su país y campeón del mundo en 1994, cargó con dureza contra el entrenador Carlo Ancelotti y pidió que lo destituyan.

“Ancelotti, ¡basta! ¡Agarrá tus valijas y márchate!”, escribió el ex futbolista y actual senador de Brasil en su cuenta personal de Instagram. En su descargo en redes sociales, el Chapulín no puso en duda la trayectoria del técnico italiano como técnico de clubes, pero criticó su actualidad al mando de la verdeamarela. “Nadie habla de tu historia. Eres uno de los mejores entrenadores que el mundo del fútbol ha visto nunca, pero eso fue en los clubes. En la selección de Brasil, hasta ahora, no ha demostrado lo que es capaz. ¡No podemos soportarlo más!”, siguió el goleador.

PUBLICIDAD

La derrota ante los japoneses llegó con un condimento extra: el técnico italiano recibió la tarjeta roja del árbitro por sus protestas ante un gol que Brasil consideró precedido de una infracción. El extremo Raphinha, del Barcelona, también fue expulsado pese a encontrarse ya en el banco de suplentes luego de haber sido sustituido. La imagen del entrenador y del delantero abandonando el campo suma presión a una gestión que ya venía cuestionada.

El árbitro expulsó a Carlo Ancelotti por protestar una falta previa a una anotación del conjunto japonés. (REUTERS/Jeremy Lee)
El árbitro expulsó a Carlo Ancelotti por protestar una falta previa a una anotación del conjunto japonés. (REUTERS/Jeremy Lee)

La crítica de Romario fue más allá de Ancelotti y apuntó directamente a Samir Xaud, de 42 años, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). “Sos joven, brasileño y creo que quieres lo mejor para nuestro fútbol. Pero llegó el momento de demostrar que tienes el coraje de tomar una decisión. ¡Envía a Carletto a casa!”, le pidió de acuerdo al posteo en redes sociales. “No se puede jugar con la camiseta de la selección. Ya nos hemos avergonzado demasiado y no podemos arriesgarnos a tirar otro Mundial a la basura. Cuando termine la Copa, no sirve de nada llorar. ¡El momento de actuar es ahora!”, culminó.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que Romario pide la cabeza del técnico. En julio, tras la eliminación de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, el ex delantero llegó a decir que, de haber sido presidente de la federación, habría ingresado al vestuario a romperle el contrato en la cara. “Es una vergüenza. No hay manera de que Ancelotti siga siendo el técnico después de este fiasco”, declaró en aquel momento, según recogió Tribuna.

Pese a la caída en el Mundial, la cúpula de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió extender el vínculo con el técnico italiano hasta 2030, una decisión que profundizó el malestar de varios sectores del fútbol brasileño. La derrota ante Japón y la expulsión en el amistoso volvieron a poner ese respaldo bajo la lupa. Ancelotti no se pronunció públicamente sobre los dichos de Romario, aunque sí defendió la respuesta de su equipo durante el partido.

Japón le ganó a Brasil en un amistoso (REUTERS/Jeremy Lee)
Japón le ganó a Brasil en un amistoso (REUTERS/Jeremy Lee)

Japón derrotó a Brasil con un gol de Tatsuhiro Sakamoto en el tiempo agregado y expuso otra vez las fallas defensivas del equipo de Carlo Ancelotti, pese a los dos tantos de Vinícius Júnior. Takefusa Kubo abrió el marcador a los 15 minutos y Keito Nakamura amplió la diferencia cuatro minutos después. Brasil reaccionó a través de Vinícius, que convirtió a los 33 y 75 minutos, pero no pudo evitar la derrota en el Singapore National Stadium.

El desenlace dejó además dos expulsiones: Raphinha vio la tarjeta roja antes del final del juego por protestar el gol decisivo, al igual que Ancelotti. El técnico terminó el encuentro con otra señal de alarma sobre una selección que no logra corregir sus desequilibrios.

Temas Relacionados

Carlo AncelottiSelección de BrasilRomarioSelección de JapónFIFA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 300 jugadores, seis países y una categoría para mayores de 80 años: el waterpolo máster llega a Buenos Aires

El CeNARD fue sede de un torneo continental que reunió 21 equipos y más de 50 partidos. La competencia también funcionó como antesala del Campeonato Mundial que se disputará en Hungría en 2027

Más de 300 jugadores, seis países y una categoría para mayores de 80 años: el waterpolo máster llega a Buenos Aires

El impacto de una figura sudamericana en Europa: el caso de Luis Díaz en el Bayern Múnich y la globalización de los clubes

El fútbol cambió en las últimas décadas y entidades mundiales como la de los bávaros tienen más hinchas fuera de sus fronteras que en su propio país. Cómo se gestionan “las raíces” de la entidad y el efecto de la “pasión” latinoamericana

El impacto de una figura sudamericana en Europa: el caso de Luis Díaz en el Bayern Múnich y la globalización de los clubes

Ronaldinho vuelve a jugar un partido oficial a los 46 años: hora, todos los detalles y cómo ver en vivo

El astro brasileño no disputa un encuentro por los puntos desde 2015: lucirá el dorsal N° 10 del Ravenna FC, por la Tercera División de Italia

Ronaldinho vuelve a jugar un partido oficial a los 46 años: hora, todos los detalles y cómo ver en vivo

Aprendió a jugar al básquet mirando videos y con pelotas de fútbol, y recibió el apoyo de una figura de la NBA: “Nada es imposible”

Ámbar Baleani, de 12 años, deslumbró al mundo del deporte con sus posteos en redes sociales

Aprendió a jugar al básquet mirando videos y con pelotas de fútbol, y recibió el apoyo de una figura de la NBA: “Nada es imposible”

Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió el partido entre Deportivo Madryn y Maipú por una agresión al arquero

Nahuel Galardi debió recibir atención médica tras la caída de una bomba de estruendo. El árbitro Bryan Ferreyra decidió interrumpir el encuentro cuando el conjunto chubutense ganaba 3-1 en su estadio

Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió el partido entre Deportivo Madryn y Maipú por una agresión al arquero

MALDITOS NERDS

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Attack on Titan 3′ permitirá crear bases y estrechar lazos con Eren y Mikasa

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

Nintendo Switch suma ‘KuloNiku: Bowl Up!’, un simulador de cocina con duelos

‘Dome Keeper’ llevará su minería y defensa a PlayStation 5 y Nintendo Switch

ENTRETENIMIENTO

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

IShowSpeed ganó por tercera vez como Streamer del Año y dejó a todos sorprendidos con un discurso en indonesio

Britney Spears revela el negocio secreto en el que ha trabajado durante el último año: así será su nueva marca

INFOBAE AMÉRICA

En un escenario de fragmentación geopolítica, León XIV consolida su liderazgo global con la gira por América Latina

En un escenario de fragmentación geopolítica, León XIV consolida su liderazgo global con la gira por América Latina

Cómo operaba alias Raúl, uno de los sucesores del capo narco Fito en la estructura de poder de Los Choneros en Ecuador

Líderes mundiales inauguraron en Manila la cumbre de la ASEAN centrada en la seguridad energética y la presión china

El Ejército israelí abatió a un líder militar de Hamas en el sur de Gaza

Las protestas en Europa revelan un complicado choque generacional